„Hisz abban, amit ő épít fel” – Elemzők Orbán Viktor tusnádfürdői beszédéről

Orbán Viktor a gazdasági nehézségektől várja a Fidesz népszerűségének növekedését – mondta az InfoRádióban a volt kormányfő tusnádfürdői beszédét értékelve Kiszelly Zoltán, a Századvég politikai elemzési igazgatója, aki szerint a volt miniszterelnök egy rendszerellenzéki álláspontot foglalt el, a Fideszt határozta meg a most kiépülő új rezsim fő ellenzéki pártjaként, 20 százalékos támogatottsággal, ami bár kevesebb, mint amennyit a párt a választásokon kapott, de Orbán Viktor személyes támogatottsága azért ennél jóval magasabb, 30 százalék.

Hogy ebből politikai támogatottság is legyen a Fidesz mögött, annak

receptje a megújulásban rejlene, illetve a fiatalok megszólításában, és a jó válaszokban azokra a kérdésekre, amelyekre eddig nem jó válaszokat adtak.

Kiszelly Zoltán rámutatott: Orbán Viktor szerint a Tisza Párt hazugságokat terjesztett a Fideszről a kampányban, erre is választ kell tudni találni.

Az ellenállás kulcsfogalom most a legnagyobb ellenzéki pártnál, ennek tartalmáról az elemzési igazgató elmondta: először is tisztázni kell

az Oroszországhoz való viszonyt

az uniós kapcsolatot

a gyermekvédelem, a pedofilok kérdéskörét

a fiatalok (40 alattiak) megszólításának mikéntjét.

A Fidesz szerinte, ahogy Orbán Viktor is mondta, most egyfajta szolgáltató központként, faiskolaként próbál szerepelni azon túl, hogy meg kell újulnia, az ellenállást pedig össze kell fognia egy „szabadságkoalícióban”, néppárti jelleggel, megszólítva különöboző társadalmi csoportokat.

Orbán Viktor azt is mondta, hogy önkritikára most nincs idő. De hogyan lehet elkezdeni valami újat, ha nincs szembenézés az eddigiekkel? Kiszelly Zoltán szerint Orbán Viktor úgy gondolhatja, hogy ezt a kört a kongresszuson már lefutották az elnök által írt vitairattal, amelyben az szerepel, mi vezethetett a választási vereséghez. „Az más kérdés, hogy sokan úgy gondolják, hogy az irat további vitát igényel” – mondta a szakértő, és erre reagált Orbán Viktor úgy, hogy most erre nincs idő; épül a szabadság koalíciója, és a Fidesz „megvédi, akiket támadás ért”.

Ami még szerinte fontos volt a beszédben, az

a gazdaságpolitika (üzemanyagár-emelkedés, energiaár, következmények bemutatása)

fiatalok tájékoztatása a politikatörténeti tanulságokról (a 2010 előtti világ bemutatása).

Kiszelly Zoltán szerint a Fidesz rendszer-ellenzékisége azt jelenti, hogy a Tisza Párttól a legtávolabb álló párt lesz, miközben versenyeznie kell a parlamentben szintén ott lévő Mi Hazánkkal, amely magát nemzeti radikális pártként definiálja, és szintén (rendszer)ellenzéki pártként fogalmazza meg magát.

Érdekesnek nevezte még, hogy Amerikából hazatérve Orbán Viktor felhozta Venezuelát példaként arra, hogy miként szervezi újjá az államot a Tisza Párt, azon az alapon, hogy a kormányerő most különböző tisztségviselőket távolít el a pozíciójából, legyen akár államfő vagy alkotmánybíró.

Kulcsfontosságúnak nevezte, hogy Orbán Viktor egyben tartsa a Fideszt, olyan programot kínálva, amely a 2022 előtti programra és a patrióta gazdaságpolitikára épít, a külpolitikai irányokat pedig tisztázza, a gyermekvédelmi kérdéshez határozottabban nyúl, mint 2022 óta.

A Tusványoson elhangzott beszédről az InfoRádióban Horn Gábor is elmondta a véleményét. A Republikon Alapítvány kuratóriumának elnöke azt kapta, amire számított: azt feltételezte Orbán Viktor eddigi felszólalásaiból, hogy nem lesz más a politika,

a pártelnök „ugyanazon a tracken maradt”, mint volt,

külső ellenségek vannak, kommunistákhoz, Rákosihoz, Hitlerhez hasonlította őket, hosszabban Kádár Jánoshoz, a „133 nap után a 134. napként” említve a mostani időszakot.

„Hogy minél rosszabb, annál jobb, azért ez egy sajátos álláspont a 16 évig a miniszterelnöki posztot betöltő politikustól, aki egyébként felelhetne azért is, ha őszre tényleg összeomlana a magyar gazdaság. Ebben látta Orbán a kilábalás útját, hogy annyira rossz lesz a helyzet már addigra. De ennek jeleit nem látom, mint ahogy a polgárháborús hangulat jeleit sem, amire Orbán Viktor hivatkozik, ha csak azt nem látjuk, hogy jelentősen nőtt a Tisza Párt támogatottsága, miközben a kritikus 20 százalék alá csökkent a legutóbbi kutatások szerint a Fidesz támogatottsága” – ecsetelte.

A beszéd tehát egy „hagyományos orbáni szónoklat” volt szerinte, amelyben a rétor önkritika nélkül felmentette magát, mondván, nincs most helye az önkritikának; Horn Gábor azonban úgy véli, a magyar társadalom nincs abban a hangulatban, hogy nagyon ellen kellene állnia, sőt talán még a Fidesz megmaradt támogatói sem így gondolják. Szerinte ezt bizonyítja, hogy milyen kevés embert mozgósítottak a Sándor-palota elé a köztársasági elnök eltávolításával kapcsolatos tüntetésre, ahol szerinte egyébként sem volt túl nagy a lelkesedés, még a felszólaló Áder Jánosé sem.

Horn Gábor szerint Orbán Viktor nem érti, nem akarja érteni vagy rosszul méri fel a társadalom jelenlegi állapotát, nem látja a lelkesültséget egy másik Magyarország, egy Orbán Viktor utáni világ iránt, amely kiszámíthatóbb viszonyokat, áttekinthetőbb, korrupciómentes világot kínál. Úgy látja, nem tud szembenézni azzal Orbán Viktor azzal, hogy szembefordultak vele – olyannyira nem, hogy már nem is a Fideszben gondolkodik, hanem mozgalomban, széles társadalmi bázisban, amely viszont nem látszik.

Sajátos volt szerinte az az álláspontja, hogy aki fölszámolja az alkotmányosságot, az bűncselekményt követ el.

„Tényszerűen és egyértelműen Orbán Viktor és csapata fölszámolta Magyarországon az alkotmányosságot. Sajátos értelmezése ez ennek a folyamatnak, ha tényleg ő a bűnelkövető” – húzta alá.

Összefoglalásként azt mondta:

nem történt meg a beszéddel az, amit a Fidesz szavazói vártak milliónyian,

nem kaptak útmutatást, nem kaptak magyarázatot a súlyos választási vereségre, a társadalom többsége pedig ha odafigyelt egy kicsit Orbán Viktorra, akkor is azt mondhatta, hogy sok újat nem tudtunk meg, „marad a régi lemez”.

Magáról a vázolt nemzeti ellenállásról még elmondta: amíg ennek nincs valódi társadalmi bázisa, addig ez semmiben nem fog megnyilvánulni, a parlamenti frakció dolga pedig csak egy időbeli messzeségben látszó kormányzati felkészülés, így egyszerűen Orbán Viktor vágyairól van szó csupán. A társadalomban pedig úgy gondolják az emberek, hogy nem mennek rossz irányba a dolgok, bizakodás az úr.

„Ez nem azt jelenti, hogy hibátlanul mennek a történetek, de én egyáltalán nem érzékelem, hogy az ellenállásnak bármiféle társadalmi lehetősége lenne,

oka sincs annak, amit Orbán Viktor meghirdetett” – szögezte le Horn Gábor, aki szerint Orbán Viktor most is egy nem létező valóságot épít magának, amelyben elkezd ő maga is hinni. Hozzátette: az új elem csupán annyi, hogy most már ebben a környezete sem hisz, Tusnádfürdőn is nagyon sok volt a kritikus észrevétel, ha nem is Orbán Viktor személyére, de politikájára vonatkozóan mindenképp.

A cikk Ignáth Márk interjúi alapján készült.