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Nyitókép: Morten Falch Sortland/Getty Images

Hiába a hormuzi enyhülés, új konfliktus fojtogatja a világ olajpiacát, itt is állnak a hajók

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Jelentősen visszaesett a hajóforgalom a Vörös-tenger déli bejáratánál fekvő Báb-el-Mandeb-szorosban azt követően, hogy a jemeni húszi lázadók rakéta- és dróntámadást hajtottak végre a szaúdi Aramco állami olajvállalat dzsizáni és janbui létesítményei ellen - derült ki a Kpler hajózási adatelemző cég hétfőn közzétett adataiból.

A Kpler adatai szerint vasárnap mindössze tizenegy kereskedelmi hajó haladt át a Báb-el-Mandeb-szoroson, ami hónapok óta a legalacsonyabb napi forgalom. A hajók közül hét olajszállító tartályhajó volt. Három a Vörös-tenger felé tartott, köztük két nagyon nagy nyersolajszállító tartályhajó (VLCC), amelyek a szaúd-arábiai Janbu kikötőjébe tartottak rakodásra.

A Vörös-tengert elhagyó négy hajó között volt két hongkongi zászló alatt közlekedő VLCC is, amelyek egyenként kétmillió hordó szaúdi nyersolajat, illetve az egyik esetében szaúdi és emírségekbeli nyersolajat szállítottak Kínába. A térséget elhagyó hajók között volt továbbá egy, mintegy 750 ezer hordó szaúdi nyersolajat Pakisztánba szállító tartályhajó is.

A húszik katonai szóvivője, Jahja Szarí közölte: a csoport szombaton csapást mért a szaúdi Aramco létesítményeire Dzsizán és Janbu városában.

A húszik a múlt héten tengeri blokádot hirdettek a szaúdi hajózás ellen, azzal a céllal, hogy megakadályozzák a szaúdi olajexportot.

A Vörös-tengeren kialakult fennakadások a Közel-Keleten, Európában és Afrikában forgalmazott fizikai nyersolajszállítmányok árát kéthavi csúcsra emelték a múlt héten.

A Hormuzi-szorosban is alacsony maradt a forgalom: a Kpler adatai szerint a hétvégén naponta tíznél kevesebb áruszállító hajó haladt át a térségen annak ellenére, hogy az Egyesült Államok és Irán felfüggesztette egymás elleni katonai csapásait.

A kínai Hszinhua hírügynökség egy húszi forrásra hivatkozva közölte: a csoport az elmúlt 48 órában három szaúdi olajszállító tartályhajót támadott meg, és a tengeri blokád elrendelése óta egyetlen szaúdi tartályhajó sem haladt át a Báb-el-Mandeb-szoroson. Az állításokat független forrásból nem sikerült megerősíteni, és a szaúdi hatóságok sem kommentálták azokat.

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