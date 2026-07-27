Csapás az „okosban vett” e-cigiket szívóknak

A NAV Bevetési Igazgatóságának pénzügyőrei a fővárosban is rendszeresen végeznek közterület- és piacellenőrzéseket annak érdekében, hogy felderítsék az illegálisan forgalmazott dohánytermékeket. Egy ilyen ellenőrzés során figyeltek fel egy nyitott raktárhelyiségre, ahol kartondobozokkal és nagyméretű fóliacsomagokkal telezsúfolt árukupacok sorakoztak.

A raktárban egy kínai férfi tartózkodott, akit a járőrök igazoltattak. A férfi elmondta, hogy a helyiségben található áru az ő tulajdona és hozzájárult a raktár átvizsgálásához.

A járőrök több raklapon elhelyezett zsugorfóliával körbetekert nagyméretű kartondobozt találtak.

A csomagokból több összesen 18 600 darab különböző ízesítésű – többek között narancs-, alma- és dinnyeízű – WAKA elnevezésű elektronikus cigaretta került elő.

A tulajdonos a termékek eredetét nem tudta hitelt érdemlően igazolni, ezért a készlet a NAV bűnjelraktárába került.

Jövedéki törvénysértés és költségvetési csalás bűncselekmény miatt indult eljárás. Az elkövető több mint 25 millió forint bírságra számíthat.

A WAKA az Elf Barhoz, Vapsolohoz és más fantázianéven ismert, Magyarországon nem forgalmazható ízesített, elektronikus cigaretták közé tartozik.

Ezek a termékek sem online sem üzletekben nem értékesíthetők – olvasható az adóhatóság közeleményében. Figyelmeztetnek, hogy dohánytermék kizárólag trafikban értékesíthető. Az illegális dohánytermék-kereskedelemnek nemcsak adóhatósági következményei vannak. Az ilyen termékeket árusítók a NAV eljárás és bírság mellett a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóság (SZTFH) szankciójára is számíthatnak. A bírság jelentős: magánszemélyek esetében 1 millió forinttól 50 millió forintig, míg jogi személyeknél 5 millió forinttól akár 500 millió forintig terjedő bírság is kiszabható.