Bezáró éttermek és üzemképtelen mosdók – káoszba fulladt a vízhiányos nap az egyik forgalmas európai repülőtéren

A Gatwick repülőtér mindkét terminálját érintette egy áramkimaradás, ami vasárnap reggel lépett fel a területet kiszolgáló szennyvíztisztító telepen. Emiatt a légikikötőben nem működtek a mosdók, bezártak az éttermek és a bárok, a hangulat néhány óra alatt katasztrófálisra változott az egyre több elégedetlen utas miatt.

A helyzet estére oldódott meg, miután a repülőteret ellátó SES Water közölte, hogy az áramszünetet elhárították, a Gatwick vasárnap este pedig végre beszámolhatott arról, hogy a víz visszatért „a londoni Gatwick túlnyomó részébe”.

A szennyvíztisztító cég délutáni közlése szerint bár a tisztítóüzemeket újra beüzemelték, de időbe telik, mire a hálózat teljesen helyreáll, mivel ez egy „rendkívül szokatlan és összetett probléma” volt.

A Gatwick bocsánatot kért, és közölte, hogy a személyzet palackozott vizet osztogatott – igaz, a BBC beszámolója szerint ezzel nem minden utas találkozott. Az ellátási problémák miatt nem történt járattörlés.