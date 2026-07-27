Nagy lángokkal ég egy fél ház Budapesten

Egy ikerház egyik lakása, valamint az udvaron nagy mennyiségben felhalmozott szemét gyulladt ki a XIV. kerületi Kalocsai utcában. A lakás teljes terjedelmében ég, a tűz a telek hátsó részén álló gazdasági épületet is veszélyeztette – írta hétfő kora reggel a katasztrófavédelem.

A fővárosi hivatásos, valamint a kerületi és a rózsadombi önkéntes tűzoltók a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett nyolc vízsugárral megakadályozták a tűz továbbterjedését. A lángok nem jutottak át az épület másik lakására.

Az egységek folytatják a munkálatokat, amelynek idejére a közműszolgáltatók leválasztották a házat a hálózatról.