ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
359.83
usd:
315.45
bux:
0
2026. július 27. hétfő Liliána, Olga
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Húszezer forintos bankjegyek.
Nyitókép: Pixabay

Bizalmi vagyonkezelés: szigorodnak a szabályok, fellépnek az adóelkerülés ellen

InfoRádió

Változnak a bizalmi vagyonkezelés adószabályai: a 2026. augusztus 31. után vagyonkezelésbe adott vagyonelemeknél megszűnik az eddigi ötéves adómentességi szabály, és szigorúbb eljárás alá vonják az érintetteket. Fajcsák Gábor, az RSM adóüzletágának vezetője szerint a változás csupán azokat érinti negatívan, akik az adózási kiskapukat kihasználták, de azoknak nincs félnivalójuk, akik tisztességesen jártak el.

A bizalmi vagyonkezelés egy családi vagyontervezésre létrejött jogi struktúra, ami már nagyon régóta létezik az angolszász vagy a német típusú jogrendszerekben. Elsősorban azt a célt szolgálja, hogy egy adott család által megszerzett és felhalmozott vagyont tervezett módon lehessen átörökíteni, nagyon komoly vagyonbiztonság mellett.

Fajcsák Gábor elmondta: cégek és vállalkozások is tudnak bizalmi vagyonkezelést kialakítani, ugyanakkor számukra eddig sem adott a törvény adóelőnyöket, tehát egy bizalmi vagyonkezelési struktúrába nem igazán vágott bele vállalkozási vagy céges oldalról senki, hisz a konstrukcióban kínált adóelőnyök kizárólag a magánszemély vagyonrendelők és kedvezményezettek esetében álltak fenn.

A magyarországi szabályozás most változik, de a rendszer legfontosabb elemei megmaradnak – emelte ki a szakértő.

Mint mondta: „egy átfogó változtatáscsomag készült, amiben az adóelőnyök szűkítése mellett jogszabályi módosítások, adatszolgáltatás és adóellenőrzési elemek is megtalálhatók, de a változásoknak az egyik legfontosabb üzenete, hogy

a bizalmi vagyonkezelés mint jogintézmény nem szűnik meg, alkalmas lehet családi vagyontervezésre és egyébként hosszú távú vagyonkezelési célok megvalósítására,

tehát a legfontosabb előnyei, amelyeknek hosszú távon létezniük kell, továbbra is megmaradnak.”

A korábban kialakított bizalmi vagyonkezelési struktúrákban lehetőség volt arra, hogy valaki az általa megszerzett vagyont és felhalmozott vagyont az aktuális piaci értékén vigye bizalmi vagyonkezelésbe. Ha értékesítette ezeket a vagyontárgyakat, akkor ez a felértékelt összeg egy adómentes jövedelemmé tudott változni később. Az új szabályozás lényegében ezt a megoldást szünteti meg – ismertette Fajcsák Gábor.

A javaslat erősíti a NAV ellenőrzési kötelezettségét, és 2028-tól kötelezően vizsgálni rendeli a bizalmi vagyonkezelési struktúrákat.

Arra számíthatnak a bizalmi vagyonkezelésben vagyontartók, hogy adóellenőrzést fognak kapni.

„Nagyon fontosnak tartom kiemelni, hogy annak, aki eddig is és ezután is jogszerűen járt el és fog eljárni, annak semmi félnivalója nincsen, annak ellenére, hogy van egy nagyon negatív megítélése most ennek a konstrukciónak” – hangsúlyozta a szakértő. Hozzátette: valójában a bizalmi vagyonkezelést alkalmazók túlnyomó többsége abszolút a jogi eszköz céljának megfelelően használja ezt a struktúrát, nekik pedig alapvetően nem hoznak negatív fordulatot a változások.

A cikk alapjául szolgáló interjút Barkóczi Bence készítette.

KAPCSOLÓDÓ HANG
Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Bizalmi vagyonkezelés: szigorodnak a szabályok, fellépnek az adóelkerülés ellen

átalakítás

öröklés

jogszabályváltozás

bizalmi vagyonkezelés

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Magyar Péter is felszólal, új alkotmánybírát választhat hétfőn az Országgyűlés

Magyar Péter is felszólal, új alkotmánybírát választhat hétfőn az Országgyűlés
Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdi újabb kétnapos rendkívüli ülését az Országgyűlés, amely hétfőn megválaszthatja Sonnevend Pál egyetemi tanárt alkotmánybírónak Hende Csaba helyére. Megvitatják a vagyonvisszaszerzési hivatalról és az ügynökakták nyilvánosságra hozásáról szóló törvényjavaslatokat is.
VIDEÓ
Így vezethet az út az NHL-be. Szongoth Domán és Kovács Attila, Inforádió, Aréna
Milyen messzire juthatnak a kínai autók Európában? Szécsényi Gábor, Inforádió, Aréna
Mire lesz elég a brit kormányváltás? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.07.27. hétfő, 18:00
Csizmadia Ervin
a Méltányosság Politikaelemző Központ igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Itt a várva várt fordulat: zuhan az olajár, emelkednek a tőzsdék!

Itt a várva várt fordulat: zuhan az olajár, emelkednek a tőzsdék!

Jó hangulatban indul a hét a piacokon, miután az elmúlt órákban nem támadta tovább egymást az Egyesült Államok és Irán. Sőt, utóbbi jelezte, hogy felfüggeszti a támadásokat, amennyiben az USA is így tesz.  A hírre meredeken esik az olajár és már láthattunk egy felpattanást Ázsiában, de Európában is nagyobb emelkedéssel kezdődhet a hét.   Ami a gazdasági eseményeket illeti, Németországban hétfőn érkezik az IFO gazdasági hangulatindex friss adata, míg Amerikában a tartós fogyasztási cikkek rendelésállományáról közölnek statisztikát.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Hétfő reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. július 27.)

Hétfő reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. július 27.)

A Pénzcentrum 2026. július 27.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a hatoslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!

BBC
Business Sport Travel Science
Wildfire threatens Bordeaux as more than 300,000 leave homes in France and Spain

Wildfire threatens Bordeaux as more than 300,000 leave homes in France and Spain

With the weather expected to get hotter, French President Emmanuel Macron will hold an emergency cabinet meeting today.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. július 27. 07:55
Vitézy Dávid elmondta, melyik autópálya-beruházásokat folytatják
2026. július 27. 07:43
Hármas karambol Budapest egyik fontos bevezetőjén, hatalmas a dugó
×
×