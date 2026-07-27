Bizalmi vagyonkezelés: szigorodnak a szabályok, fellépnek az adóelkerülés ellen

A bizalmi vagyonkezelés egy családi vagyontervezésre létrejött jogi struktúra, ami már nagyon régóta létezik az angolszász vagy a német típusú jogrendszerekben. Elsősorban azt a célt szolgálja, hogy egy adott család által megszerzett és felhalmozott vagyont tervezett módon lehessen átörökíteni, nagyon komoly vagyonbiztonság mellett.

Fajcsák Gábor elmondta: cégek és vállalkozások is tudnak bizalmi vagyonkezelést kialakítani, ugyanakkor számukra eddig sem adott a törvény adóelőnyöket, tehát egy bizalmi vagyonkezelési struktúrába nem igazán vágott bele vállalkozási vagy céges oldalról senki, hisz a konstrukcióban kínált adóelőnyök kizárólag a magánszemély vagyonrendelők és kedvezményezettek esetében álltak fenn.

A magyarországi szabályozás most változik, de a rendszer legfontosabb elemei megmaradnak – emelte ki a szakértő.

Mint mondta: „egy átfogó változtatáscsomag készült, amiben az adóelőnyök szűkítése mellett jogszabályi módosítások, adatszolgáltatás és adóellenőrzési elemek is megtalálhatók, de a változásoknak az egyik legfontosabb üzenete, hogy

a bizalmi vagyonkezelés mint jogintézmény nem szűnik meg, alkalmas lehet családi vagyontervezésre és egyébként hosszú távú vagyonkezelési célok megvalósítására,

tehát a legfontosabb előnyei, amelyeknek hosszú távon létezniük kell, továbbra is megmaradnak.”

A korábban kialakított bizalmi vagyonkezelési struktúrákban lehetőség volt arra, hogy valaki az általa megszerzett vagyont és felhalmozott vagyont az aktuális piaci értékén vigye bizalmi vagyonkezelésbe. Ha értékesítette ezeket a vagyontárgyakat, akkor ez a felértékelt összeg egy adómentes jövedelemmé tudott változni később. Az új szabályozás lényegében ezt a megoldást szünteti meg – ismertette Fajcsák Gábor.

A javaslat erősíti a NAV ellenőrzési kötelezettségét, és 2028-tól kötelezően vizsgálni rendeli a bizalmi vagyonkezelési struktúrákat.

Arra számíthatnak a bizalmi vagyonkezelésben vagyontartók, hogy adóellenőrzést fognak kapni.

„Nagyon fontosnak tartom kiemelni, hogy annak, aki eddig is és ezután is jogszerűen járt el és fog eljárni, annak semmi félnivalója nincsen, annak ellenére, hogy van egy nagyon negatív megítélése most ennek a konstrukciónak” – hangsúlyozta a szakértő. Hozzátette: valójában a bizalmi vagyonkezelést alkalmazók túlnyomó többsége abszolút a jogi eszköz céljának megfelelően használja ezt a struktúrát, nekik pedig alapvetően nem hoznak negatív fordulatot a változások.

A cikk alapjául szolgáló interjút Barkóczi Bence készítette.