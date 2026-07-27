Mammuthus primigenius, azaz gyapjas mamut felső foga került elő egy fosszíliakeresésen a Tiszából. A leletre egy kislány bukkant rá – derült ki egy Facebook-bejegyzésből.

Mint ismert, itthon a nemzeti parkokban, természetvédelmi területeken és Natura 2000-es területeken szigorúan tilos bármilyen felszíni vagy mélyreható gyűjtés, de a nem védett állami vagy önkormányzati erdőkben, elhagyott bányákban a felszíni, „koptatott” (lehullott, szabadon heverő) apróbb kövületek általában nem kerülnek múzeumokba, hanem maradhatnak a megtalálójuknál.

A kiemelkedő tudományos értékkel bíró, egyedileg védetté nyilvánított ősmaradványok (és védett ásványok) azonban az állam tulajdonát képezik. Ezek megrongálása vagy jogtalan eltulajdonítása természetvédelmi bírságot von maga után.

Ez a mammutfog is múzeumba kerül a beszámoló szerint.