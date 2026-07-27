25 hektáron pusztított a tűz egy alföldi tanyánál – videó, fotók

A fenyőerdő aljnövényzete égett vasárnap Kisszállás külterületén, egy tanyánál. Előbb a kiskunhalasi, a ruzsai és a kiskunmajsai hivatásos tűzoltókat riasztották a helyszínre, továbbá az esethez rendelték a szegedi és a kalocsai hivatásos tűzoltók vízszállítóját, valamint a katasztrófavédelmi műveleti szolgálatot is – közölte honlapján az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

Fotó: Kovács Andrea tűzoltó százados – Bács-Kiskun VMKI

A főigazgatóság Facebook-bejegyzése szerint 27 tűzoltójárművel, két traktor lajtos kocsival, három terepjáróval és öt erdészeti vízszállító járművel 70 hivatásos és 16 önkéntes tűzoltó, az erdészeti társaság 18 szakembere és további 20 ember dolgozott a lángok megfékezésén Kisszállás külterületén, ahol a 40 hektáros erdő mintegy 25 hektárnyi részét érték el a lángok.

Két területen egy 15 hektáros, illetve egy 10 hektáros részen égett a fenyőerdő. Az egymástól 500 méterre égő tüzeket vasárnap este háromnegyed hét után sikerült körülhatárolni, majd a kirendelt egységek a még izzó, füstölgő gócok megszüntetésén dolgoztak. A területen röptüzek is kialakultak, amelyeket vízsugárral, kéziszerszámokkal és puttonyfecskendővel fogtak meg.

Fotó: Kovács Andrea tűzoltó százados – Bács-Kiskun VMKI

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint vasárnap késő estére a tűzoltók mindkét tűzfészeknél megszüntették a lánggal égést, ugyanakkor jelezték azt is, hogy a tűzoltók elhúzódó beavatkozásra készülnek.