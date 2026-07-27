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Felbocsátják a SpaceX amerikai ûrkutatási magánvállalat Starship (Csillaghajó) V3 nevû rakétáját a Texas állambeli Boca Chicában mûködõ indítóállomásról 2026. július 24-én. A rakéta 13. tesztküldetésének részeként rövid idõre szuborbitális pályára állították az elsõ 20 továbbfejlesztett Starlink V3 internetes mûholdat is.
Nyitókép: Michael Gonzalez

Felszállt az űrbe a Csillaghajó, de megy-e a Holdra? – videók

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Látványos felvételeket tett közzé a SpaceX.

Mérföldkőnek számító repülést hajtott végre a Starship (Csillaghajó), a SpaceX hatalmas kísérleti rakétája. Ez volt az eszköz V3-as verziójának második útja, és most először telepített új generációs Starlink-műholdakat – írja a 24.hu

A 124 méter magas rakétarendszer magyar idő szerint szombat hajnalban emelkedett a magasba a texasi Starbase (Csillagbázis) területéről.

A SpaceX közleménye szerint a Starship hajtóművei az elvárásoknak megfelelően működtek a repülés során, a jármű sikeresen kilépett a világűrbe, ahol 20 Starlink-műholdat bocsátott ki. A műholdak ugyanakkor nem maradtak Föld körüli pályán, nagyjából 20 perccel telepítésük után tervezetten visszatértek a légkörbe, ahol megsemmisültek.

A Starship újrahasznosítható gyorsítórakétája nem sokkal a repülés kezdete után landolt a Mexikói-öbölben, azonban 13 hajtóművéből csak 5 működött megfelelően, így a vártnál erőteljesebben ért vizet. A rakétarendszer felső fokozata, vagyis maga a Hajó azonban sikeres puhaleszállást hajtott végre az Indiai-óceánon, alig több mint egy órával az indítása után.

A tesztrepülést összességében sikeresnek könyvelte el a SpaceX, ami a vállalat mellett jó hír a NASA számára is, ugyanis az Artemis–4 keretein belül végrehajtott emberes holdra szállás során a tervek szerint a Starship szállítaná az égitest felszínére az űrhajósokat. Ahhoz viszont még számos próbán kell átesnie, hogy erre készen álljon.

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Kezdőlap    Külföld    Felszállt az űrbe a Csillaghajó, de megy-e a Holdra? – videók

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