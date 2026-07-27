Felszállt az űrbe a Csillaghajó, de megy-e a Holdra? – videók

Mérföldkőnek számító repülést hajtott végre a Starship (Csillaghajó), a SpaceX hatalmas kísérleti rakétája. Ez volt az eszköz V3-as verziójának második útja, és most először telepített új generációs Starlink-műholdakat – írja a 24.hu

A 124 méter magas rakétarendszer magyar idő szerint szombat hajnalban emelkedett a magasba a texasi Starbase (Csillagbázis) területéről.

A SpaceX közleménye szerint a Starship hajtóművei az elvárásoknak megfelelően működtek a repülés során, a jármű sikeresen kilépett a világűrbe, ahol 20 Starlink-műholdat bocsátott ki. A műholdak ugyanakkor nem maradtak Föld körüli pályán, nagyjából 20 perccel telepítésük után tervezetten visszatértek a légkörbe, ahol megsemmisültek.

Starship soared on the second flight of the next generation, deploying advanced Starlink satellites for the first time and providing priceless data as it travelled through air, space, and sea → https://t.co/Rp7VwBzpWx pic.twitter.com/vCYYKvGvDK — SpaceX (@SpaceX) July 25, 2026

A Starship újrahasznosítható gyorsítórakétája nem sokkal a repülés kezdete után landolt a Mexikói-öbölben, azonban 13 hajtóművéből csak 5 működött megfelelően, így a vártnál erőteljesebben ért vizet. A rakétarendszer felső fokozata, vagyis maga a Hajó azonban sikeres puhaleszállást hajtott végre az Indiai-óceánon, alig több mint egy órával az indítása után.

Splashdown confirmed! Congratulations to the entire SpaceX team on the 13th flight test of Starship! pic.twitter.com/g27YJCQgiN — SpaceX (@SpaceX) July 24, 2026

A tesztrepülést összességében sikeresnek könyvelte el a SpaceX, ami a vállalat mellett jó hír a NASA számára is, ugyanis az Artemis–4 keretein belül végrehajtott emberes holdra szállás során a tervek szerint a Starship szállítaná az égitest felszínére az űrhajósokat. Ahhoz viszont még számos próbán kell átesnie, hogy erre készen álljon.