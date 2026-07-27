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mentőhelikopter a Balaton partján
Nyitókép: VMSZ - Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata és ÖTE

Kislányhoz riasztották a mentőhelikoptert a Balatonnál

Infostart

Felborult vitorlást, medencébe esett kisgyereket, a szél által elfújt fürdőző gyerekeket is menteni kellett a hétvégén.

A Vízimentők Magyarországi Szakszolgálatának ismét sűrű hétvégéje volt. A civil szervezet beszámolója szerint Rupert nevű sürgősségi mentőhajójuk személyzete részt vett egy 3 év körüli gyermek sikeres újraélesztésében. A gyermek egy medencébe esett bele egy kempingben, alapfokú újraélesztését már megkezdte az édesapja, mielőtt az Országos Mentőszolgálat megérkezett. Az ellátásba a légimentőkkel együtt a VMSZ is bekapcsolódott. A gyermeket stabil állapotban szállította kórházba a Magyar Légimentő Nonprofit Kft. helikoptere.

Vasárnap délután rengetegen voltak a vízben a másodfokú viharjelzés ellenére. A vízimentők beszámolója szerint három hajójuknak is jutott munka: számtalan fürdőzőt, SUP-ost, felfújható eszközön strandolót, vízibiciklizőt kellett figyelmeztetniük arra, hogy menjen a partra.

Többen közülük már nem is tudtak saját erőből a partra jutni az erős szél miatt, őket kivitték a legközelebbi strandokra – gyerekek is voltak köztük.

„Kedves emberek! Ne feledjétek, ha másofokú viharjelzés van (vagyis 90-szer villan a viharjelző lámpa egy perc alatt), tilos fürdőzni vagy strandeszközzel (ide tartozik a SUP, a kajak és a matrac is) vízre menni. Ilyenkor az erős szél miatt nagyon veszélyes a vízben lenni, úgyhogy, kérjük, figyeljétek a viharjelzőt” – írták a Facebookon.

Alfa nevű sürgősségi mentőhajójukat egy ijedtségre okot adó helyzethez is riasztották: egy szörfös arra lett figyelmes, hogy 2 kamaszgyerek felborult egy csónakkal és nem jött fel a víz alól. Szerencsére rosszul látta, a csónak túloldalán voltak. A Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság munkatársai kiemelték őket, az Alfa egészségügyi személyzete kikérdezte őket, de ellátásra nem volt szükségük.

A hétvégén két olyan beteghez is riasztották sürgősségi mentőhajókat, aki rovarcsípés miatti allergiás reakció után szorultak ellátásra. A betegeket később az Országos Mentőszolgálat szállította kórházba.

Mentőtiszti autójuk egy közúti balesethez vonult, egy súlyos és egy könnyű sérültet láttak el, akiket a légimentők, illetve az Országos Mentőszolgálat szállított kórházba. Később egy fejsérülést szenvedett cukorbeteg hölgy ellátását is elvégezték.

Hajókat is kellett menteni, itt szintén a Rupert nevű sürgősségi mentőhajó személyzetére harult a feladat: egy felborult vitorlást állítottak vissza és vontattak ki, illetve kikötőbe vittek egy kőszóráson akadt, meghibásodott elektromos kishajót.

Ezen a héten strandi vízimentőik 269 könnyű sérültet láttak el a partokon, részt vettek több súlyos sérült ellátásában, és 7 embert mentettek ki a vízből.

Búvárszolgálatuknak egy vízbe esett telefon miatt akadt munkája.

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