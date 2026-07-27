Vitézy Dávid elmondta, melyik autópálya-beruházásokat folytatják

A Magyar Nemzet néhány napja arról írt, hogy leállít vagy leállított bizonyos útépítési beruházásokat a Tisza-kormány. Ezek között említették – tervezett beruházások mellett – az M87-essel kapcsolatos döntést.
Az írás alapja egy Facebook-bejegyzés volt, melyben Strompová Viktória tiszás országgyűlési képviselő a 2026–2035 közti időszakra vonatkozó Baross Gábor vasútfejlesztési terv részleteiről írt, majd közölte, hogy „az M87-s autóút megépítését az előző kormányzat koncessziós szerződés keretében körülbelül 50 százalékos túlárazás mellett akarta megvalósítani. Ezt a beruházást a Tisza-kormány ezért leállította, a Szombathely környéki gyorsforgalmi úthálózat építési lehetőségeit megvizsgálja, tekintve, hogy erre a célra uniós források már nem felhasználhatók”.
Erre és a többi beruházással kapcsolatos vélekedésre Vitézy Dávid a Facebookon reagált hétfő reggel. Mint a közlekedési és beruházási miniszter fogalmazott, 11 éve tart az ígérgetés Vas megyében az M86-M87 Kőszeg-Szombathely-Körmend gyorsforgalmi út megépítéséről, és 2022-ben Lázár János állította le a beruházást.
Közölte: aztán a kampányban koncessziós eljárást írtak ki, amelyre két ajánlattevő nyújtott be ajánlatot: a Szíjj Lászlóhoz köthető Lumen Magántőkealap (2033 milliárd forint) és a Mészáros Lőrinchez köthető Mészáros és Mészáros (2277 milliárd forint). Az egyik 36, a másik 53 százalékkal magasabb koncessziós díjat ajánlott, mint amennyit a korábbi mérnökárbecslések és megtérülési számítások alapján a kiíró, Lázár János korábbi minisztériuma elfogadhatónak tartott (1488 milliárd forint) – tette hozzá.
Így a hatályos jogszabályok szerint eredménytelennek kell lennie ennek a tendernek költségtúllépés és túlárazás miatt – hangsúlyozta a tárcavezető.
„Egész pontosan ez azt jelenti, hogy a 30 évre szóló rendelkezésre állási díj becsült értéke (melyet nem mi, hanem még a Lázár János vezette minisztérium becsült) 1488 milliárd forint volt, ehhez képest a Lumen Magántőkealap 2033, míg a Mészáros és Mészáros 2277 milliárd forintos ajánlatot adott. Szerintem teljesen természetes, hogy ilyen mértékig túlárazott ajánlatokat a Kormány nem fogadott el” – írta.
Vitézy szerint a Magyar Nemzet cikkében szereplő egyéb beruházásokat sem a Tisza állítja le, hiszen négy éve Lázár János állította le az M100 és az M76 építését is.
Leszögezte: három folyamatban lévő autópálya-beruházást örököltek:
- az M1 koncessziós háromsávosítását, valamint
- állami beruházásban az M44 Kecskemét körüli szakaszának befejező munkáit és
- az M49 román határig tartó szakaszát.
„Mindhárom jelenleg is épül tovább, egyik folyamatban lévő gyorsforgalmi fejlesztést sem állítottuk le” – írta.