Vitézy Dávid elmondta, melyik autópálya-beruházásokat folytatják

A Magyar Nemzet néhány napja arról írt, hogy leállít vagy leállított bizonyos útépítési beruházásokat a Tisza-kormány. Ezek között említették – tervezett beruházások mellett – az M87-essel kapcsolatos döntést.

Az írás alapja egy Facebook-bejegyzés volt, melyben Strompová Viktória tiszás országgyűlési képviselő a 2026–2035 közti időszakra vonatkozó Baross Gábor vasútfejlesztési terv részleteiről írt, majd közölte, hogy „az M87-s autóút megépítését az előző kormányzat koncessziós szerződés keretében körülbelül 50 százalékos túlárazás mellett akarta megvalósítani. Ezt a beruházást a Tisza-kormány ezért leállította, a Szombathely környéki gyorsforgalmi úthálózat építési lehetőségeit megvizsgálja, tekintve, hogy erre a célra uniós források már nem felhasználhatók”.

Erre és a többi beruházással kapcsolatos vélekedésre Vitézy Dávid a Facebookon reagált hétfő reggel. Mint a közlekedési és beruházási miniszter fogalmazott, 11 éve tart az ígérgetés Vas megyében az M86-M87 Kőszeg-Szombathely-Körmend gyorsforgalmi út megépítéséről, és 2022-ben Lázár János állította le a beruházást.

Közölte: aztán a kampányban koncessziós eljárást írtak ki, amelyre két ajánlattevő nyújtott be ajánlatot: a Szíjj Lászlóhoz köthető Lumen Magántőkealap (2033 milliárd forint) és a Mészáros Lőrinchez köthető Mészáros és Mészáros (2277 milliárd forint). Az egyik 36, a másik 53 százalékkal magasabb koncessziós díjat ajánlott, mint amennyit a korábbi mérnökárbecslések és megtérülési számítások alapján a kiíró, Lázár János korábbi minisztériuma elfogadhatónak tartott (1488 milliárd forint) – tette hozzá.

Így a hatályos jogszabályok szerint eredménytelennek kell lennie ennek a tendernek költségtúllépés és túlárazás miatt – hangsúlyozta a tárcavezető.

„Egész pontosan ez azt jelenti, hogy a 30 évre szóló rendelkezésre állási díj becsült értéke (melyet nem mi, hanem még a Lázár János vezette minisztérium becsült) 1488 milliárd forint volt, ehhez képest a Lumen Magántőkealap 2033, míg a Mészáros és Mészáros 2277 milliárd forintos ajánlatot adott. Szerintem teljesen természetes, hogy ilyen mértékig túlárazott ajánlatokat a Kormány nem fogadott el” – írta.

Vitézy szerint a Magyar Nemzet cikkében szereplő egyéb beruházásokat sem a Tisza állítja le, hiszen négy éve Lázár János állította le az M100 és az M76 építését is.

Leszögezte: három folyamatban lévő autópálya-beruházást örököltek:

az M1 koncessziós háromsávosítását, valamint

állami beruházásban az M44 Kecskemét körüli szakaszának befejező munkáit és

az M49 román határig tartó szakaszát.

„Mindhárom jelenleg is épül tovább, egyik folyamatban lévő gyorsforgalmi fejlesztést sem állítottuk le” – írta.