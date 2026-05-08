Egy Lockheed Martin gyártmányú F-16-os vadászgép a levegőben.

Szlovák F–16-osok védik majd a balti államok légterét

Infostart / InfoRádió - Kiss Balázs (Pozsony)

Szlovákia Robert Kaliňák védelmi miniszter bejelentése alapján bekapcsolódik a NATO balti légtérrendészeti missziójába – amelynek egyébként Magyarország is részese a Gripen harci gépekkel. A tárcavezető a lengyelországi Defence24 Days konferencián közölte, hogy a szlovák légierő F–16-os vadászgépei várhatóan 2027 végén kezdik meg a szolgálatot a térségben.

Szlovákia nemcsak a szövetségesi kötelezettségeit teljesíti, hanem aktívan alakítja a régió és a NATO keleti szárnyának biztonságpolitikáját. Robert Kaliňák védelmi miniszter Varsóban bejelentette: 2027 végén a szlovák F–16-os vadászgépek is bekapcsolódnak a NATO balti missziójába. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy szlovák pilóták és gépek vigyázzák majd Litvánia, Lettország és Észtország légterét, vagyis azon tagállamokét, amelyek saját vadászrepülők híján a szövetségeseik segítségére támaszkodnak. Ugyanennek a missziónak a tagja Magyarország is: időszakosan többször is négy magyar Gripen harci gép teljesített szolgálatot a balti légtérben.

A szlovák szerepvállalás azonban itt nem áll meg. 2028-tól az ország a NATO rotációs légvédelmi missziójához is csatlakozik. Ehhez a kormány a nemrég beszerzett izraeli Barak MX légvédelmi rendszer hat ütegéből kettőt bocsát majd a közös védelem rendelkezésére.

A szlovák védelmi miniszter kiemelte, hogy a biztonság alapvető garanciája a NATO, de hangsúlyozta Varsó kulcsszerepét is.

Lengyelországot regionális vezetőként nevezte meg, aki területéből és erejéből adódóan Szlovákia számára is külön biztonsági garanciát jelent. A két ország között szoros hadiipari együttműködés körvonalazódik: közös drónellenes védelmi rendszereken dolgoznak. Szlovákia ebben nemcsak vásárló, hanem gyártó is lehet, hiszen a drónok megsemmisítéséhez szükséges eszközöket állít elő.

Robert Kaliňák a lengyelországi konferencián a technikai részleteken túlmutatva a globális geopolitikai helyzetről is sötét képet festett. Figyelmeztetett: Oroszország és Kína közeledése olyan kényszerszövetséget hoz létre, amelyben Moszkva egyre inkább Peking függőségébe kerül. A miniszter szerint ez a Nyugat számára rendkívül kockázatos. Feltette a kérdést: valóban egy ilyen kétpólusú világrend az érdekünk, vagy biztonságosabb lenne távolabb tartani egymástól ezt a két hatalmat.

A tárcavezető bírálta a Nyugat eddigi stratégiáját is. Szerinte az Oroszországgal szembeni intézkedések azért nem hozták meg a várt áttörést, mert nem sikerült meggyőzni olyan világpolitikai szereplőket, mint India vagy Kína. Úgy véli,

a NATO-n belüli egység önmagában kevés, ha a világ többi részét nem sikerül a demokratikus közösség mellé állítani.

A miniszter az ukrajnai háború tanulságait is levonta: a konfliktus szerinte egyszerre idézi az első világháború felőrlő lövészárok-harcait és a legmodernebb dróntechnológia összecsapását. Robert Kaliňák ezért elengedhetetlennek tartja az európai védelmi infrastruktúra megerősítését, amit már nem lehet pusztán a nemzetállamok költségvetéséből megoldani; közös uniós finanszírozásra és összehangolt stratégiára van szükség.

Tarrósy István: milliók életét kockáztatja egy döntés, humanitárius katasztrófa fenyeget Afrikában
Milliók életét követelheti Afrikában az évtized végéig a nemzetközi segélyek megkurtítása és a helyi konfliktusok miatti elakadása. A humanitárius katasztrófa elkerüléséhez a következő években a nagyhatalmak beavatkozása mellett regionális összefogásra is szükség van – erről beszélt a Pécsi Tudományegyetem Politikatudományi és Nemzetközi Tanulmányok Tanszékének egyetemi tanára, az Afrika Kutatóközpont vezetője az InfoRádióban.
Választás 2026: hamarosan megismerjük Magyar Péter új miniszterjelöltjét

Mozgalmas napot zárt a magyar belpolitika: visszalépett Melléthei-Barna Márton igazságügyi miniszterjelölt, aki nem kívánta, hogy Magyar Péterhez fűződő sógori kapcsolata megterhelje a leendő kormányt. Emellett több fontos intézményvezető is távozott, köztük az Országos Kórházi Főigazgatóság és a Budapesti Metropolitan Egyetem első embere – utóbbi esetében az Állami Számvevőszék feljelentést tett az egyetem gazdálkodása miatt. Őrizetbe vették a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő egykori főigazgatóját egy 2,5 milliárd forintos ügyben. Magyar Péter Rómában Giorgia Melonival tárgyalt. A Medián friss felmérése szerint a Tisza támogatottsága 61 százalékra nőtt, a Fideszé pedig 21 százalékra esett vissza.

Legfőbb ügyész: akár Dubajból is visszahozzák Matolcsyék Ferrariait, senki ne számítson rá, hogy sikerül a vagyonkimentés

Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész szerint az MNB-ügyben a Központi Nyomozó Főügyészség már a következő hetekben konkrét eljárási cselekményeket tervez.

Trump says US-Iran ceasefire still in place after exchange of fire in Strait of Hormuz

Iran accuses the US of violating the truce, alleging it targeted an oil tanker and carried out attacks on coastal areas.

