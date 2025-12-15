Hazatértek a magyar Gripen-pilóták a Baltikumból

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter mondott beszédet a Magyar Honvédség Balti Fegyveres Légvédelmi Készenléti Alegység Blokk 69 visszafogadó ünnepségén a honvédség kecskeméti bázisán.

„22 éles riasztás, 87 gyakorló riasztás, több mint 400 óra a levegőben.

Gripenjeink ezt teljesítették most a balti légtérrendészeti feladat végrehajtása közben. Ez egy nagyon fontos, nagyon érzékeny küldetés volt, amelyben a magyar pilóták negyedszer álltak helyt négy hónapig négy Gripennel. Most fogadtuk őket vissza ide Kecskemétre. Nagyon büszkék vagyunk rájuk, és köszönjük a szolgálatukat. A balti légtérrendészeti feladatok sikeres ellátása mellett a magyar légierő még a szlovák, a szlovén és a horvát légtérrendészeti feladatokat is elvégzik. Békéhez erő kell, folytatjuk a munkát!” – mondta Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter.