ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
381.67
usd:
330.84
bux:
0
2026. április 7. kedd Herman
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Unsplash

Megosztó téma lett a hadsereg Csehországban

Infostart / InfoRádió - Kiss Balázs (Pozsony)

Növekszik a hadsereg támogatottsága Csehországban, miközben egyre élesebb politikai viták kísérik a védelem kérdését – ez rajzolódik ki a legfrissebb felmérésekből és a politikai eseményekből. Közben arról sincs még egyezség a cseheknél, hogy ki képviselje az országot a közelgő NATO-csúcson.

A STEM kutatóintézet januárban végzett felmérése szerint a csehek több mint 70 százaléka bízik a hadseregben. A lakosság közel fele úgy véli, hogy egy esetleges támadás esetén a hadsereg képes lenne megvédeni az országot. Hasonló arányban bíznak az emberek a NATO-ban is. A szakértők szerint a növekvő bizalom hátterében elsősorban a romló nemzetközi biztonsági helyzet áll. Az ukrajnai háború hatására a cseh társadalom egyre fontosabbnak tartja a hadsereg szerepét, valamint a védelemre fordított kiadásokat.

Ugyanakkor a felmérés egy kevésbé megnyugtató tendenciára is rámutat:

a hadsereg megítélése egyre inkább politikai törésvonalak mentén alakul.

Míg néhány évvel ezelőtt a hadseregbe vetett bizalom szinte teljesen független volt a politikai nézetektől, mára ez megváltozott. Erről beszélt a STEM elemzője, Jirí Táborsky is. Mint mondta: 2020-ban gyakorlatilag mindenki bízott a hadseregben, politikai nézetektől függetlenül. Amikor azonban a háború és a védelem kérdése politikai témává vált, a társadalom elkezdett polarizálódni. Ez pedig a szakértők szerint veszélyes lehet, hiszen válsághelyzetben a hadseregnek az egész társadalmat kell szolgálnia, nemcsak egyes politikai csoportokat.

A legnagyobb viták jelenleg a védelmi kiadások körül zajlanak. A cseh kormány az idei költségvetésben a GDP 1,7 százalékát fordítaná védelemre, miközben a NATO-tagállamok már korábban vállalták, hogy elérik a 2 százalékos szintet. Emiatt Csehországot több szövetséges, köztük az Egyesült Államok is bírálja.

A védelem kérdése nemcsak a közvéleményben, hanem a politikai vezetésen belül is feszültségeket okoz. Ez jól látszik a közelgő NATO-csúcstalálkozó körüli vitában is.

Petr Pavel köztársasági elnök továbbra is részt kíván venni a nyári, ankarai NATO-csúcson, és egyeztetni szeretne Andrej Babis miniszterelnökkel az ország képviseletéről. Az elnöki hivatal azt szeretné, ha Csehországot az államfő, a kormányfő és a külügyminiszter együtt képviselné. Ezzel szemben a külügyminiszter, Petr Macinka nem támogatja az elnök részvételét. Álláspontja szerint egy ellenzéki szereplő jelenléte nem lenne megfelelő a csúcstalálkozón.

Andrej Babis kormányfő is inkább azt tartaná logikusnak, ha ő és a külügyminiszter utazna Ankarába. Szerinte a kormány képviselői tudják a leghitelesebben bemutatni a cseh védelmi költségvetés alakulását és a jövőbeli terveket a szövetségeseknek, különösen a jelenlegi feszült geopolitikai helyzetben.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Tudósítóink    Megosztó téma lett a hadsereg Csehországban

csehország

felmérés

hadsereg

nato

védelmi kiadás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Húsvét, feltámadás: Hogyan lehet ma elcsendesedni? Makláry Ákos, Inforádió, Aréna
Ez nem kampány, ez egy Monty Python-film! Toroczkai László, Inforádió, Aréna
Belegebed Magyarország a stabilitásba. Dobrev Klára, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.04.07. kedd, 18:00
Schiffer András
ügyvéd, volt országgyűlési képviselő
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Mi várható ma a tőzsdéken?

Az ázsiai tőzsdéken felemás hangulatban telt a kereskedés ma reggel és Európában is felfelé vehetik az irányt a vezető részvényindexek. A befektetők továbbra is az iráni eseményekre figyelnek elsősorban, idehaza azonban a vasárnapi választás előtt érdemes lesz figyelni a forintot és a hazai részvényeket is.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kedd reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. április 7.)

A Pénzcentrum 2026. április 7.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Artemis II crew head for home after travelling further from Earth than anyone before

One of the crew say they have seen "sights that no human has ever seen" after travelling beyond the far side of the Moon.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. április 6. 16:03
Újabb egészségügyi konteó: az mRNS-vakcina és a „turbó rák” kapcsolata
2026. április 6. 13:40
Tényleg jön a drágább kütyük kora, vagy múlófélben a memória-pánik?
×
×