2026. április 6. hétfő Bíborka, Vilmos
Robert Fico szlovák miniszterelnök az ukrán hivatali partnerével, Julija Szviridenkóval tartott sajtóértekezleten a két ország közös kormányülését követõen Kassán 2025. október 17-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Zuzana Gogová

Robert Fico bizakodó – napokon belül megszűnhet a kőolaj-ellátási válsághelyzet Szlovákiában

Szlovákiában április 8-án megszüntethetik a kőolajhiány miatt kihirdetett szükséghelyzetet, ha a Slovnaft kőolajfinomító visszaszolgáltatja az államtól kölcsönzött kőolajat az állami tartalékokba. Erről Robert Fico miniszterelnök beszélt a pozsonyi finomítóban tartott tájékoztatón, miután tárgyalt a Slovnaft képviselőivel.

Szlovákia azért volt kénytelen kihirdetni a szükséghelyzetet, hogy az állam felhasználhassa stratégiai olajtartalékait, és biztosítani tudja az üzemanyaggyártást a pozsonyi Slovnaft olajfinomítóban. Az érvényben lévő szlovákiai intézkedések között szerepel a gázolaj-fogyasztás korlátozása: egyszerre legfeljebb 400 euró értékben lehet tankolni, kannába pedig maximum 10 litert. Emellett tilos az üzemanyag exportja is.

Robert Fico miniszterelnök a pozsonyi kőolaj-finomítónál tett szerdai látogatása során bejelentette: ha a Slovnafttól visszakerül a kőolaj az állami tartalékokba, akkor jövő szerdán megszüntethető Szlovákiában a kőolaj-ellátási szükséghelyzet. „Megállapodtunk a finomító vezetőivel abban, hogy jövő héten szerdán ismét munkamegbeszélést tartunk. A Slovnaft finomító 250 ezer tonna kőolajat kölcsönzött az államtól a stratégiai tartalékainkból, amelyből mintegy 105 ezer tonnát felhasznált, és ezt fokozatosan vissza is szolgáltatja” – pontosította a kormányfő.

Robert Fico hozzátette:

amint elérik azt a pontot, hogy az állami tartalékok ismét teljesek lesznek, és teljesítik az Európai Unió előírását a 90 napra elegendő kőolajmennyiség bebiztosításáról, a kormány készen áll a szükséghelyzet megszüntetésére.

„Ezt a helyzetet azért kellett kihirdetni, hogy lehetővé váljon a kőolajkölcsön biztosítása a Slovnaft számára” – jegyezte meg Robert Fico. Hozzátette ugyanakkor, hogy ez nincs hatással arra a kormányrendeletre, amely a kettős ár alkalmazásáról és a gázolaj-vásárlás korlátozásáról szól.

A kormány emellett reagálni kíván a szomszédos országok, például Csehország kérésére is, amely kedden Szlovákiától a kőolajhiány miatt kihirdetett szükséghelyzet megszüntetését kérte. „Arra számítunk, hogy az üzemanyagárak emelkedésére irányuló nyomás továbbra is fennmarad.

Számolnunk kell azzal is, hogy Szlovákiában is bekövetkezhet áremelkedés”

– tette hozzá a miniszterelnök.

A Slovnaft igazgatótanácsának elnöke, Gabriel Szabó szerint, ha minden megrendelt kőolaj időben megérkezik, a finomító április második felében ismét százszázalékos kapacitással működhet. Robert Fico szerint a kőolaj kérdését az Európai Unióban nemcsak tagállami szinten kell kezelni.

„Az egyik ország csökkenti a jövedéki adót, a másik az áfát mérsékli, valaki pedig kettős üzemanyagárat vezet be. Ezt össze kell hangolni. Ezért indokolt lehet a V4-es országok, valamint jelentős miniszterelnökök és szövetségi kancellárok – például Ausztria vagy Németország – találkozójának megszervezése” – tette hozzá a kormányfő.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerint „terrortámadást készítettek elő a Török Áramlat vezetékkel szemben". A Védelmi Tanács vasárnapi ülésén Orbán Viktor miniszterelnök elrendelte, hogy a Török Áramlat magyarországi szakaszát katonai védelem alá kell helyezni a szerb határtól a szlovák határig.
 

Húsvét, feltámadás: Hogyan lehet ma elcsendesedni? Makláry Ákos, Inforádió, Aréna
Ez nem kampány, ez egy Monty Python-film! Toroczkai László, Inforádió, Aréna
Belegebed Magyarország a stabilitásba. Dobrev Klára, Inforádió, Aréna
 
Hiába könyörögnek a nyugati hatalmak, Ukrajna az éjjel újabb pusztító csapást mért Oroszországra - Percről percre az ukrajnai háborúról vasárnap

Az ukrajnai háború a húsvéti ünnepek idején sem csillapodik: hajnalban újabb orosz drón- és rakétacsapások érték Odesszát, amelyek több halálos áldozatot követeltek. Válaszul Ukrajna az orosz bevételek szempontjából kulcsfontosságú Lukoil-olajfinomítókat vette célba, annak ellenére, hogy nem megerősített információk szerint több nyugati nagyhatalom – köztük az Egyesült Államok – arra kérte Kijevet, hogy a Hormuzi-szoros körüli energiaválság miatt függessze fel az orosz energetikai infrastruktúrát célzó támadásokat. Tudósításunk az ukrajnai háború legfrissebb fejleményeiről.

Hidegzuhany érkezik húsvét után Magyarországra: kegyetlen fordulatot vesz az időjárás, visszatérnek a fagyok

Húsvéthétfőn erős széllel hidegfront érkezik és lehűlés kezdődik, a hőmérséklet csúcsértéke a hét közepén már csak 10 és 15 Celsius-fok között alakul.

Trump issues expletive-laden threat to Iran over Hormuz Strait blockage

The US president says he will destroy Iranian power plants and bridges if the vital waterway is not reopened.

