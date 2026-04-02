Robert Fico bizakodó – napokon belül megszűnhet a kőolaj-ellátási válsághelyzet Szlovákiában

Szlovákia azért volt kénytelen kihirdetni a szükséghelyzetet, hogy az állam felhasználhassa stratégiai olajtartalékait, és biztosítani tudja az üzemanyaggyártást a pozsonyi Slovnaft olajfinomítóban. Az érvényben lévő szlovákiai intézkedések között szerepel a gázolaj-fogyasztás korlátozása: egyszerre legfeljebb 400 euró értékben lehet tankolni, kannába pedig maximum 10 litert. Emellett tilos az üzemanyag exportja is.

Robert Fico miniszterelnök a pozsonyi kőolaj-finomítónál tett szerdai látogatása során bejelentette: ha a Slovnafttól visszakerül a kőolaj az állami tartalékokba, akkor jövő szerdán megszüntethető Szlovákiában a kőolaj-ellátási szükséghelyzet. „Megállapodtunk a finomító vezetőivel abban, hogy jövő héten szerdán ismét munkamegbeszélést tartunk. A Slovnaft finomító 250 ezer tonna kőolajat kölcsönzött az államtól a stratégiai tartalékainkból, amelyből mintegy 105 ezer tonnát felhasznált, és ezt fokozatosan vissza is szolgáltatja” – pontosította a kormányfő.

Robert Fico hozzátette:

amint elérik azt a pontot, hogy az állami tartalékok ismét teljesek lesznek, és teljesítik az Európai Unió előírását a 90 napra elegendő kőolajmennyiség bebiztosításáról, a kormány készen áll a szükséghelyzet megszüntetésére.

„Ezt a helyzetet azért kellett kihirdetni, hogy lehetővé váljon a kőolajkölcsön biztosítása a Slovnaft számára” – jegyezte meg Robert Fico. Hozzátette ugyanakkor, hogy ez nincs hatással arra a kormányrendeletre, amely a kettős ár alkalmazásáról és a gázolaj-vásárlás korlátozásáról szól.

A kormány emellett reagálni kíván a szomszédos országok, például Csehország kérésére is, amely kedden Szlovákiától a kőolajhiány miatt kihirdetett szükséghelyzet megszüntetését kérte. „Arra számítunk, hogy az üzemanyagárak emelkedésére irányuló nyomás továbbra is fennmarad.

Számolnunk kell azzal is, hogy Szlovákiában is bekövetkezhet áremelkedés”

– tette hozzá a miniszterelnök.

A Slovnaft igazgatótanácsának elnöke, Gabriel Szabó szerint, ha minden megrendelt kőolaj időben megérkezik, a finomító április második felében ismét százszázalékos kapacitással működhet. Robert Fico szerint a kőolaj kérdését az Európai Unióban nemcsak tagállami szinten kell kezelni.

„Az egyik ország csökkenti a jövedéki adót, a másik az áfát mérsékli, valaki pedig kettős üzemanyagárat vezet be. Ezt össze kell hangolni. Ezért indokolt lehet a V4-es országok, valamint jelentős miniszterelnökök és szövetségi kancellárok – például Ausztria vagy Németország – találkozójának megszervezése” – tette hozzá a kormányfő.