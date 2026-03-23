ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
394.83
usd:
342.48
bux:
0
2026. március 23. hétfő Emőke
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Andrej Babis korábbi cseh miniszterelnök, az ellenzéki Elégedetlen Polgárok Akciója (ANO) mozgalom elnöke nyilatkozik a sajtó munkatársainak, miután leadta szavazatát egy ostravai szavazóhelyiségben 2025. október 3-án. Csehországban október 3-án és 4-én tartanak parlamenti választásokat.
Nyitókép: MTI/AP/Petr David Josek

Tüntetési hullám első pillanata lehetett a prágai tömeggyűlés

Infostart / InfoRádió - Kiss Balázs (Pozsony)

250 ezren tüntettek Prágában a kormány politikája miatt.

Szombat délután közel negyed millióan gyűltek össze Prágában, a Letná-síkon, hogy tiltakozzanak az Andrej Babiš vezette kormány politikája ellen. A „Nem hagyjuk ellopni a jövőnket” jelszavú demonstrációt a Millió pillanat a demokráciáért nevű civil szervezet hirdette meg, amely szerint a kormány több lépése is veszélyezteti a demokratikus intézményrendszert és a közszolgálati média függetlenségét.

A többórás rendezvényen közéleti szereplők, művészek és tudósok is felszólaltak. A szervezők hangsúlyozták: a tiltakozók célja, hogy megvédjék az ország demokratikus működését, és felhívják a figyelmet arra, hogy a politikai felhatalmazás nem jelent korlátlan hatalmat. Mint elhangzott, az ország jövője nem eladó, és nem hagyják, hogy azt bárki „ellopja”.

A tüntetés egyik központi témája a közszolgálati média helyzete volt. Több felszólaló bírálta a kormány azon tervét, amely megváltoztatná a közmédia finanszírozását. Szerintük a jelenlegi rendszer – amelyben a működést közvetlen hozzájárulások biztosítják – garanciát jelent a függetlenségre. Úgy vélik, ha a finanszírozás teljes mértékben az állami költségvetéstől függne, az veszélyeztethetné a sajtó szabadságát.

A felszólalók között voltak ismert színészek is, akik a szabadság és a független intézmények fontosságát hangsúlyozták. Egyikük történelmi párhuzamot vont az 1968-as eseményekkel, kiemelve, hogy a szabad média kulcsszerepet játszik a demokrácia megőrzésében. A rendezvényen elhangzott egy, az akkori időszakból ismert dal is, amely a szabadság jelképének számít.

A kritikák nemcsak a médiára korlátozódtak. Több felszólaló bírálta a kormány gazdasági, agrár- és környezetvédelmi politikáját, valamint a kultúra támogatásának csökkentését.

Szó esett arról is, hogy a kormánykoalícióban részt vevő egyes pártok politikáját a tiltakozók túlzónak vagy a polgári szabadságjogokra nézve kockázatosnak tartják.

Külön bírálat érte azt a tervet is, amely kötelezővé tenné a civil szervezetek számára a külföldi támogatások bejelentését.

Több felszólaló szerint egy ilyen szabályozás korlátozhatná a civil társadalom működését, és más országok vitatott gyakorlatát idézné. A szervezők ugyanakkor hangsúlyozták: működésüket nem finanszírozzák külföldről.

A tüntetésen Ukrajna támogatása is szóba került. Több felszólaló kifogásolta, hogy szerintük a kormány csökkentette az orosz agresszióval szemben védekező ország támogatását, amit rövidlátó politikának neveztek.

A demonstráció békésen zajlott, rendbontásról nem érkezett jelentés. A helyszínt ugyanakkor jelentős rendőri erő biztosította. A hatóságok egy kisebb incidensről számoltak be: a rendezvény kezdete előtt őrizetbe vettek egy férfit, aki egy lakásból airsoft fegyverrel lövöldözött az utcára. Az eset nem befolyásolta a tüntetés menetét, és sérülés nem történt.

A hétvégi tüntetés egy korábbi, február eleji prágai tiltakozáshullám folytatásának tekinthető, amelyen szintén tízezrek vettek részt. A szervezők szerint a mostani megmozdulás csak a kezdet: hosszabb távú, békés civil fellépésre készülnek, amelynek célja a demokratikus értékek védelme.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Tudósítóink    Tüntetési hullám első pillanata lehetett a prágai tömeggyűlés

prága

cseh

andrej babis

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Nem is izraeli, hanem ukrán szál tűnik fel a csehországi terrortámadás mögött?
Komoly biztonsági kérdéseket vet fel az a péntek tűzeset, amely a csehországi Pardubice egyik ipari területén történt. A támadást egy addig ismeretlen csoport, az Earthquake Faction vállalta magára. A közösségi médiában közzétett videójukban azt állították, hogy az „izraeli hadiipar európai központját” vették célba, és palesztinbarát indítékokra hivatkoztak. A valóság azonban más képet mutat.
Hortay Olivér: a gáz- és olajpiac még csak befelé megy az alagútba

Komolyabb válság jöhet, mint amilyen az 1970-es években volt. Nincsen azzal történelmi tapasztalatunk, hogy mi történik, ha tartósan és teljesen lezárják a Hormuzi-szorost, azzal pedig főleg nincsen, hogy akkor mi történik, ha a térség épített energetikai infrastruktúráját is széles körű támadások érik – miközben éppen ez zajlik.
 

VIDEÓ
inforadio
ARÉNA
2026.03.23. hétfő, 18:00
Varju László
a Demokratikus Koalíció országgyűlési képviselője, a párt képviselőjelöltje
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Ketyeg Trump ultimátuma - Durva mozgásokkal indul a hét a piacokon

A hétvégén sem enyhültek az iráni feszültségek, miután Donald Trump vasárnap virradóra 48 órás ultimátumot adott Iránnak a Hormuzi-szoros megnyitására. Ennek hatására nagy esést láthattunk ma reggel ázsiában és Európában is lefelé vehetik az irányt a tőzsdék. Emellett ismét nyomás alá került a forint, emelkedik az olajár, illetve alaposan elbánnak a nemesfémekke.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Váratlan fordulat a hatósági áras üzemanyagoknál: komoly korlátozást vezettek be, erről jobb, ha minden autós tud

A hatósági üzemanyagár-stop miatt továbbra is válságos helyzetben vannak a független benzinkutak.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Starmer and Trump discuss need to open Hormuz strait as Israel warns 'weeks' of fighting to come

Fears grow in Lebanon of Israeli ground invasion as IDF preparing for "several more weeks of fighting against Iran and Hezbollah".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 23. 07:42
Nem is izraeli, hanem ukrán szál tűnik fel a csehországi terrortámadás mögött?
2026. március 23. 05:45
Nagyon sok fiatal azt tervezi, hogy végleg külföldre költözik, elhagyja Szlovákiát
×
×