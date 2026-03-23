Tüntetési hullám első pillanata lehetett a prágai tömeggyűlés

Szombat délután közel negyed millióan gyűltek össze Prágában, a Letná-síkon, hogy tiltakozzanak az Andrej Babiš vezette kormány politikája ellen. A „Nem hagyjuk ellopni a jövőnket” jelszavú demonstrációt a Millió pillanat a demokráciáért nevű civil szervezet hirdette meg, amely szerint a kormány több lépése is veszélyezteti a demokratikus intézményrendszert és a közszolgálati média függetlenségét.

A többórás rendezvényen közéleti szereplők, művészek és tudósok is felszólaltak. A szervezők hangsúlyozták: a tiltakozók célja, hogy megvédjék az ország demokratikus működését, és felhívják a figyelmet arra, hogy a politikai felhatalmazás nem jelent korlátlan hatalmat. Mint elhangzott, az ország jövője nem eladó, és nem hagyják, hogy azt bárki „ellopja”.

A tüntetés egyik központi témája a közszolgálati média helyzete volt. Több felszólaló bírálta a kormány azon tervét, amely megváltoztatná a közmédia finanszírozását. Szerintük a jelenlegi rendszer – amelyben a működést közvetlen hozzájárulások biztosítják – garanciát jelent a függetlenségre. Úgy vélik, ha a finanszírozás teljes mértékben az állami költségvetéstől függne, az veszélyeztethetné a sajtó szabadságát.

A felszólalók között voltak ismert színészek is, akik a szabadság és a független intézmények fontosságát hangsúlyozták. Egyikük történelmi párhuzamot vont az 1968-as eseményekkel, kiemelve, hogy a szabad média kulcsszerepet játszik a demokrácia megőrzésében. A rendezvényen elhangzott egy, az akkori időszakból ismert dal is, amely a szabadság jelképének számít.

A kritikák nemcsak a médiára korlátozódtak. Több felszólaló bírálta a kormány gazdasági, agrár- és környezetvédelmi politikáját, valamint a kultúra támogatásának csökkentését.

Szó esett arról is, hogy a kormánykoalícióban részt vevő egyes pártok politikáját a tiltakozók túlzónak vagy a polgári szabadságjogokra nézve kockázatosnak tartják.

Külön bírálat érte azt a tervet is, amely kötelezővé tenné a civil szervezetek számára a külföldi támogatások bejelentését.

Több felszólaló szerint egy ilyen szabályozás korlátozhatná a civil társadalom működését, és más országok vitatott gyakorlatát idézné. A szervezők ugyanakkor hangsúlyozták: működésüket nem finanszírozzák külföldről.

A tüntetésen Ukrajna támogatása is szóba került. Több felszólaló kifogásolta, hogy szerintük a kormány csökkentette az orosz agresszióval szemben védekező ország támogatását, amit rövidlátó politikának neveztek.

A demonstráció békésen zajlott, rendbontásról nem érkezett jelentés. A helyszínt ugyanakkor jelentős rendőri erő biztosította. A hatóságok egy kisebb incidensről számoltak be: a rendezvény kezdete előtt őrizetbe vettek egy férfit, aki egy lakásból airsoft fegyverrel lövöldözött az utcára. Az eset nem befolyásolta a tüntetés menetét, és sérülés nem történt.

A hétvégi tüntetés egy korábbi, február eleji prágai tiltakozáshullám folytatásának tekinthető, amelyen szintén tízezrek vettek részt. A szervezők szerint a mostani megmozdulás csak a kezdet: hosszabb távú, békés civil fellépésre készülnek, amelynek célja a demokratikus értékek védelme.