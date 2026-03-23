Robert Fico szerint minden széteshet, Magyarországot is megemlítette

Robert Fico szlovák kormányfő szerint ebben a bizonytalan helyzetben az Európai Uniónak elsősorban saját gazdasági erejére kellene összpontosítania. Úgy véli, fel kell hagyni azokkal az intézkedésekkel, amelyeket gazdaságilag károsnak tart, és amelyek szerinte gyengítik az európai ipart. Fico egyúttal a globális konfliktusok eszkalációjának veszélyére is figyelmeztetett. Véleménye szerint egy esetleges kubai katonai feszültség, az amerikai–venezuelai viszony romlása, az orosz–ukrán háború, valamint egy Irán körüli konfliktus együttesen akár világháborús helyzethez is vezethetnek.

Az Európai Unió jövőjével kapcsolatban a miniszterelnök reformokat sürget. Elképzelése szerint az uniót elsősorban a legerősebb tagállamok vezetőinek kellene irányítaniuk. Ugyanakkor elismerően szólt a magyar miniszterelnök álláspontjáról is az Ukrajnának szánt több milliárd eurós hitel ügyében, mondván, politikai értelemben érthető a blokkolás.

Ez a kérdés azonban feszültséget okozott a szlovák kormánykoalíción belül. A Szlovák Nemzeti Párt csalódottságának adott hangot amiatt, hogy Robert Fico végül nem csatlakozott a magyar állásponthoz, és nem akadályozta meg az Európai Unió által Ukrajnának szánt, mintegy 90 milliárd eurós támogatást.

A nemzeti párt szerint – különösen az ukrán vezetés részéről érkező, általuk fenyegetőnek nevezett kijelentések után – egy ilyen lépés túlmutatott volna a szimbolikus politikai gesztuson. Úgy vélik, Szlovákia elszalasztott egy lehetőséget arra, hogy Magyarországgal közösen képviseljen egy határozottabb álláspontot az Európai Unióban. A nemzeti párt álláspontja szerint a hitel kockázatos, és kétséges, hogy Ukrajna valaha vissza tudja majd fizetni. Ugyanakkor bíznak abban, hogy a jövőben Szlovákia határozottabban lép fel ebben a kérdésben.

Robert Fico mindeközben igyekszik egyensúlyt tartani a nemzetközi és a regionális kapcsolatokban. Bejelentette, hogy Szlovákia és Csehország újraindítja a közös kormányülések hagyományát, és egy ilyen találkozóra március végén kerülhet sor. Emellett nyitott lenne egy hasonló együttműködésre Ukrajnával is, hangsúlyozva a korrekt és működőképes kétoldalú kapcsolatok fontosságát.

A miniszterelnök ugyanakkor aggodalmát fejezte ki a szlovák–magyar kapcsolatok jövője miatt is, különösen egy esetleges politikai változás esetén.

Mint mondta, fontosnak tartja a stabil és kiegyensúlyozott viszony fenntartását a szomszédos országokkal egy olyan időszakban, amikor a nemzetközi környezet egyre kiszámíthatatlanabbá válik. Robert Fico egyúttal hozzátette, hogy nem vesz részt magyarországi kampányrendezvényeken, és nem támogat nyíltan egyetlen jelöltet sem a közelgő parlamenti választásokon.