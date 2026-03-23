ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.32
usd:
336.22
bux:
122130.83
2026. március 23. hétfő Emőke
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Robert Fico szlovák miniszterelnök a kormány ellen beterjesztett bizalmatlansági indítvány vitáján a parlament pozsonyi üléstermében 2025. január 21-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Jakub Gavlák

Robert Fico szerint minden széteshet, Magyarországot is megemlítette

Infostart / InfoRádió - Kiss Balázs (Pozsony)

A szlovák kormányfő szerint a jelenlegi nemzetközi helyzet felbomló világrendet tükröz, a korábban meghatározó nemzetközi szervezetek befolyása csökken. A Szlovák Rádió műsorában azt is mondta: a NATO akár szét is eshet, ha az Egyesült Államok kilépne belőle. Fél a magyar kormányváltástól is.

Robert Fico szlovák kormányfő szerint ebben a bizonytalan helyzetben az Európai Uniónak elsősorban saját gazdasági erejére kellene összpontosítania. Úgy véli, fel kell hagyni azokkal az intézkedésekkel, amelyeket gazdaságilag károsnak tart, és amelyek szerinte gyengítik az európai ipart. Fico egyúttal a globális konfliktusok eszkalációjának veszélyére is figyelmeztetett. Véleménye szerint egy esetleges kubai katonai feszültség, az amerikai–venezuelai viszony romlása, az orosz–ukrán háború, valamint egy Irán körüli konfliktus együttesen akár világháborús helyzethez is vezethetnek.

Az Európai Unió jövőjével kapcsolatban a miniszterelnök reformokat sürget. Elképzelése szerint az uniót elsősorban a legerősebb tagállamok vezetőinek kellene irányítaniuk. Ugyanakkor elismerően szólt a magyar miniszterelnök álláspontjáról is az Ukrajnának szánt több milliárd eurós hitel ügyében, mondván, politikai értelemben érthető a blokkolás.

Ez a kérdés azonban feszültséget okozott a szlovák kormánykoalíción belül. A Szlovák Nemzeti Párt csalódottságának adott hangot amiatt, hogy Robert Fico végül nem csatlakozott a magyar állásponthoz, és nem akadályozta meg az Európai Unió által Ukrajnának szánt, mintegy 90 milliárd eurós támogatást.

A nemzeti párt szerint – különösen az ukrán vezetés részéről érkező, általuk fenyegetőnek nevezett kijelentések után – egy ilyen lépés túlmutatott volna a szimbolikus politikai gesztuson. Úgy vélik, Szlovákia elszalasztott egy lehetőséget arra, hogy Magyarországgal közösen képviseljen egy határozottabb álláspontot az Európai Unióban. A nemzeti párt álláspontja szerint a hitel kockázatos, és kétséges, hogy Ukrajna valaha vissza tudja majd fizetni. Ugyanakkor bíznak abban, hogy a jövőben Szlovákia határozottabban lép fel ebben a kérdésben.

Robert Fico mindeközben igyekszik egyensúlyt tartani a nemzetközi és a regionális kapcsolatokban. Bejelentette, hogy Szlovákia és Csehország újraindítja a közös kormányülések hagyományát, és egy ilyen találkozóra március végén kerülhet sor. Emellett nyitott lenne egy hasonló együttműködésre Ukrajnával is, hangsúlyozva a korrekt és működőképes kétoldalú kapcsolatok fontosságát.

A miniszterelnök ugyanakkor aggodalmát fejezte ki a szlovák–magyar kapcsolatok jövője miatt is, különösen egy esetleges politikai változás esetén.

Mint mondta, fontosnak tartja a stabil és kiegyensúlyozott viszony fenntartását a szomszédos országokkal egy olyan időszakban, amikor a nemzetközi környezet egyre kiszámíthatatlanabbá válik. Robert Fico egyúttal hozzátette, hogy nem vesz részt magyarországi kampányrendezvényeken, és nem támogat nyíltan egyetlen jelöltet sem a közelgő parlamenti választásokon.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Tudósítóink    Robert Fico szerint minden széteshet, Magyarországot is megemlítette

egyesült államok

orbán viktor

nato

robert fico

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Robert Fico szerint minden széteshet, Magyarországot is megemlítette
Tudósítónktól

Robert Fico szerint minden széteshet, Magyarországot is megemlítette
A szlovák miniszterelnök szerint a jelenlegi nemzetközi helyzet egy felbomló világrendet tükröz, amelyben a korábban meghatározó nemzetközi szervezetek befolyása jelentősen csökkent. A Szlovák Rádió műsorában úgy fogalmazott: a NATO akár szét is eshet, ha az Egyesült Államok kilépne belőle. Azt is kijelentette, fél attól, hogy egy esetleges magyarországi kormányváltás esetén véget érne a két ország közti jó viszony.
inforadio
ARÉNA
2026.03.23. hétfő, 18:00
Varju László
a Demokratikus Koalíció országgyűlési képviselője, a párt képviselőjelöltje
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Megtették tétjeiket a profi befektetők – mutatjuk, mi mindenből menekítik a pénzüket

Megtették tétjeiket a profi befektetők – mutatjuk, mi mindenből menekítik a pénzüket

A fedezeti alapok a múlt héten masszívan az amerikai és az ázsiai feltörekvő piaci részvények esésére játszottak, miközben az európai papírok emelkedésére fogadtak. Mindez a Goldman Sachs ügyfeleknek küldött jegyzetéből derül ki, amelyet a Reuters ismertetett.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Huszonegy év után abbahagyja a zseniális francia középpályás: mutatjuk a legnagyobb gólját

Huszonegy év után abbahagyja a zseniális francia középpályás: mutatjuk a legnagyobb gólját

A 38 éves játékos a Marseille-Lille mérkőzés félidejében, a Vélodrome stadionban közölte döntését a Ligue 1+ csatorna mikrofonja előtt.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump says US and Iran have held talks on ending war in Middle East as he postpones power plant strikes

Trump says US and Iran have held talks on ending war in Middle East as he postpones power plant strikes

Oil and gas prices fall immediately after Trump says the countries discussed "a complete and total resolution of our hostilities in the Middle East".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 23. 08:07
Tüntetési hullám első pillanata lehetett a prágai tömeggyűlés
2026. március 23. 07:42
Nem is izraeli, hanem ukrán szál tűnik fel a csehországi terrortámadás mögött?
×
×