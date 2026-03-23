2026. március 23. hétfő Emőke
Az Európai Unió és Szlovákia
Nyitókép: Getty Images / Oleksii Liskonih

Nagyon sok fiatal azt tervezi, hogy végleg külföldre költözik, elhagyja Szlovákiát

Infostart / InfoRádió - Kiss Balázs (Pozsony)

A szlovákiai fiatalok jelentős része külföldön képzeli el a jövőjét – derült ki egy friss, több mint tízezer fiatal bevonásával készült felmérésből. A kutatás szerint a 16-17 évesek mintegy háromnegyede fontolgatja, hogy elhagyja az országot. Közülük sokan nemcsak ideiglenes tapasztalatszerzésben gondolkodnak: több mint 42 százalékuk azt mondta, egyáltalán nem tervezi, hogy később visszatér Szlovákiába.

A felmérést Jozef Mikloško gyermekjogi biztos hivatala készítette a Nagyszombati Egyetem együttműködésével. A számok azt mutatják: a szlovákiai fiatalok közel 40 százaléka biztos benne, hogy a jövőben külföldre költözik, további 37 százalék pedig komolyan fontolgatja ezt a lehetőséget. A döntés mögött elsősorban gazdasági és életminőségi okok állnak. A válaszadók a magasabb fizetéseket, a jobb munkakörülményeket, a magasabb életszínvonalat, valamint a családalapítás kedvezőbb feltételeit emelték ki.

Közben a fiatalok többsége pesszimista a hazai kilátásokat illetően: közel 62 százalékuk nem hisz abban, hogy Szlovákiában javulni fognak az életkörülmények.

A kutatás nemcsak a kivándorlási szándékra, hanem a fiatalok mindennapi tapasztalataira is rávilágított. A válaszadók nagy része problémásnak látja a társadalmi kapcsolatokat: közel 90 százalékuk szerint romlottak az emberi viszonyok, legyen szó családról, iskoláról vagy a tágabb társadalomról. Sokakat foglalkoztat az elmagányosodás és a negatív közhangulat is.

Ugyanakkor fontos pozitívumok is megjelentek. A fiatalok számára a legnagyobb értéket továbbra is a család és a barátok jelentik, emellett nagyra értékelik az ország természeti adottságait és a közösségi életet. Több mint 80 százalékuk Szlovákiát tekinti otthonának, és közel kétharmaduk büszke is arra, hogy szlovák.

Az elégedetlenség főként az anyagi és intézményi területeken jelentkezik. A fiatalok háromnegyede nincs megelégedve a fizetések szintjével, sokan kritikusak az állami intézmények működésével és a lakhatás elérhetőségével kapcsolatban is. Emellett minden harmadik válaszadó hiányosnak tartja a pszichológiai segítség hozzáférhetőségét.

A felmérés eredményeit egy országos ifjúsági találkozón is megvitatták, ahol több mint száz fiatal vett részt. Az esemény központi témája az volt, hogyan látják a fiatalok Szlovákia jövőjét, és milyen változásokat tartanának szükségesnek. A szakértők szerint az eredmények egyértelmű jelzést adnak: ha az ország meg akarja tartani a fiatal generációt, javítani kell az életkörülményeken, a közszolgáltatásokon és a jövőbe vetett bizalmon is.

Hortay Olivér: a gáz- és olajpiac még csak befelé megy az alagútba

Komolyabb válság jöhet, mint amilyen az 1970-es években volt.
 

Irán szerint a Hormuzi-szoros nyitva áll minden hajó előtt, kivéve az ellenségekkel kapcsolatban állókat

Irán víz- és energiaellátási infrastruktúrájában keletkezett súlyos károkról számolt be

Tel-Avivban egy iráni kazettás rakéta többeket megsebesített

Izraeli nukleáris létesítmény városát támadta Irán – videó

Donald Trump 48 órás ultimátumot adott Iránnak – meg is jött a teheráni válasz

Elemző: ez egy időzített bomba, nagy zuhanás, újabb fekete hétfő jöhet a tőzsdén

Iráni rakéta csapódott be az izraeli Arad városában

A Robert Golob vezette balközép Szabadság Mozgalom (Gibanje Svoboda) végzett az első helyen a vasárnapi szlovén parlamenti választáson az urnazárás után közzétett exit poll-felmérés szerint.

Egy-két évtizede még nem volt jellemző, hogy 65 év feletti ügyfeleknél a biztosítók érdemben vállalják az egészségügyi vagy életbiztosítási kockázatokat, mára viszont már látványosan bővült az idősek mozgástere.

Trump earlier said the US would "obliterate" Iran's power plants if the key shipping channel does not open before his 48-hour deadline.

2026. március 22. 12:40
Kitört a pánik az AI közösségi médium miatt, aztán megvette a Meta – és lépett
2026. március 21. 08:00
Kezd kirajzolódni, hogy Amerika és Izrael érdekei eltérnek Iránban
