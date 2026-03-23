Nagyon sok fiatal azt tervezi, hogy végleg külföldre költözik, elhagyja Szlovákiát

A felmérést Jozef Mikloško gyermekjogi biztos hivatala készítette a Nagyszombati Egyetem együttműködésével. A számok azt mutatják: a szlovákiai fiatalok közel 40 százaléka biztos benne, hogy a jövőben külföldre költözik, további 37 százalék pedig komolyan fontolgatja ezt a lehetőséget. A döntés mögött elsősorban gazdasági és életminőségi okok állnak. A válaszadók a magasabb fizetéseket, a jobb munkakörülményeket, a magasabb életszínvonalat, valamint a családalapítás kedvezőbb feltételeit emelték ki.

Közben a fiatalok többsége pesszimista a hazai kilátásokat illetően: közel 62 százalékuk nem hisz abban, hogy Szlovákiában javulni fognak az életkörülmények.

A kutatás nemcsak a kivándorlási szándékra, hanem a fiatalok mindennapi tapasztalataira is rávilágított. A válaszadók nagy része problémásnak látja a társadalmi kapcsolatokat: közel 90 százalékuk szerint romlottak az emberi viszonyok, legyen szó családról, iskoláról vagy a tágabb társadalomról. Sokakat foglalkoztat az elmagányosodás és a negatív közhangulat is.

Ugyanakkor fontos pozitívumok is megjelentek. A fiatalok számára a legnagyobb értéket továbbra is a család és a barátok jelentik, emellett nagyra értékelik az ország természeti adottságait és a közösségi életet. Több mint 80 százalékuk Szlovákiát tekinti otthonának, és közel kétharmaduk büszke is arra, hogy szlovák.

Az elégedetlenség főként az anyagi és intézményi területeken jelentkezik. A fiatalok háromnegyede nincs megelégedve a fizetések szintjével, sokan kritikusak az állami intézmények működésével és a lakhatás elérhetőségével kapcsolatban is. Emellett minden harmadik válaszadó hiányosnak tartja a pszichológiai segítség hozzáférhetőségét.

A felmérés eredményeit egy országos ifjúsági találkozón is megvitatták, ahol több mint száz fiatal vett részt. Az esemény központi témája az volt, hogyan látják a fiatalok Szlovákia jövőjét, és milyen változásokat tartanának szükségesnek. A szakértők szerint az eredmények egyértelmű jelzést adnak: ha az ország meg akarja tartani a fiatal generációt, javítani kell az életkörülményeken, a közszolgáltatásokon és a jövőbe vetett bizalmon is.