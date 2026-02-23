ARÉNA - PODCASTOK
2026. február 23. hétfő
Robert Fico szlovák miniszterelnök a kormány ellen beterjesztett bizalmatlansági indítvány vitáján a parlament pozsonyi üléstermében 2025. január 21-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Jakub Gavlák

Beváltott szlovák ígéret: lekapcsolják a villanyt Ukrajna felé

Infostart / InfoRádió - Kiss Balázs (Pozsony)
ELŐZMÉNYEK

Robert Fico egy vasárnap este a közösségi médiában közzétett videójában azt mondta, beváltja ígéretét, és lekapcsolja az ukránoknak az áramot. A szlovák kormányfő hétfőn ezért felkeresi az állami áramszállító vállalatot, az SEPS-t, és arra kéri a céget, hogy állítsák le az Ukrajnába irányuló rendkívüli villamosenergia-exportot.

Robert Fico az Ukrajnának nyújtandó áram leállításáról szóló döntését azzal indokolta, hogy megszakadt az orosz kőolaj szállítása a Barátság kőolajvezetéken keresztül Szlovákia felé. A miniszterelnök szerint, ha Volodimir Zelenszkij arra kéri Szlovákiát, hogy ne vásároljon Oroszországtól energiahordozókat – ami szerinte drágább és nehezebb megoldás –, akkor Pozsonynak joga van válaszlépéseket tenni.

A szlovák kormányfő bírálta az Európai Unió politikáját is. Úgy fogalmazott: szerinte az unió egyre inkább Ukrajna érdekeit helyezi előtérbe a tagállamokéival szemben.

Robert Fico külön kifogásolta azt is, hogy Brüsszel jelentős, mintegy 90 milliárd eurós hitelt hagyott jóvá Ukrajna támogatására, miközben – állítása szerint – az európai energiaárak csökkentésére nem jut elegendő forrás. Megerősítette, hogy Szlovákia nem csatlakozott ehhez a hitelhez.

Közben az ukrán fél azt közölte: az olajszállítás leállásának oka egy orosz támadás volt, amely megrongálta az infrastruktúrát. A szlovák állami hírügynökség jelentése szerint az ország egyetlen olajfinomítója, a Slovnaft jelenleg alternatív forrásokra és az állami tartalékokra támaszkodik. A finomító korlátozott üzemmódban működik, az országban pedig ideiglenes olajellátási szükséghelyzetet hirdettek ki. A tartalékok mintegy 250 ezer tonna nyersolajat tesznek ki.

A szlovák kormány ugyanakkor igyekszik megnyugtatni a lakosságot. A védelmi miniszter, Robert Kaliňák azt mondta: a kőolajtermékek piaca nincs veszélyben, és

a szállítás a következő napokban újraindulhat.

Bár nem részletezte pontosan az útvonalat, megjegyezte: a horvátországi szállítás jóval drágább a korábbinál, ezért akár kerülővel, Olaszországon és Csehországon keresztül is érkezhet olaj Szlovákiába.

Az ellenzék viszont élesen bírálja a kormány lépéseit. Viliam Karas, a Kereszténydemokrata Mozgalom alelnöke szerint a kabinet nem a szlovák, hanem inkább külföldi érdekeket követ. Felhívta a figyelmet arra is, hogy bár Szlovákia korábban az állítások szerint mintegy 30 százalékkal olcsóbban jutott orosz olajhoz, ez nem jelent meg az üzemanyagárakban. Úgy véli,

a nyereség inkább a magyar tulajdonú Molnál csapódhatott le, ezért az országnak saját érdekében új, független energiaforrásokat kell keresnie.

Robert Fico a háború szélesebb összefüggéseiről is beszélt. Idézte Friedrich Merz német kancellárt, aki szerint Európának biztosítania kell, hogy Oroszország ne tudjon újabb háborút indítani. A szlovák miniszterelnök azonban ezt bírálta, és úgy fogalmazott: szerinte a konfliktusnak nincs katonai megoldása, és Európa túl nagy gazdasági terhet vállal magára.

