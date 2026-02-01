ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
381.42
usd:
321.78
bux:
128831.58
2026. február 1. vasárnap Ignác
24 óra Ukrajna Venezuela Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Robert Fico szlovák miniszterelnök az ukrán hivatali partnerével, Julija Szviridenkóval tartott sajtóértekezleten a két ország közös kormányülését követõen Kassán 2025. október 17-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Zuzana Gogová

Így bukott bele Robert Fico tanácsadója az Epstein-botrányba – részletek

Infostart / InfoRádió - Kiss Balázs (Pozsony)
ELŐZMÉNYEK

Robert Fico szlovák miniszterelnök elfogadta tanácsadója, Miroslav Lajčák lemondását. A volt külügyminiszter azután döntött a távozás mellett, hogy a napokban újabb dokumentumok kerültek nyilvánosságra a Jeffrey Epstein-üggyel kapcsolatban, amelyekben az ő neve is szerepel.

Robert Fico kormányfő a közösségi médiában közölte a döntést. Úgy fogalmazott: Miroslav Lajčák a lemondásával „nagy diplomataként” viselkedett. Fico szerint Szlovákia jelentős diplomáciai és külpolitikai tapasztalatot veszít a távozásával. A miniszterelnök egyúttal képmutatónak nevezte a bírálatok egy részét, és úgy véli, politikai támadás zajlott ellene.

Az ellenzék már az Epstein-kommunikáció első nyilvánosságra hozatalakor is Lajčák „fejét” követelte. A miniszterelnök akkor nem mentette fel tanácsadóját, azzal érvelve, hogy az ügy kivizsgálása nem állapított meg hibát a részéről. Később már a koalíciós Szlovák Nemzeti Párt is ellene emelt szót, miután napvilágra kerültek az Epsteinnel folytatott kommunikációjáról szóló további információk. Az SNS biztonsági kockázatról beszélt.

Az amerikai igazságügyi minisztérium több mint hárommillió oldalnyi új dokumentumot hozott nyilvánosságra a napokban az Epstein-ügyben. Az iratokban számos közéleti szereplő neve szerepel, köztük Lajčáké is. Egyes részek fiatal lányokat említenek, valamint szlovákiai politikai összefüggésekre is utalnak.

Egy 2018-as, Kijevből küldött üzenetben például az állítólagos levelezés szerint Lajčák azt írta: „a lányok itt gyönyörűek, mint mindig”. A dokumentumok alapján később Moszkvából is írt Epsteinnek, egy helyszínről készült – a nyilvánosságra hozott iratokban kitakart – fotó kapcsán pedig úgy fogalmazott: „a lányok hihetetlenek”. Epstein válaszában azt írta, hogy ezek a lányok jelentik a legjobb orosz „exportcikket”.

Miroslav Lajčák visszautasította a vádakat. Elítélte Jeffrey Epstein bűncselekményeit, és hangsúlyozta: ha tudott volna azok teljes súlyáról, semmiféle kommunikáció nem történt volna közöttük. A nyilvánosságra hozott üzenetek hitelességét nem tudta megerősíteni, és azt mondta, nem emlékszik ilyen tartalmú beszélgetésekre.

A volt tanácsadó kijelentette: neki soha nem ajánlottak fel szexuális szolgáltatásokat, nem vett részt ilyen cselekményekben, és nem is volt tudomása róluk. Hozzátette: azért ajánlotta fel lemondását, hogy Robert Fico miniszterelnöknek ne kelljen politikai következményeket viselnie az ügy miatt.

Jeffrey Epstein amerikai pénzember 2019-ben öngyilkosságot követett el egy New York-i börtönben. A nyomozás szerint kiskorú lányokat közvetített befolyásos és vagyonos embereknek egy illegális hálózaton keresztül.

Kezdőlap    Tudósítóink    Így bukott bele Robert Fico tanácsadója az Epstein-botrányba – részletek

szlovákia

botrány

robert fico

epstein-akták

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Pusztító erejű robbanás a Holdon? – megszólalt Kiss László csillagász

Pusztító erejű robbanás a Holdon? – megszólalt Kiss László csillagász
Kínai tudósok szerint 2032 decemberében egy hatvan méter széles aszteroida csapódhat a Holdba, ha ez bekövetkezik, az égitesten egy kilométeres kráter keletkezik, majd akár húszmillió meteor hullhat a Földre. Kiss László csillagász, akadémikus, a HunRen, Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont főigazgatója az InfoRádióban azt mondta: 2028-ban kerülhet olyan közel a Földhöz ez a kisbolygó, hogy biztosan megállapíthassák, milyen következményei lehetnek a becsapódásnak.
Azt hihetnénk, most aztán elég csapadék esett, pedig... íme a számok

Azt hihetnénk, most aztán elég csapadék esett, pedig... íme a számok

Nem esett elég hó a talaj mélyebb rétegeinek feltöltődéséhez, de a tavaszi aszályt némiképpen enyhítheti ez a csapadék – mondta az InfoRádióban a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Környezeti Fenntarthatósági Intézetének vezetője. Bíró Tibor egyetemi tanár szerint viszont tavaszi árvíz sem várható.
 

Északról mínusz 20 fok közeleg, kérdés, hogy ideér-e, meglátjuk

Medveles: folytatódik-e a hideg tél? Most minden szem Micire és Ursulára szegeződik

VIDEÓ
Milánó 2026: lehet magyar érem a Liu-fivérek nélkül? Gyulay Zsolt, Inforádió, Aréna
Venezuela, Grönland, Irán: hol lép ismétDonald Trump? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
Eb-ezüstön átvezet az út az olimpiai aranyéremhez? Varga Zsolt, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.02. hétfő, 18:00
Tárnok Balázs
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet kutatásért felelős igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Videó: horrorbaleset történt a turistaparadicsomban – Több halálos áldozatról tudni

Videó: horrorbaleset történt a turistaparadicsomban – Több halálos áldozatról tudni

Legkevesebb nyolc ember meghalt Törökország Antalya régiójában egy buszbalesetben - közölte vasárnap a térség kormányzója.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Itt az újabb sztárbefektető az angol fociban: társtulajdonos lett Snoop Dogg

Itt az újabb sztárbefektető az angol fociban: társtulajdonos lett Snoop Dogg

Snoop Dogg rapper szerint a Swansea Cityből világszerte ismert klubot lehet építeni, ezért tavaly júliusban kisebbségi részesedést vásárolt a másodosztályú walesi egyesületben.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Second Epstein victim claims she was sent to UK for sex with Andrew, lawyer says

Second Epstein victim claims she was sent to UK for sex with Andrew, lawyer says

The woman, then in her 20s, says the alleged encounter happened at Royal Lodge in 2010.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 31. 17:40
Több arcfelismerő technológia, több AI – a woke értékrend olykor bezavar a brit rendőrségnél
2026. január 30. 07:00
Ellentmondásosak a hírek az orosz támadások egyhetes leállításáról
×
×
×
×