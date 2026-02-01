Így bukott bele Robert Fico tanácsadója az Epstein-botrányba – részletek

Robert Fico kormányfő a közösségi médiában közölte a döntést. Úgy fogalmazott: Miroslav Lajčák a lemondásával „nagy diplomataként” viselkedett. Fico szerint Szlovákia jelentős diplomáciai és külpolitikai tapasztalatot veszít a távozásával. A miniszterelnök egyúttal képmutatónak nevezte a bírálatok egy részét, és úgy véli, politikai támadás zajlott ellene.

Az ellenzék már az Epstein-kommunikáció első nyilvánosságra hozatalakor is Lajčák „fejét” követelte. A miniszterelnök akkor nem mentette fel tanácsadóját, azzal érvelve, hogy az ügy kivizsgálása nem állapított meg hibát a részéről. Később már a koalíciós Szlovák Nemzeti Párt is ellene emelt szót, miután napvilágra kerültek az Epsteinnel folytatott kommunikációjáról szóló további információk. Az SNS biztonsági kockázatról beszélt.

Az amerikai igazságügyi minisztérium több mint hárommillió oldalnyi új dokumentumot hozott nyilvánosságra a napokban az Epstein-ügyben. Az iratokban számos közéleti szereplő neve szerepel, köztük Lajčáké is. Egyes részek fiatal lányokat említenek, valamint szlovákiai politikai összefüggésekre is utalnak.

Egy 2018-as, Kijevből küldött üzenetben például az állítólagos levelezés szerint Lajčák azt írta: „a lányok itt gyönyörűek, mint mindig”. A dokumentumok alapján később Moszkvából is írt Epsteinnek, egy helyszínről készült – a nyilvánosságra hozott iratokban kitakart – fotó kapcsán pedig úgy fogalmazott: „a lányok hihetetlenek”. Epstein válaszában azt írta, hogy ezek a lányok jelentik a legjobb orosz „exportcikket”.

Miroslav Lajčák visszautasította a vádakat. Elítélte Jeffrey Epstein bűncselekményeit, és hangsúlyozta: ha tudott volna azok teljes súlyáról, semmiféle kommunikáció nem történt volna közöttük. A nyilvánosságra hozott üzenetek hitelességét nem tudta megerősíteni, és azt mondta, nem emlékszik ilyen tartalmú beszélgetésekre.

A volt tanácsadó kijelentette: neki soha nem ajánlottak fel szexuális szolgáltatásokat, nem vett részt ilyen cselekményekben, és nem is volt tudomása róluk. Hozzátette: azért ajánlotta fel lemondását, hogy Robert Fico miniszterelnöknek ne kelljen politikai következményeket viselnie az ügy miatt.

Jeffrey Epstein amerikai pénzember 2019-ben öngyilkosságot követett el egy New York-i börtönben. A nyomozás szerint kiskorú lányokat közvetített befolyásos és vagyonos embereknek egy illegális hálózaton keresztül.