2026. január 31. szombat
Geoffrey Berman New York déli körzetének ügyésze sajtótájékoztatót tart Jeffrey Epstein amerikai milliárdos letartóztatása ügyében New Yorkban 2019. július 8-án. A 66 éves Epstein 2019. július 6-án letartóztatták kiskorúak szexuális zaklatása és emberkereskedelem gyanúja miatt New Jerseyben. 2002 és 2005 között New Yorkban és Floridában elkövetett, több tucatnyi kiskorú lány elleni szexuális visszaélés, emberkereskedelem, és pedofília gyanúja miatt a manhattani szövetségi bíróság vádat emelt a milliárdos ellen.
Nyitókép: MTI/EPA/Jason Szenes

Máris van politikai áldozata és magyar szála a nyilvánosságra hozott Epstein-aktáknak

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Lemondott Miroslav Lajcák, a szlovák miniszterelnök tanácsadója, aki szerepel az Epstein-aktákban – jelentette a Dennik N című szlovák lap.

Robert Fico kormányfő a jelentés szerint elfogadta tanácsadója lemondását.

Az amerikai igazságügyi minisztérium pénteken a szexuális és kiskorúakkal szemben elkövetett bűncselekményekkel vádolt, és 2019-ben a börtönben öngyilkosságot elkövető Jeffrey Epstein ügyében az irategyüttes több millió oldalnyi dokumentumát, videók és képek ezreit tette közzé.

Lajcák, aki korábban az ENSZ Közgyűlésének elnöke is volt, visszautasította a szlovák sajtóban vele kapcsolatban megjelent korábbi értesüléseket. A 360tka hírportál közzétette egy beszélgetés részletét, amelyben feltehetőleg Epstein nőket kínált Lajcáknak, ő pedig találkozót próbált nyélbe ütni Fico és Steve Bannon között. Utóbbi Donald Trump amerikai elnök tanácsadója volt.

"Nem szerveztem találkozókat a miniszterelnöknek, és nők soha nem voltak részei a kommunikációnknak. Abszolút soha" – szögezte le Lajcák, akinek lemondását e jelentéseket követően az ellenzék követelte.

Fico szerint Lajcák a lemondásával is azt bizonyította, hogy nagyszerű diplomata.

szlovákia

akta

jeffrey epstein

