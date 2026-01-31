Máris van politikai áldozata és magyar szála a nyilvánosságra hozott Epstein-aktáknak

Robert Fico kormányfő a jelentés szerint elfogadta tanácsadója lemondását.

Az amerikai igazságügyi minisztérium pénteken a szexuális és kiskorúakkal szemben elkövetett bűncselekményekkel vádolt, és 2019-ben a börtönben öngyilkosságot elkövető Jeffrey Epstein ügyében az irategyüttes több millió oldalnyi dokumentumát, videók és képek ezreit tette közzé.

Lajcák, aki korábban az ENSZ Közgyűlésének elnöke is volt, visszautasította a szlovák sajtóban vele kapcsolatban megjelent korábbi értesüléseket. A 360tka hírportál közzétette egy beszélgetés részletét, amelyben feltehetőleg Epstein nőket kínált Lajcáknak, ő pedig találkozót próbált nyélbe ütni Fico és Steve Bannon között. Utóbbi Donald Trump amerikai elnök tanácsadója volt.

"Nem szerveztem találkozókat a miniszterelnöknek, és nők soha nem voltak részei a kommunikációnknak. Abszolút soha" – szögezte le Lajcák, akinek lemondását e jelentéseket követően az ellenzék követelte.

Fico szerint Lajcák a lemondásával is azt bizonyította, hogy nagyszerű diplomata.