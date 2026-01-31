Újabb emberek feje főhet Amerikában, közzétették az Epstein-videókat

A szexuális és kiskorúakkal szemben elkövetett bűncselekményekkel vádolt, 2019-ben a börtönben meghalt Jeffrey Epstein irategyüttesének teljes nyilvánosságáról tavaly hozott jogszabályt az amerikai kongresszus.

Az igazságügyi minisztérium az eredeti, decemberi határidőre számos iratot kitakarva hozott nyilvánosságra, ami komoly elégedetlenséget váltott ki az amerikai közéletben. A kormányzat már akkor jelezte, hogy további akták várnak kibocsátásra.

A pénteken kiadott dokumentumok az igazságügyi minisztérium honlapján váltak elérhetővé, és mintegy 3 millió oldal írott dokumentumot, 2000 órányi videóanyagot, valamint 180 ezer képet tartalmaznak.

A többiek között fiatalkorúak szexuális kereskedelmével is megvádolt Jeffrey Epstein több évtizedes, kiterjedt üzleti tevékenysége során számos amerikai sztárral, üzletemberrel, politikussal volt kapcsolatban.