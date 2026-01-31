ARÉNA - PODCASTOK
Annie Farmer, a szexuális bûncselekményekkel, kiskorúak kizsákmányolásával és egyéb bûncselekményekkel vádolt Jeffrey Epstein amerikai üzletember egyik áldozata a demokrata párti nõk virrasztásán Washingtonban 2025. november 18-án, miután az amerikai törvényhozás, a kongresszus alsóháza, a képviselõház csaknem egyhangúlag megszavazta az Epstein-akták nyilvánosságra hozatalát elõíró törvényjavaslatot.
Nyitókép: Luke Johnson

Újabb emberek feje főhet Amerikában, közzétették az Epstein-videókat

Infostart / MTI

Az amerikai igazságügyi minisztérium az Epstein-ügy több millió oldalnyi iratát, valamint videók és képek ezreit tette közzé.

A szexuális és kiskorúakkal szemben elkövetett bűncselekményekkel vádolt, 2019-ben a börtönben meghalt Jeffrey Epstein irategyüttesének teljes nyilvánosságáról tavaly hozott jogszabályt az amerikai kongresszus.

Az igazságügyi minisztérium az eredeti, decemberi határidőre számos iratot kitakarva hozott nyilvánosságra, ami komoly elégedetlenséget váltott ki az amerikai közéletben. A kormányzat már akkor jelezte, hogy további akták várnak kibocsátásra.

A pénteken kiadott dokumentumok az igazságügyi minisztérium honlapján váltak elérhetővé, és mintegy 3 millió oldal írott dokumentumot, 2000 órányi videóanyagot, valamint 180 ezer képet tartalmaznak.

A többiek között fiatalkorúak szexuális kereskedelmével is megvádolt Jeffrey Epstein több évtizedes, kiterjedt üzleti tevékenysége során számos amerikai sztárral, üzletemberrel, politikussal volt kapcsolatban.

Kezdőlap    Külföld    Újabb emberek feje főhet Amerikában, közzétették az Epstein-videókat

Jön az újabb közlekedési lámpa

Az Észak-Karolina Állami Egyetem kutatói egy negyedik, fehér fény bevezetését javasolják, amely az önvezető autók térnyerésével radikálisan csökkenthetné a kereszteződésekben való várakozási időt.
