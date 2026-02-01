ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
381.42
usd:
321.78
bux:
128831.58
2026. február 1. vasárnap Ignác
24 óra Ukrajna Venezuela Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pexels

Hamarosan a háziállatok is fogyasztószerhez juthatnak

Infostart / InfoRádió - Szvetnik Endre (London)

Az Ozempic, a Wegovy és a hasonló fogyasztó szerek néhány év alatt alapjaiban változtatták meg az elhízásról és a cukorbetegségről szóló elképzeléseket. És most, hogy az emberek egy része drámai változásról számolt be a szerek fogyasztása nyomán, megjelent egy újabb célcsoport: az elhízott házikedvencek. Egy amerikai cég már klinikai vizsgálatba is kezdett.

Az elmúlt években a GLP-1-nek nevezett gyógyszerek – köztük az Ozempic, a Wegovy és a Mounjaro – szinte egyik napról a másikra világszerte ismertté váltak. A készítményeket eredetileg a 2-es típusú cukorbetegségre fejlesztették ki, de gyorsan kiderült, hogy jelentős testsúlycsökkenést is előidéznek.

Az Egyesült Államokban ma már minden nyolcadik felnőtt kipróbálta valamelyik ilyen szert, és az árak esésével, valamint a tabletta-változatok megjelenésével az arány várhatóan tovább nő.

És, mivel egy statisztika szerint az amerikai háziállatok 60%-a túlsúlyos, nem túl meglepő, hogy ők is megkaphatják a saját fogyasztószerüket.

Egy implantátum, amely fél évig „dolgozik”

A San Franciscó-i székhelyű Okava Pharmaceuticals bejelentette, hogy elindította első klinikai vizsgálatát egy kifejezetten macskák számára kifejlesztett GLP-1-alapú készítménnyel. A célcsoport az elhízott macskák köre, amely az Egyesült Államokban riasztóan nagy.

A cég nemcsak azzal próbál újat felmutatni, hogy állatoknak szánt változatot fejleszt ki, hanem az adagolás módjával is. A humán gyógyászatban elterjedt heti injekciók helyett apró, injekcióval beültethető kapszulákat alkalmaznak, amelyek valamivel nagyobbak egy mikrochipnél, és akár hat hónapon keresztül folyamatosan adagolják a hatóanyagot.

„Beültetjük a kapszulát a bőr alá, és hat hónap múlva visszajön a gazda egy könnyebb macskával” – fogalmazott Dr. Chen Gilor, a Floridai Egyetem állatorvosa, aki a vizsgálatot vezeti. „Szinte varázslatnak tűnik.”

Az első eredmények jövő nyárra várhatók. Ha biztatónak bizonyulnak, az nemcsak egy új kezelési lehetőséget jelenthet, hanem egy teljesen új piacot is nyithat a humán gyógyászatot már most felforgató gyógyszercsalád számára – jegyzi meg tudósításában a New York Times.

Tömeges probléma, elégtelen kezelések

Az állatorvosok szerint az igény egyértelmű. Becslések szerint az Egyesült Államokban a macskák és kutyák mintegy 60 százaléka túlsúlyos vagy elhízott, és több százezer állat él cukorbetegséggel. Ez nemcsak az életminőséget rontja, hanem súlyos szövődményekhez is vezethet.

A cukorbeteg állatok kezelése jelenleg rendkívül megterhelő: naponta kétszeri inzulininjekcióra van szükség, gyakran egész életük során. Ez költséges, időigényes, és sok gazda számára nehezen kivitelezhető. Dr. Chen Gilor szerint emiatt rengeteg állatot altatnak el a diagnózist követő egy éven belül.

„A cukorbetegség technikailag teljes mértékben kezelhető” – mondta. „És mégis kifejezetten rosszul csináljuk.”

Az elhízás kezelése sem bizonyult sikeresebbnek. A diéta és a mozgás fontosságának hangsúlyozása – akárcsak az embereknél – az állatok esetében sem hozott áttörést. „Egyszerűen nem sikerült javítanunk a helyzeten” – fogalmazott Dr. Ernie Ward, az Állati Elhízás Megelőzéséért Egyesület alapítója.

Mit tehetnek a GLP-1 gyógyszerek az állatokkal?

A GLP-1 szerek egy olyan hormont utánoznak, amely serkenti az inzulintermelést, lassítja az emésztést és fokozza a teltségérzetet. Kisebb vizsgálatok már kimutatták, hogy ezek a hatások macskáknál és kutyáknál is érvényesülhetnek: csökken az étvágy, javul a vércukorszint, és mérhető fogyás indul meg.

Ugyanakkor mellékhatások is jelentkezhetnek, például hányás, ahogy az embereknél is. Thomas Lutz, a Zürichi Egyetem állatélettani kutatója szerint az eddigi eredmények ígéretesek, de hiányoznak a nagyszabású klinikai vizsgálatok.

Ennek ellenére egyes állatorvosok már most, engedélyezett szerek híján, emberi GLP-1 gyógyszereket adnak cukorbeteg macskáknak. Dr. Andrew Bugbee, a Texas A&M Egyetem állatorvosi endokrinológusa szerint ő évente néhány alkalommal alkalmazza ezeket a szereket. A probléma az ár: mivel nincs állatoknak szánt változat, a gazdák ugyanannyit fizetnek, mint az emberek – gyakran havi több száz dollárt.

Ráadásul az eddigi tapasztalatok szerint ezek a gyógyszerek önmagukban nem mindig váltják ki az inzulint, különösen előrehaladott betegség esetén.

MEOW-1: az első nagyobb kísérlet

Az Okava éppen ezen a ponton próbál áttörést elérni. A cég egy exenatid nevű hatóanyagot tartalmazó implantátumot fejlesztett ki, amely egy kisebb, kísérleti vizsgálatban már egészséges macskáknál is fogyást eredményezett.

Most egy nagyobb, placebokontrollált tanulmány indult el elhízott macskákkal. A vizsgálat neve MEOW-1 – a „ManagEment of Over Weight cats” rövidítése (egyben a „miáú!” angol változata). Legalább ötven macskát szeretnének bevonni, akik közül kétharmad kapja meg a hatóanyagot. Az első három hónap után a gazdák dönthetnek a további részvételükről.

Michael Klotsman, az Okava alapító-vezérigazgatója szerint, ha az eredmények kedvezők lesznek, a cég jövő nyáron nagyobb klinikai vizsgálatot indít, majd 18–24 hónapon belül benyújtja az engedélykérelmet az amerikai gyógyszerhatósághoz. Első körben a macskák elhízására fókuszálnának, de később kutyáknál, illetve más betegségeknél – köztük cukorbetegség és krónikus vesebetegség esetén – is vizsgálnák a készítményt.

A cégvezető szerint hosszabb távon akár „életmeghosszabbító” gyógyszerként is pozicionálható lehet a termék.

Lesz-e rá kereslet?

A tudományos ígéret mellett komoly kérdés a piaci fogadtatás. Dr. Bethany Cummings, a Kaliforniai Egyetem (Davis) kutatója szerint a legnagyobb kihívás az ár. Az Okava célja, hogy havi 100 dollár alatt tartsa a költségeket, ami még mindig sok, de egyes prémium állateledelek árával összemérhető.

Ugyanakkor nem biztos, hogy a gazdák szívesen adnak be olyan gyógyszert, amely csökkenti kedvencük étvágyát. A múlt intő példa: a Pfizer állategészségügyi részlege által fejlesztett Slentrol nevű fogyasztószert 2007-ben engedélyezték kutyák számára, ám néhány évvel később megszüntették. Sok gazda ugyanis negatívan élte meg, hogy az állat kevesebb örömöt mutat evés közben – miközben az etetés volt a fő kapcsolódási pont a számukra.

Dr. Maryanne Murphy, a Tennessee Egyetem állatorvosi táplálkozási szakértője szerint a GLP-1 gyógyszereknek valóban lehet jövőjük, de csak kiegészítő eszközként. „Nem egy gyors, egyszerű megoldásról van szó, ahol beadjuk a gyógyszert, és minden más lényegtelenné válik” – fogalmazott.

Új korszak küszöbén?

A szakértők többsége óvatos optimizmussal figyeli a fejleményeket. Dr. Ernie Ward szerint valódi áttörés csak akkor jöhet, ha a gyógyszerek hatékonysága, biztonsága és megfizethetősége széles körben is bizonyítottá válik.

Egy azonban már most látszik: az elhízás és a cukorbetegség az állatoknál is tömeges, krónikus probléma, amelyre a jelenlegi eszközök nem adnak elég jó választ. Ha a GLP-1 gyógyszerek – akár implantátum formájában – valóban beváltják a hozzájuk fűzött reményeket, az nemcsak az állatorvosi gyakorlatot alakíthatja át, hanem alapjaiban változtathatja meg azt is, ahogyan a gazdák a túlsúlyos kedvenceik egészségére tekintenek.

A kérdés már nem az, hogy technológiailag lehetséges-e a háziállatok gyógyszerrel segített fogyása. Sokkal inkább az, hogy a társadalom – és a gazdik – készen állnak-e elviselni, ha nem látják majd hálásan habzsolni a kedvenceiket.

Kezdőlap    Tudósítóink    Hamarosan a háziállatok is fogyasztószerhez juthatnak

elhízás

fogyasztó tabletta

fogyás

háziállat

ozempic

wegovy

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Hamarosan a háziállatok is fogyasztószerhez juthatnak

Hamarosan a háziállatok is fogyasztószerhez juthatnak
Az Ozempic, a Wegovy és a hasonló fogyasztó szerek néhány év alatt alapjaiban változtatták meg az elhízásról és a cukorbetegségről szóló elképzeléseket. És most, hogy az emberek egy része drámai változásról számolt be a szerek fogyasztása nyomán, megjelent egy újabb célcsoport: az elhízott házikedvencek. Egy amerikai cég már klinikai vizsgálatba is kezdett.
VIDEÓ
Milánó 2026: lehet magyar érem a Liu-fivérek nélkül? Gyulay Zsolt, Inforádió, Aréna
Venezuela, Grönland, Irán: hol lép ismétDonald Trump? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
Eb-ezüstön átvezet az út az olimpiai aranyéremhez? Varga Zsolt, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.02. hétfő, 18:00
Tárnok Balázs
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet kutatásért felelős igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Venezuela jól járhat az amerikai olajeladásokkal Trump szerint

Venezuela jól járhat az amerikai olajeladásokkal Trump szerint

Venezuela komoly bevételhez jut majd az Egyesült Államok révén eladott, onnan szármaszó kőolajból, de a bevételen megosztozik a két ország – jelentette ki Donald Trump amerikai elnök vasárnap.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Bombaigazolás Újpesten: innen még sose hoztak senkit a lilák, vajon vele elindulnak felfelé?

Bombaigazolás Újpesten: innen még sose hoztak senkit a lilák, vajon vele elindulnak felfelé?

Az Újpest FC jelentős erősítést szerzett a német élvonalból: az Augsburgtól érkező Arne Maier személyében tapasztalt középpályással bővült a lila-fehérek kerete.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Epstein sent $75,000 to accounts linked to Mandelson, files suggest

Epstein sent $75,000 to accounts linked to Mandelson, files suggest

Lord Mandelson says he has no record or recollection of receiving the sums and does not know if the documents are authentic.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 1. 19:00
16 éves korhatár érkezik a digitális világba, és külön gyermekvédelmi osztály is alakul Szlovákiában
2026. február 1. 15:45
Donald Trump „venezuelai helytartója”: Marco Rubio bizarr pénzügyi megoldásról beszélt
×
×
×
×