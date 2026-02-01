Hamarosan a háziállatok is fogyasztószerhez juthatnak

Az elmúlt években a GLP-1-nek nevezett gyógyszerek – köztük az Ozempic, a Wegovy és a Mounjaro – szinte egyik napról a másikra világszerte ismertté váltak. A készítményeket eredetileg a 2-es típusú cukorbetegségre fejlesztették ki, de gyorsan kiderült, hogy jelentős testsúlycsökkenést is előidéznek.

Az Egyesült Államokban ma már minden nyolcadik felnőtt kipróbálta valamelyik ilyen szert, és az árak esésével, valamint a tabletta-változatok megjelenésével az arány várhatóan tovább nő.

És, mivel egy statisztika szerint az amerikai háziállatok 60%-a túlsúlyos, nem túl meglepő, hogy ők is megkaphatják a saját fogyasztószerüket.

Fat cats are taking Ozempic now — and it could be the solution to terminal feline illnesses https://t.co/kD8xOweMVt pic.twitter.com/JpAqZ3o1VK — New York Post (@nypost) December 12, 2025

Egy implantátum, amely fél évig „dolgozik”

A San Franciscó-i székhelyű Okava Pharmaceuticals bejelentette, hogy elindította első klinikai vizsgálatát egy kifejezetten macskák számára kifejlesztett GLP-1-alapú készítménnyel. A célcsoport az elhízott macskák köre, amely az Egyesült Államokban riasztóan nagy.

A cég nemcsak azzal próbál újat felmutatni, hogy állatoknak szánt változatot fejleszt ki, hanem az adagolás módjával is. A humán gyógyászatban elterjedt heti injekciók helyett apró, injekcióval beültethető kapszulákat alkalmaznak, amelyek valamivel nagyobbak egy mikrochipnél, és akár hat hónapon keresztül folyamatosan adagolják a hatóanyagot.

„Beültetjük a kapszulát a bőr alá, és hat hónap múlva visszajön a gazda egy könnyebb macskával” – fogalmazott Dr. Chen Gilor, a Floridai Egyetem állatorvosa, aki a vizsgálatot vezeti. „Szinte varázslatnak tűnik.”

Az első eredmények jövő nyárra várhatók. Ha biztatónak bizonyulnak, az nemcsak egy új kezelési lehetőséget jelenthet, hanem egy teljesen új piacot is nyithat a humán gyógyászatot már most felforgató gyógyszercsalád számára – jegyzi meg tudósításában a New York Times.

Estão desenvolvendo uma versão do medicamento Ozempic para cães e gatos. O foco é tratar a obesidade em pets. pic.twitter.com/noba8HRotg — iti malias (@itimaliasof) December 1, 2025

Tömeges probléma, elégtelen kezelések

Az állatorvosok szerint az igény egyértelmű. Becslések szerint az Egyesült Államokban a macskák és kutyák mintegy 60 százaléka túlsúlyos vagy elhízott, és több százezer állat él cukorbetegséggel. Ez nemcsak az életminőséget rontja, hanem súlyos szövődményekhez is vezethet.

A cukorbeteg állatok kezelése jelenleg rendkívül megterhelő: naponta kétszeri inzulininjekcióra van szükség, gyakran egész életük során. Ez költséges, időigényes, és sok gazda számára nehezen kivitelezhető. Dr. Chen Gilor szerint emiatt rengeteg állatot altatnak el a diagnózist követő egy éven belül.

„A cukorbetegség technikailag teljes mértékben kezelhető” – mondta. „És mégis kifejezetten rosszul csináljuk.”

Az elhízás kezelése sem bizonyult sikeresebbnek. A diéta és a mozgás fontosságának hangsúlyozása – akárcsak az embereknél – az állatok esetében sem hozott áttörést. „Egyszerűen nem sikerült javítanunk a helyzeten” – fogalmazott Dr. Ernie Ward, az Állati Elhízás Megelőzéséért Egyesület alapítója.

Mit tehetnek a GLP-1 gyógyszerek az állatokkal?

A GLP-1 szerek egy olyan hormont utánoznak, amely serkenti az inzulintermelést, lassítja az emésztést és fokozza a teltségérzetet. Kisebb vizsgálatok már kimutatták, hogy ezek a hatások macskáknál és kutyáknál is érvényesülhetnek: csökken az étvágy, javul a vércukorszint, és mérhető fogyás indul meg.

Ugyanakkor mellékhatások is jelentkezhetnek, például hányás, ahogy az embereknél is. Thomas Lutz, a Zürichi Egyetem állatélettani kutatója szerint az eddigi eredmények ígéretesek, de hiányoznak a nagyszabású klinikai vizsgálatok.

Ennek ellenére egyes állatorvosok már most, engedélyezett szerek híján, emberi GLP-1 gyógyszereket adnak cukorbeteg macskáknak. Dr. Andrew Bugbee, a Texas A&M Egyetem állatorvosi endokrinológusa szerint ő évente néhány alkalommal alkalmazza ezeket a szereket. A probléma az ár: mivel nincs állatoknak szánt változat, a gazdák ugyanannyit fizetnek, mint az emberek – gyakran havi több száz dollárt.

Ráadásul az eddigi tapasztalatok szerint ezek a gyógyszerek önmagukban nem mindig váltják ki az inzulint, különösen előrehaladott betegség esetén.

MEOW-1: az első nagyobb kísérlet

Az Okava éppen ezen a ponton próbál áttörést elérni. A cég egy exenatid nevű hatóanyagot tartalmazó implantátumot fejlesztett ki, amely egy kisebb, kísérleti vizsgálatban már egészséges macskáknál is fogyást eredményezett.

Most egy nagyobb, placebokontrollált tanulmány indult el elhízott macskákkal. A vizsgálat neve MEOW-1 – a „ManagEment of Over Weight cats” rövidítése (egyben a „miáú!” angol változata). Legalább ötven macskát szeretnének bevonni, akik közül kétharmad kapja meg a hatóanyagot. Az első három hónap után a gazdák dönthetnek a további részvételükről.

Michael Klotsman, az Okava alapító-vezérigazgatója szerint, ha az eredmények kedvezők lesznek, a cég jövő nyáron nagyobb klinikai vizsgálatot indít, majd 18–24 hónapon belül benyújtja az engedélykérelmet az amerikai gyógyszerhatósághoz. Első körben a macskák elhízására fókuszálnának, de később kutyáknál, illetve más betegségeknél – köztük cukorbetegség és krónikus vesebetegség esetén – is vizsgálnák a készítményt.

A cégvezető szerint hosszabb távon akár „életmeghosszabbító” gyógyszerként is pozicionálható lehet a termék.

Lesz-e rá kereslet?

A tudományos ígéret mellett komoly kérdés a piaci fogadtatás. Dr. Bethany Cummings, a Kaliforniai Egyetem (Davis) kutatója szerint a legnagyobb kihívás az ár. Az Okava célja, hogy havi 100 dollár alatt tartsa a költségeket, ami még mindig sok, de egyes prémium állateledelek árával összemérhető.

Ugyanakkor nem biztos, hogy a gazdák szívesen adnak be olyan gyógyszert, amely csökkenti kedvencük étvágyát. A múlt intő példa: a Pfizer állategészségügyi részlege által fejlesztett Slentrol nevű fogyasztószert 2007-ben engedélyezték kutyák számára, ám néhány évvel később megszüntették. Sok gazda ugyanis negatívan élte meg, hogy az állat kevesebb örömöt mutat evés közben – miközben az etetés volt a fő kapcsolódási pont a számukra.

Dr. Maryanne Murphy, a Tennessee Egyetem állatorvosi táplálkozási szakértője szerint a GLP-1 gyógyszereknek valóban lehet jövőjük, de csak kiegészítő eszközként. „Nem egy gyors, egyszerű megoldásról van szó, ahol beadjuk a gyógyszert, és minden más lényegtelenné válik” – fogalmazott.

Új korszak küszöbén?

A szakértők többsége óvatos optimizmussal figyeli a fejleményeket. Dr. Ernie Ward szerint valódi áttörés csak akkor jöhet, ha a gyógyszerek hatékonysága, biztonsága és megfizethetősége széles körben is bizonyítottá válik.

Egy azonban már most látszik: az elhízás és a cukorbetegség az állatoknál is tömeges, krónikus probléma, amelyre a jelenlegi eszközök nem adnak elég jó választ. Ha a GLP-1 gyógyszerek – akár implantátum formájában – valóban beváltják a hozzájuk fűzött reményeket, az nemcsak az állatorvosi gyakorlatot alakíthatja át, hanem alapjaiban változtathatja meg azt is, ahogyan a gazdák a túlsúlyos kedvenceik egészségére tekintenek.

A kérdés már nem az, hogy technológiailag lehetséges-e a háziállatok gyógyszerrel segített fogyása. Sokkal inkább az, hogy a társadalom – és a gazdik – készen állnak-e elviselni, ha nem látják majd hálásan habzsolni a kedvenceiket.