16 éves korhatár érkezik a digitális világba, és külön gyermekvédelmi osztály is alakul Szlovákiában

Szlovákiában a közösségi oldalak és egyes, mesterséges intelligenciára épülő szolgáltatások használatára 16 éves korhatárt vezetnének be. A beruházási és informatizációs minisztérium ezekben a napokban véglegesíti az online gyermekvédelemről szóló törvény első munkaváltozatát. Február 1-jétől a tárcánál egy új, specializált osztály kezdi meg működését, amely hosszú távon kizárólag a digitális gyermekvédelemmel foglalkozik majd.

A szaktárca szerint Szlovákia ezzel az európai élmezőnybe kerülhet.

Azt vallják, a gyermekek biztonsága nem opcionális kiegészítő, hanem a digitális szolgáltatások alapkövetelménye kell, hogy legyen. Hangsúlyozzák: a cél, hogy a digitális környezetben is ugyanolyan világos és kikényszeríthető szabályok védjék a kiskorúakat, mint a valós életben. Egy pszichológus szerint ez olyan jelentőségű lépés, mint amikor jogszabályban tiltották meg alkoholfogyasztásukat.

Szlovákia ezzel teljesíti a tavaly elfogadott Jütlandi Deklarációban vállalt kötelezettségeit. A deklaráció keretében megállapodtak az EU digitalizációért felelős miniszterei azokról az alapelvekről, amelyek a gyermekek online védelmét helyezik előtérbe. A „safety by design” megközelítés azt jelenti, hogy a biztonságot már a digitális szolgáltatások tervezésekor be kell építeni a rendszerbe.

A törvénytervezet, amelyről Samuel Migaľ informatizációért felelős szlovák miniszter kiemelte, hogy már két hónap óta volt a tárca egyik fő prioritása, több konkrét intézkedést is tartalmaz. Technikai eszközök segítségével ellenőriznék a közösségi oldalak és bizonyos MI-alapú szolgáltatások esetében, hogy a felhasználó elmúlt-e 16 éves.

Ezen felül szabályoznák a szülői felügyelet és felelősség kérdését is, korlátoznák a gyermekjátékokba épített szerencsejátékos mechanizmusokat, és rendeznék az online gyermekmunka jelenségét is. Újdonság, hogy a gyermekeknek joguk lenne digitális lábnyomuk, tehát korábbi online adataik és tartalmaik törléséhez.

A minisztérium mindeközben nemcsak jogszabályt alkot, hanem intézményi hátteret is épít. Egy új, specializált osztály kezdi meg működését február 1-től, amely hosszú távon kizárólag a digitális gyermekvédelemmel foglalkozik majd. A törvény kidolgozását egyébként széleskörű szakmai egyeztetések alapozták meg, részt vett benne a főügyészség, a rendőrség, az igazságügyi tárca, az adatvédelmi hivatal, a Szlovák Ügyvédi Kamara is egyebek között.

Radoslav Štefánek államtitkár és a kormány mesterséges intelligenciáért felelős biztosa szerint a legnagyobb kihívás, hogy a jogszabály lépést tartson a technológia gyors fejlődésével. Elmondta, hogy a szabályoknak technikailag kikényszeríthetőnek és jogilag is tarthatónak kell lenniük, miközben tiszteletben tartják a magánélethez fűződő jogokat is.