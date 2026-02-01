ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
381.42
usd:
321.78
bux:
128831.58
2026. február 1. vasárnap Ignác
24 óra Ukrajna Venezuela Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pexels.com

16 éves korhatár érkezik a digitális világba, és külön gyermekvédelmi osztály is alakul Szlovákiában

Infostart / InfoRádió - Kiss Balázs (Pozsony)

Megerősítik az online gyermekvédelmet szomszédunkban.

Szlovákiában a közösségi oldalak és egyes, mesterséges intelligenciára épülő szolgáltatások használatára 16 éves korhatárt vezetnének be. A beruházási és informatizációs minisztérium ezekben a napokban véglegesíti az online gyermekvédelemről szóló törvény első munkaváltozatát. Február 1-jétől a tárcánál egy új, specializált osztály kezdi meg működését, amely hosszú távon kizárólag a digitális gyermekvédelemmel foglalkozik majd.

A szaktárca szerint Szlovákia ezzel az európai élmezőnybe kerülhet.

Azt vallják, a gyermekek biztonsága nem opcionális kiegészítő, hanem a digitális szolgáltatások alapkövetelménye kell, hogy legyen. Hangsúlyozzák: a cél, hogy a digitális környezetben is ugyanolyan világos és kikényszeríthető szabályok védjék a kiskorúakat, mint a valós életben. Egy pszichológus szerint ez olyan jelentőségű lépés, mint amikor jogszabályban tiltották meg alkoholfogyasztásukat.

Szlovákia ezzel teljesíti a tavaly elfogadott Jütlandi Deklarációban vállalt kötelezettségeit. A deklaráció keretében megállapodtak az EU digitalizációért felelős miniszterei azokról az alapelvekről, amelyek a gyermekek online védelmét helyezik előtérbe. A „safety by design” megközelítés azt jelenti, hogy a biztonságot már a digitális szolgáltatások tervezésekor be kell építeni a rendszerbe.

A törvénytervezet, amelyről Samuel Migaľ informatizációért felelős szlovák miniszter kiemelte, hogy már két hónap óta volt a tárca egyik fő prioritása, több konkrét intézkedést is tartalmaz. Technikai eszközök segítségével ellenőriznék a közösségi oldalak és bizonyos MI-alapú szolgáltatások esetében, hogy a felhasználó elmúlt-e 16 éves.

Ezen felül szabályoznák a szülői felügyelet és felelősség kérdését is, korlátoznák a gyermekjátékokba épített szerencsejátékos mechanizmusokat, és rendeznék az online gyermekmunka jelenségét is. Újdonság, hogy a gyermekeknek joguk lenne digitális lábnyomuk, tehát korábbi online adataik és tartalmaik törléséhez.

A minisztérium mindeközben nemcsak jogszabályt alkot, hanem intézményi hátteret is épít. Egy új, specializált osztály kezdi meg működését február 1-től, amely hosszú távon kizárólag a digitális gyermekvédelemmel foglalkozik majd. A törvény kidolgozását egyébként széleskörű szakmai egyeztetések alapozták meg, részt vett benne a főügyészség, a rendőrség, az igazságügyi tárca, az adatvédelmi hivatal, a Szlovák Ügyvédi Kamara is egyebek között.

Radoslav Štefánek államtitkár és a kormány mesterséges intelligenciáért felelős biztosa szerint a legnagyobb kihívás, hogy a jogszabály lépést tartson a technológia gyors fejlődésével. Elmondta, hogy a szabályoknak technikailag kikényszeríthetőnek és jogilag is tarthatónak kell lenniük, miközben tiszteletben tartják a magánélethez fűződő jogokat is.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Tudósítóink    16 éves korhatár érkezik a digitális világba, és külön gyermekvédelmi osztály is alakul Szlovákiában

szlovákia

közösségi média

gyermekvédelem

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK
Gyerekek kütyüzése – Érdemes a szülőnek még időben önkritikusnak lennie
Gyerekek kütyüzése – Érdemes a szülőnek még időben önkritikusnak lennie
Komoly kockázatokat rejt az, hogy már az óvodások is digitális eszközöket használnak, sőt sokuknak saját készüléke van – figyelmeztetnek a szakemberek a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság új tanulmánykötetében. A korai és kontroll nélküli képernyőzés több szempontból is károsan hathat a gyerekek fejlődésére az InfoRádiónak nyilatkozó gyermekvédelmi főosztályvezető, Somogyi Ákos szerint.
LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Jó hírek a bioélelmiszerek kedvelőinek

Jó hírek a bioélelmiszerek kedvelőinek

Gyorsan nőtt a biotermékek forgalma Magyarországon, és zárul az olló a bio és nem bio termékek ára között, az egészségesebb termékek ára nem emelkedett annyit.
Donald Trump „venezuelai helytartója”: Marco Rubio bizarr pénzügyi megoldásról beszélt

Donald Trump „venezuelai helytartója”: Marco Rubio bizarr pénzügyi megoldásról beszélt

Donald Trump külügyminisztere lett a venezuelai beavatkozás kulcsfigurája: Marco Rubio a Nicolás Maduro-rendszer bukásának fő stratégája volt, és most ő felügyeli, pontosan végrehajtják-e Washington utasításait, az olajhoz való hozzáféréstől a biztonsági és politikai átmenetig. A héten egy tett egy ellentmondásos kijelentést arról, hová kerül az eladott venezuelai olajból származó pénz.
 

Irán súlyos fenyegetést tett közzé

VIDEÓ
Milánó 2026: lehet magyar érem a Liu-fivérek nélkül? Gyulay Zsolt, Inforádió, Aréna
Venezuela, Grönland, Irán: hol lép ismétDonald Trump? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
Eb-ezüstön átvezet az út az olimpiai aranyéremhez? Varga Zsolt, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.02. hétfő, 18:00
Tárnok Balázs
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet kutatásért felelős igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Már 15 halálos áldozata van egy munkásbuszt ért dróntámadásnak Ukrajnában

Már 15 halálos áldozata van egy munkásbuszt ért dróntámadásnak Ukrajnában

Legalább tizenöt ember meghalt vasárnap Közép-Ukrajnában, amikor egy orosz drón eltalált egy bányászokat szállító autóbuszt a Dnyipropetrovszk megyei Pavlohrad térségében, írja ukrán hatóságokra hivatkozva a Bloomberg.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kivédhetetlen lehet az összeomlás, a történelem eddigi legnagyobb válsága közeleg

Kivédhetetlen lehet az összeomlás, a történelem eddigi legnagyobb válsága közeleg

Ez a hét a válságok, bérek és budapesti szállodák világáról szólt, ezúttal is összegyűjtöttük a legolvasottabb cikkeinket.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Epstein sent $75,000 to accounts linked to Mandelson, files suggest

Epstein sent $75,000 to accounts linked to Mandelson, files suggest

Lord Mandelson says he has no record or recollection of receiving the sums and does not know if the documents are authentic.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 1. 15:45
Donald Trump „venezuelai helytartója”: Marco Rubio bizarr pénzügyi megoldásról beszélt
2026. február 1. 14:00
Így bukott bele Robert Fico tanácsadója az Epstein-botrányba – részletek
×
×
×
×