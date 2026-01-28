Trump visszahívta az ellentmondásos ICE-főnököt a minnesotai lövöldözés nyomán

Az amerikai Belbiztonsági Minisztérium szerint két szövetségi ügynök lőtt le szombaton egy tiltakozót Minneapolisban a tárca alá tartozó Bevándorlási és Vámhatóság, azaz az ICE fellépése során.

Kristi Noem belbiztonsági miniszter azt állította, hogy az agyonlőtt Alex Pretti „belföldi terrorista, aki fegyverrel fenyegette” az ügynökeit és hogy valójában ők az áldozatok. Prettinél volt fegyver – amihez joga volt – de azt videofelvételek tanúsága szerint nem vette elő, hanem egy ügynök találta meg és vette el tőle. A már földön fekvő férfit ezután több lövéssel megölték.

A Fehér Ház sajtótájékoztatóiról kitiltott AP hírügynökség megszerzett egy, a Belbiztonságtól a Kongresszusnak küldött feljegyzést, amiben az áll, hogy Pretti ellenállt a letartóztatásnak, amiből dulakodás lett, majd az egyik ügynök többször azt kiáltotta, hogy „fegyvere van!”. Ezek után két határvédelmi tiszt lőtt rá. Az ügynökség megvizsgálta emberei testkamerás felvételeit és az előírások értelmében informálta a törvényhozást.

Helyszíni videók szerint a kezében csak mobiltelefont tartó Pretti-t több ügynök leteperi és egyik elsétál egy pisztolynak látszó tárggyal, amit követően eldördülnek a halálos lövések.

Az incidenst követően Trump elnök úgy fogalmazott, hogy „egy kicsit deeszkalálunk” és eltávolítta az ellentmondásos ICE-razziákat vezető határőrizeti főnököt, az amúgy olasz bevándorló nagyszülőkkel rendelkező Gregory Bovinót.

A katonás kinézetű, oldalt felnyírt hajú és rendre katonai mellényt és abban esetenként tárakat viselő Bovino lett a Metro Surge nevű művelet arca. Ennek során próbálták begyűjteni az állítólagos illegális migránsokat – amire viszont a minnesotai, és jelentős számban fehér lakosok hangos tüntetésekkel reagáltak. Bovino-t lefotózták hosszú, a világháborúkat idéző katonai kabátban, aminek nyomán bírálói úgy fogalmaztak, hogy „náci stílusú ruhában terrorizálta az embereket”.

Egyik ügynöke Chicagóban ötször belelőtt egy autójában ülő nőbe és ezt sms-ben büszkén megosztotta kollégáival „ötöt lőtten, 7 lyuk volt benne, jegyezzétek fel, srácok!” – írta. A nő túlélte, perbe fogták, majd ejtették ellene az ügyet.

Trump az általa említett deeszkaláció részeként, szerinte „nagyszerű” telefonbeszélgetést folytatott esküdt demokrata ellenfeleivel, a város polgármesterével és az állam kormányzójával is. Közben viszont tagadta, hogy leváltotta volna Bovinót, hanem arra utalt: csak „kivonta” Minnesotából.

Az elnök közben a demokrata irányítású államba küldte a „határvédelmi cárként” emlegetett lojális emberét, Tom Homant, aki átveszi a művelet irányítását és közvetlenül Trumpnak jelent majd.

A Reuters/Ipsos új felmérése szerint a taktikai felszerelésbe öltözött, gyakran maszkos és napszemüveges ICE-ügynökök keménykedése nyomán, immár az amerikai lakosok 53 százaléka ellenzi és 39 százalék támogatja az elnök bevándorlási intézkedéseit. Egy évvel ezelőtt még a támogatók voltak nagy többségben, hírek szerint pedig Bovinónak megtiltották, hogy posztoljon a Twitteren.

Hétfőn egy szövetségi bíró leállította egy ötéves gyerek és apja deportálását. Egy másik pedig személyesen egy minnesotai bíróság elé idézte az ICE ügyvezető igazgatóját, amiért az nem tett eleget egy korábbi végzésnek.

Közben panaszt emelt az ICE ellen a közép-amerikai Ecuador külügyminisztere, aki szerint az ügynökök jogsértő módon megpróbáltak behatolni az ország minneapolisi konzulátusára.