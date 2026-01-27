ARÉNA - PODCASTOK
2026. január 27. kedd
Donald Trump amerikai elnök kabinetülést tart a washingtoni Fehér Házban 2025. október 9-én. Izrael és Hamász palesztin iszlamista terrorszervezet ezen a napon megállapodott a tûzszünet és a túszalku elsõ szakaszáról az egyiptomi Sarm es-Sejkben.
Nyitókép: MTI/EPA/Sipa USA POOL/Samuel Corum

Donald Trump újabb döntéseket hozott a minnesotai helyzet miatt

Infostart / MTI

Minnesota kormányzója pártatlan vizsgálatot sürget.

Minnesotába küldi a határokért és kitoloncolásokért felelős különmegbízottját, Tom Homant az amerikai elnök, hogy személyesen felügyelje a hatóság munkáját. Donald Trump ezt közösségi oldalán jelentette be hétfőn. Előzőleg egyre több republikánus képviselő követelt mindenre átterjedő vizsgálatot.

Az elnök azt is közölte, hogy hétfőn telefonon beszélt Tim Walz-cal, Minnesota állam demokrata párti kormányzójával, azt követően, hogy szombaton egy határőrségi ügynök lelőtte a 37 éves Alex Prettit, aki a szövetségi kormány állítása szerint lőfegyverrel a birtokában akadályozott egy bevándorlási intézkedést.

Donald Trump a Truth Social oldalán megjelent bejegyzésében „nagyon jónak” minősítette a telefonhívást, és azt írta, hogy Tim Walz együttműködést kérve fordult hozzá. Az elnök tájékoztatása szerint azt mondta a kormányzónak, hogy a szövetségi kormány bűnözőket keres, és azokat kívánja őrizetbe venni. „A kormányzó - nagyon tiszteletteljesen – megértette ezt, és a közeli jövőben beszélni fogok még vele” – írta Donald Trump.

Minnesota kormányzói hivatala közleményében „produktívnak” nevezte a kormányzó és az elnök egyeztetését, amivel kapcsolatban azt emelte ki, hogy Tim Walz pártatlan vizsgálatot kért azokban a lövöldözéseknek az ügyében, amelyekben szövetségi ügynökök érintettek. Ezen kívül azt szorgalmazta, hogy az állam bűnügyi nyomozó hivatala (Minnesota Bureau of Criminal Apprehension) kapjon szerepet a vizsgálatban.

Minneapolis-ban, Minnesota állam legnagyobb városában vasárnap is folytatódtak a tüntetések, az esti órákban aktivisták megpróbáltak behatolni egy hotelbe, ahol a bevándorlási hatóság embereit sejtették, az épület bejárati ajtaját betörték, a megmozduláson a rendőrök ismét könnygázt használtak.

Minnesota államban az év elején indult a bevándorlási hatóság átfogó intézkedése több ezer szövetségi ügynökkel, azt követően, hogy az államban szövetségi pénzeket is érintő több milliárd dolláros csalássorozatra derült fény, amely ott élő szomáliaiak közösségi szervezeteit érinti.

A bevándorlási intézkedéssorozat heves tüntetéseket váltott ki január eleje óta, január 7-én egy bevándorlási ügynök halálosan megsebesített egy aktivista tüntetőt, a 37 éve Renee Good-ot, aki autóval állta el a hatóság járműveinek útját.

