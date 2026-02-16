Ingyen dolgoznak a biztonságiak a reptereken Amerikában

Fizetés nélkül dolgoznak az amerikai repülőtereken biztonsági ellenőrzéseket végző szövetségi szervezet alkalmazottai a bevándorlási hatóság körüli politikai vita következtében, ami újabb részleges kormányzati leálláshoz vezetett.

A hétvégén megszűnt az Egyesült Államok belbiztonsági minisztériumának szövetségi finanszírozása,

miután a Kongresszusban nem sikerült megállapodni a tárca új költségvetésről, amit a demokraták csaknem egységesen elutasítottak.

Az újabb részleges kormányzati leállásban a repülőtéri biztonsági ellenőrzéseket végző hatóság (Transportation Security Administration – TSA) dolgozói mellett többi között érintettek a belbiztonsági minisztériumhoz tartozó parti őrség, valamint a vészhelyzet-kezelési hivatal (FEMA) alkalmazottai is, akik munkahelyük leállásának idején nem kapnak fizetést.

A törvény alapján a repülőtérek biztonsági ellenőrzését működtető szövetségi alkalmazottak munkaköre kritikusan fontos, folyamatos üzem, így nekik fizetés nélkül is fel kell venniük a munkát.

A Trump adminisztráció kitoloncolási intézkedéseiben főszerepet játszó Bevándorlási és Vám-végrehajtás (Immigration and Customs Enforcement – ICE) szintén a belbiztonsági minisztérium alá tartozik, ugyanakkor tavaly 2029-ig külön elfogadott költségvetéssel rendelkezik.

A demokraták a belbiztonsági minisztérium finanszírozásáról szóló új költségvetés elfogadását az ICE hatásköreinek korlátozásához, és a Trump-adminisztráció bevándorlási intézkedéseinek enyhítéséhez kötötték.

Amennyiben a részleges kormányzati leállás elhúzódik, az hosszabb távon fennakadásokhoz vezethet a repülőterek működésében.

Tom Homan, elnöki határ- és kitoloncolásügyi megbízott vasárnap a CBS televízónak adott interjúban arról számolt be, hogy Minneapolis városából már ezer bevándorlási ügynök távozott, és a hét elején további százakat is visszavezényelnek szolgálati helyükre.

A bevándorlási hatóságok január elején kezdett kiterjedt intézkedéssorozata Minneapolisban heves tüntetésekhez vezetett, amelyeken két tüntető halt meg, akit hatóság tisztjei lőttek le két incidensben.