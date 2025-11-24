A csehek és a lengyelek egyetértenek Oroszországról

Petr Pavel a találkozót követő sajtótájékoztatón hangsúlyozta: Csehország és Lengyelország azonos álláspontot képvisel Ukrajna megsegítésében és Oroszország megítélésében. Mindketten úgy látják, hogy Oroszország jelenti ma Európa biztonságának legfőbb fenyegetését. Pavel úgy fogalmazott: „Lengyelország az egyik legközelebbi szövetségesünk”, és emlékeztetett arra is, hogy a két ország kapcsolatát történelmi gyökerek kötik össze. Hozzátette: az utóbbi időben a cseh-lengyel kapcsolatok kimondottan javultak, amit szerinte az is mutat, hogy egyre több cseh turista fedezi fel ismét a lengyel tavak és a Balti-tenger vidékét.

A lengyel elnök ezt megerősítve úgy nyilatkozott: „Összeköt bennünket a múlt, a jelen és a jövő.” Nawrocki szerint a két ország együttműködése ma stratégiai jelentőségű, különösen az ukrajnai háború óta.

A sajtótájékoztatón szóba került az amerikai elnök, Donald Trump béketervével kapcsolatos európai álláspont is. Pavel hangsúlyozta:

fontos, hogy bármilyen rendezési terv ne az áldozat, vagyis Ukrajna rovására szülessen meg.

Nawrocki hozzátette: „Nem szabad olyan békét kötni, amely lehetővé teszi, hogy az Orosz Föderáció újra mozgósítson.” Ugyanakkor reménykeltőnek nevezte, hogy az amerikai terv kidolgozásában Európa is szerepet kapna.

A két államfő a védelmi kiadások növeléséről is egyeztetett. A lengyel elnök kiemelte: nagyra értékeli Pavel tapasztalatait, aki korábban a NATO Katonai Bizottságának elnökeként dolgozott.

Prága, 2025. november 24. Petr Pavel cseh elnök (j2) és felesége, Eva Pavlova(j) valamint Karol Nawrocki lengyel államfõ és neje, Marta Nawrocka találkozója a prágai várban 2025. november 24-én. MTI/EPA/Martin Divisek

Karol Nawrocki már vasárnap este megérkezett Prágába, ahol a leköszönő külügyminiszter, Jan Lipavský fogadta. A cseh fél jelezte: készen állnak a két- és többoldalú együttműködés folytatására, az augusztus óta hivatalban lévő lengyel elnökkel.

A hétfői tárgyalásokon az EU- és NATO-együttműködés mellett a kereskedelmi és biztonsági kapcsolatok is napirendre kerültek. A cseh–lengyel viszonyt az elmúlt években stabilitás jellemzi, és a kooperáció szerepe az ukrajnai háború kitörése óta különösen felértékelődött. A két ország például közösen vesz részt ukrán katonák kiképzésében: a kiképzésnek otthont adó lengyel bázisokon cseh katonák is szolgálnak.

A lengyel elnök prágai programja további találkozókat is tartalmaz. Karol Nawrocki találkozik Andrej Babišsal, az ANO mozgalom elnökével és lehetséges jövőbeni miniszterelnökkel. A Károly Egyetemen pedig előadást tart, amelynek témája Közép-Európa lesz.