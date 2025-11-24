ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 24. hétfő
Petr Pavel cseh elnök (j) és Karol Nawrocki lengyel államfõ megbeszélést folytat a prágai várban 2025. november 24-én.
Nyitókép: Martin Divisek

A csehek és a lengyelek egyetértenek Oroszországról

Infostart / InfoRádió - Kiss Balázs (Pozsony)

Petr Pavel cseh köztársasági elnök szerint Csehország és Lengyelország azonos állásponton van az Ukrajnában zajló háborút, illetve Oroszországot illetően, amelyet mindketten Európa biztonságára leselkedő legfőbb fenyegetésnek tartanak. Erről azt követően beszélt a cseh államfő, hogy a Prágai Várban fogadta Karol Nawrocki lengyel elnököt, aki első hivatalos látogatásán vesz részt Csehországban.

Petr Pavel a találkozót követő sajtótájékoztatón hangsúlyozta: Csehország és Lengyelország azonos álláspontot képvisel Ukrajna megsegítésében és Oroszország megítélésében. Mindketten úgy látják, hogy Oroszország jelenti ma Európa biztonságának legfőbb fenyegetését. Pavel úgy fogalmazott: „Lengyelország az egyik legközelebbi szövetségesünk”, és emlékeztetett arra is, hogy a két ország kapcsolatát történelmi gyökerek kötik össze. Hozzátette: az utóbbi időben a cseh-lengyel kapcsolatok kimondottan javultak, amit szerinte az is mutat, hogy egyre több cseh turista fedezi fel ismét a lengyel tavak és a Balti-tenger vidékét.

A lengyel elnök ezt megerősítve úgy nyilatkozott: „Összeköt bennünket a múlt, a jelen és a jövő.” Nawrocki szerint a két ország együttműködése ma stratégiai jelentőségű, különösen az ukrajnai háború óta.

A sajtótájékoztatón szóba került az amerikai elnök, Donald Trump béketervével kapcsolatos európai álláspont is. Pavel hangsúlyozta:

fontos, hogy bármilyen rendezési terv ne az áldozat, vagyis Ukrajna rovására szülessen meg.

Nawrocki hozzátette: „Nem szabad olyan békét kötni, amely lehetővé teszi, hogy az Orosz Föderáció újra mozgósítson.” Ugyanakkor reménykeltőnek nevezte, hogy az amerikai terv kidolgozásában Európa is szerepet kapna.

A két államfő a védelmi kiadások növeléséről is egyeztetett. A lengyel elnök kiemelte: nagyra értékeli Pavel tapasztalatait, aki korábban a NATO Katonai Bizottságának elnökeként dolgozott.

Prága, 2025. november 24. Petr Pavel cseh elnök (j2) és felesége, Eva Pavlova(j) valamint Karol Nawrocki lengyel államfõ és neje, Marta Nawrocka találkozója a prágai várban 2025. november 24-én. MTI/EPA/Martin Divisek
Prága, 2025. november 24. Petr Pavel cseh elnök (j2) és felesége, Eva Pavlova(j) valamint Karol Nawrocki lengyel államfõ és neje, Marta Nawrocka találkozója a prágai várban 2025. november 24-én. MTI/EPA/Martin Divisek

Karol Nawrocki már vasárnap este megérkezett Prágába, ahol a leköszönő külügyminiszter, Jan Lipavský fogadta. A cseh fél jelezte: készen állnak a két- és többoldalú együttműködés folytatására, az augusztus óta hivatalban lévő lengyel elnökkel.

A hétfői tárgyalásokon az EU- és NATO-együttműködés mellett a kereskedelmi és biztonsági kapcsolatok is napirendre kerültek. A cseh–lengyel viszonyt az elmúlt években stabilitás jellemzi, és a kooperáció szerepe az ukrajnai háború kitörése óta különösen felértékelődött. A két ország például közösen vesz részt ukrán katonák kiképzésében: a kiképzésnek otthont adó lengyel bázisokon cseh katonák is szolgálnak.

A lengyel elnök prágai programja további találkozókat is tartalmaz. Karol Nawrocki találkozik Andrej Babišsal, az ANO mozgalom elnökével és lehetséges jövőbeni miniszterelnökkel. A Károly Egyetemen pedig előadást tart, amelynek témája Közép-Európa lesz.

