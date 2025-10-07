180 fokos fordulat: a Fico-kormány fontos katonai eszközökkel segíti az ukrán hadsereget

Az ukrán hadsereg támogatásáról született döntés különösen figyelemre méltó, hiszen a Robert Fico vezette szlovák kormány eddig következetesen elutasította a fegyveres segítségnyújtást, és kizárólag humanitárius segélyeket küldött a háború sújtotta országba. A fordulatot Robert Kalinák szlovák védelmi miniszter jelentette be Kijevben, a Nemzetközi Védelmi Ipari Fórum megnyitóján. Az eseményen Robert Kalinák és Denisz Smihal ukrán védelmi miniszter memorandumot írt alá a 14. szlovák–katonai segélycsomagról.

A megállapodás értelmében Szlovákia műszaki és aknamentesítési eszközöket ad át Ukrajnának. A csomag része öt Bozena típusú aknamentesítő jármű, valamint építőipari gépek és orvosi evakuációhoz szükséges berendezések, amiket Pozsony térítésmentesen ad át a háború sújtotta országnak. A szlovák védelmi miniszter beszédében hangsúlyozta: a mostani együttműködés nemcsak jelképes, hanem gyakorlati jelentőségű lépés is a két ország kapcsolatában. „Örömmel jelentem be, hogy Ukrajnával tovább bővítjük a már most is rendkívül sokrétű védelmi együttműködésünket” – fogalmazott a miniszter.

Az ukrán fővárosban tartott fórumon Robert Kalinák elmondta: látogatásának célja nemcsak a segély bejelentése volt, hanem további közös projektek előkészítése is. Ezek között említette a védelmi ipari együttműködés kiterjesztését, közös fejlesztéseket, valamint a háború utáni újjáépítésben való részvételt. Robert Kalinák közölte azt is, hogy Szlovákia az utóbbi két évben tizenötszörösére növelte a tüzérségi lőszerek gyártókapacitását, és megháromszorozta az úgynevezett közvetett tűztámogatású rendszerek előállítását.

Robert Kaliňák kiemelte a Zuzana önjáró tarackok gyártását, amelyben Szlovákia és Dánia közösen vett részt. A szlovák védelmi miniszter méltatta az ukrán hadiipar fejlődését is. Mint fogalmazott, „lenyűgöző, hogy Ukrajna már havonta akár 40 Bohdana önjáró löveget is képes előállítani”.

A Fico–Zelenszkij-találkozó hozta el a nagy fordulatot

A Fico-kormány eddig határozottan ellenezte a katonai támogatást. Amikor 2023 novemberében hivatalba lépett Robert Fico, első intézkedései egyikeként megvétózta az előző kabinet által előkészített, 40 millió euró értékű 14. segélycsomagot. A kormány akkor azt közölte: Szlovákia többé nem küld fegyvereket vagy haditechnikai eszközöket Ukrajnának, csupán humanitárius segítséget nyújt.

Most azonban – több hónapos hallgatás után – 180 fokos fordulat látszik ezen a téren. A váltás hátterében részben a Fico–Zelenszkij-találkozó állhat: a szlovák és az ukrán kormányfő legutóbb abban állapodott meg, hogy új fejezetet nyitnak a kétoldalú kapcsolatokban, és a védelmi együttműködés lesz a közelgő kormányközi tárgyalások egyik fő témája.

Szlovákia az orosz invázió 2022-es kezdete óta összesen 13 katonai segélycsomagot adott át Ukrajnának, 671 millió euró értékben. Ezek között volt repülőgép, lőszer, légvédelmi rendszer és páncélozott jármű is. A most bejelentett csomag tehát a 14. a sorban, és egyben az első, amelyet a Fico-kormány idején hagytak jóvá.