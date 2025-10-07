ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
392.39
usd:
336.48
bux:
100683.34
2025. október 7. kedd Amália
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (j) és Robert Fico szlovák miniszterelnök az ungvári megbeszélése utáni sajtóértekezleten 2025. szeptember 5-én.
Nyitókép: MTI/EPA/STRINGER

180 fokos fordulat: a Fico-kormány fontos katonai eszközökkel segíti az ukrán hadsereget

Infostart / InfoRádió - Kiss Balázs (Pozsony)
ELŐZMÉNYEK

Szlovákia újra katonai segélycsomagot készít elő Ukrajnának. Az ukrán védelmi minisztérium tájékoztatása szerint öt Bozena aknamentesítő berendezést és további katonai, illetve nem katonai felszerelést kapnak a szomszédos országtól.

Az ukrán hadsereg támogatásáról született döntés különösen figyelemre méltó, hiszen a Robert Fico vezette szlovák kormány eddig következetesen elutasította a fegyveres segítségnyújtást, és kizárólag humanitárius segélyeket küldött a háború sújtotta országba. A fordulatot Robert Kalinák szlovák védelmi miniszter jelentette be Kijevben, a Nemzetközi Védelmi Ipari Fórum megnyitóján. Az eseményen Robert Kalinák és Denisz Smihal ukrán védelmi miniszter memorandumot írt alá a 14. szlovák–katonai segélycsomagról.

A megállapodás értelmében Szlovákia műszaki és aknamentesítési eszközöket ad át Ukrajnának. A csomag része öt Bozena típusú aknamentesítő jármű, valamint építőipari gépek és orvosi evakuációhoz szükséges berendezések, amiket Pozsony térítésmentesen ad át a háború sújtotta országnak. A szlovák védelmi miniszter beszédében hangsúlyozta: a mostani együttműködés nemcsak jelképes, hanem gyakorlati jelentőségű lépés is a két ország kapcsolatában. „Örömmel jelentem be, hogy Ukrajnával tovább bővítjük a már most is rendkívül sokrétű védelmi együttműködésünket” – fogalmazott a miniszter.

Az ukrán fővárosban tartott fórumon Robert Kalinák elmondta: látogatásának célja nemcsak a segély bejelentése volt, hanem további közös projektek előkészítése is. Ezek között említette a védelmi ipari együttműködés kiterjesztését, közös fejlesztéseket, valamint a háború utáni újjáépítésben való részvételt. Robert Kalinák közölte azt is, hogy Szlovákia az utóbbi két évben tizenötszörösére növelte a tüzérségi lőszerek gyártókapacitását, és megháromszorozta az úgynevezett közvetett tűztámogatású rendszerek előállítását.

Robert Kaliňák kiemelte a Zuzana önjáró tarackok gyártását, amelyben Szlovákia és Dánia közösen vett részt. A szlovák védelmi miniszter méltatta az ukrán hadiipar fejlődését is. Mint fogalmazott, „lenyűgöző, hogy Ukrajna már havonta akár 40 Bohdana önjáró löveget is képes előállítani”.

A Fico–Zelenszkij-találkozó hozta el a nagy fordulatot

A Fico-kormány eddig határozottan ellenezte a katonai támogatást. Amikor 2023 novemberében hivatalba lépett Robert Fico, első intézkedései egyikeként megvétózta az előző kabinet által előkészített, 40 millió euró értékű 14. segélycsomagot. A kormány akkor azt közölte: Szlovákia többé nem küld fegyvereket vagy haditechnikai eszközöket Ukrajnának, csupán humanitárius segítséget nyújt.

Most azonban – több hónapos hallgatás után – 180 fokos fordulat látszik ezen a téren. A váltás hátterében részben a Fico–Zelenszkij-találkozó állhat: a szlovák és az ukrán kormányfő legutóbb abban állapodott meg, hogy új fejezetet nyitnak a kétoldalú kapcsolatokban, és a védelmi együttműködés lesz a közelgő kormányközi tárgyalások egyik fő témája.

Szlovákia az orosz invázió 2022-es kezdete óta összesen 13 katonai segélycsomagot adott át Ukrajnának, 671 millió euró értékben. Ezek között volt repülőgép, lőszer, légvédelmi rendszer és páncélozott jármű is. A most bejelentett csomag tehát a 14. a sorban, és egyben az első, amelyet a Fico-kormány idején hagytak jóvá.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Tudósítóink    180 fokos fordulat: a Fico-kormány fontos katonai eszközökkel segíti az ukrán hadsereget

oroszország

ukrajna

szlovákia

robert fico

háború

robert kalinák

segélycsomag

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Szabados Richárd: minél szabadabbá akartuk tenni a 3 százalékos kkv-hitelt

Szabados Richárd: minél szabadabbá akartuk tenni a 3 százalékos kkv-hitelt
Szabados Richárd, a Nemzetgazdasági Minisztérium kis- és középvállalkozások fejlesztéséért és technológiáért felelős államtitkára az InfoRádióban arról beszélt, milyen feltételekkel igényelhetik október 6-tól a kis- és középvállalkozások a 3 százalékos kamatozású hitelt, illetve milyen célokra használhatják fel.
 

Nagy Márton: átfogó adócsökkentés jöhet – itt vannak a részletek

Hernádi Zsolt figyelmeztet: Európa így egy skanzen lesz

Villanylovak a GDP motorházteteje alatt: ennyivel löki meg a magyar gazdaságot a BMW és a BYD

Otthon Start - Fontos szabályokat mégis fellazít a kormány

Elemző: 400 forint alatt maradhat az euróárfolyam az év végéig

Továbbra is zuhanásban az ipari termelés

VIDEÓ
Cseh választás: Babis győzött, de tud-e kormányt alakítani? Mészáros Andor, Inforádió, Aréna
Hogyan lett Ferencjóska az aradi hóhérból? Katona Csaba, Inforádió, Aréna
Mit hozott és mit vitt a koppenhágai EU-csúcs? Pesztericz-Kalas Vivien, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.07. kedd, 18:00
Kövér László
az Országgyűlés elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Itt a bejelentés: így alakul holnaptól a benzin ára

Itt a bejelentés: így alakul holnaptól a benzin ára

A héten szerdán csak a gázolaj nagykereskedelmi árában lesz változás - írja a holtankoljak.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Összeomlott egy magyar kórház informatikai rendszere: mentőket sem tudnak fogadni?

Összeomlott egy magyar kórház informatikai rendszere: mentőket sem tudnak fogadni?

Összeomlott a Szent János Kórház informatikai rendszere kedden délelőtt, több beteg és dolgozó is arról számolt be, hogy emiatt komoly fennakadások voltak az ellátásban.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Israel marks 7 October attacks anniversary as Starmer tells students to avoid 'un-British' protests

Israel marks 7 October attacks anniversary as Starmer tells students to avoid 'un-British' protests

Meanwhile indirect talks between Israel and Hamas aimed at securing a deal to end the war in Gaza are continuing in Egypt.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 7. 09:35
Emmanuel Macron szokatlan sétája felszította a találgatások hevét – videó
2025. október 6. 21:32
Lesz-e harcos Donald Trump az egydollároson?
×
×
×
×