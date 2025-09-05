Robert Fico kívánt valamit Ukrajnának

Robert Fico hangsúlyozta, hogy Szlovákia jó szomszédi és baráti kapcsolatokat kíván Ukrajnával, valamint igazságos békét, mielőbbi fegyverszünetet és európai perspektívát. Mint mondta, kis országként Szlovákia nem tud döntő szerepet játszani a háború lezárásában, de minden olyan kezdeményezést támogat, amely a béke felé vezet. A szlovák kormányfő szerint fontos, hogy a felek tiszteljék és meghallgassák egymást, akkor is, ha nem mindenben értenek egyet.

Volodimir Zelenszkij a tárgyalásokat tárgyilagos hangvételűnek nevezte, és kiemelte: önmagában is jelentős, hogy a párbeszéd létezik, és a jövőben folytatódni fog. Az ukrán elnök a közösségi médiában arról számolt be, hogy tájékoztatta Robert Ficót a „tettre készek koalíciójának” párizsi találkozójáról, valamint Donald Trump amerikai elnökkel folytatott egyeztetéséről is. Mint mondta, ezek a tárgyalások a béke előmozdítását, Ukrajna biztonságának garantálását és Európa biztonsági rendszerének megerősítését szolgálják, és Szlovákia sem marad ki belőlük.

A megbeszélések egyik központi témája az energetika volt. Zelenszkij kijelentette: az orosz kőolajnak és földgáznak nincs jövője Európában, és hangsúlyozta az energiafüggetlenség fontosságát. Fico ezzel kapcsolatban elismerte, hogy a Barátság kőolajvezeték legitim célpontja lehet az ukrán hadseregnek, ugyanakkor figyelmeztetett: minden ilyen támadás Szlovákiának is kárt okoz, hiszen része a nemzetközi energiahálózatnak. A szlovák kormányfő leszögezte, hazája nem akar része lenni semmilyen energetikai játszmának, és minden döntést a szlovák szuverenitás érdekeinek megfelelően hoz meg.

A vezetők egyetértettek abban, hogy Ukrajna és Moldova közösen haladjon tovább az Európai Unió felé vezető úton. Fico felajánlotta Szlovákia tapasztalatait az uniós csatlakozás folyamatában. Zelenszkij hozzátette: nemcsak a politikai, hanem a gazdasági, energetikai és infrastrukturális együttműködés is fontos a két ország számára, mert ezek erősítik a régió stabilitását.

A két fél abban is megállapodott, hogy folytatják az intézményesített együttműködést: október 20-án Szlovákiában kerülhet sor a két kormány negyedik együttes ülésére. A találkozón a szlovák delegáció tagja volt Denisa Saková miniszterelnök-helyettes és gazdasági miniszter, valamint Juraj Blanár külügyminiszter. Az ukrán elnököt Julija Szviridenko miniszterelnök kísérte.

Robert Fico a sajtótájékoztatón úgy fogalmazott: Szlovákia és Ukrajna kapcsolatai jobb és minőségibb jövőre vannak ítélve, még ha vannak is vitás kérdések. Zelenszkij szerint a mostani egyeztetésnek hozadéka van, és mindkét fél számára fontos, hogy a párbeszéd fennmaradjon.