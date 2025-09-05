ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
392.88
usd:
335.16
bux:
103178.71
2025. szeptember 5. péntek Lőrinc, Viktor
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: Szlovák Kormányhivatal

Robert Fico kívánt valamit Ukrajnának

Infostart / InfoRádió - Kiss Balázs (Pozsony)

Robert Fico szlovák miniszterelnök és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök ungvári találkozóját mindkét fél fontosnak és eredményesnek nevezte, noha több kérdésben eltérően látják a helyzetet.

Robert Fico hangsúlyozta, hogy Szlovákia jó szomszédi és baráti kapcsolatokat kíván Ukrajnával, valamint igazságos békét, mielőbbi fegyverszünetet és európai perspektívát. Mint mondta, kis országként Szlovákia nem tud döntő szerepet játszani a háború lezárásában, de minden olyan kezdeményezést támogat, amely a béke felé vezet. A szlovák kormányfő szerint fontos, hogy a felek tiszteljék és meghallgassák egymást, akkor is, ha nem mindenben értenek egyet.

Volodimir Zelenszkij a tárgyalásokat tárgyilagos hangvételűnek nevezte, és kiemelte: önmagában is jelentős, hogy a párbeszéd létezik, és a jövőben folytatódni fog. Az ukrán elnök a közösségi médiában arról számolt be, hogy tájékoztatta Robert Ficót a „tettre készek koalíciójának” párizsi találkozójáról, valamint Donald Trump amerikai elnökkel folytatott egyeztetéséről is. Mint mondta, ezek a tárgyalások a béke előmozdítását, Ukrajna biztonságának garantálását és Európa biztonsági rendszerének megerősítését szolgálják, és Szlovákia sem marad ki belőlük.

A megbeszélések egyik központi témája az energetika volt. Zelenszkij kijelentette: az orosz kőolajnak és földgáznak nincs jövője Európában, és hangsúlyozta az energiafüggetlenség fontosságát. Fico ezzel kapcsolatban elismerte, hogy a Barátság kőolajvezeték legitim célpontja lehet az ukrán hadseregnek, ugyanakkor figyelmeztetett: minden ilyen támadás Szlovákiának is kárt okoz, hiszen része a nemzetközi energiahálózatnak. A szlovák kormányfő leszögezte, hazája nem akar része lenni semmilyen energetikai játszmának, és minden döntést a szlovák szuverenitás érdekeinek megfelelően hoz meg.

A vezetők egyetértettek abban, hogy Ukrajna és Moldova közösen haladjon tovább az Európai Unió felé vezető úton. Fico felajánlotta Szlovákia tapasztalatait az uniós csatlakozás folyamatában. Zelenszkij hozzátette: nemcsak a politikai, hanem a gazdasági, energetikai és infrastrukturális együttműködés is fontos a két ország számára, mert ezek erősítik a régió stabilitását.

A két fél abban is megállapodott, hogy folytatják az intézményesített együttműködést: október 20-án Szlovákiában kerülhet sor a két kormány negyedik együttes ülésére. A találkozón a szlovák delegáció tagja volt Denisa Saková miniszterelnök-helyettes és gazdasági miniszter, valamint Juraj Blanár külügyminiszter. Az ukrán elnököt Julija Szviridenko miniszterelnök kísérte.

Robert Fico a sajtótájékoztatón úgy fogalmazott: Szlovákia és Ukrajna kapcsolatai jobb és minőségibb jövőre vannak ítélve, még ha vannak is vitás kérdések. Zelenszkij szerint a mostani egyeztetésnek hozadéka van, és mindkét fél számára fontos, hogy a párbeszéd fennmaradjon.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Tudósítóink    Robert Fico kívánt valamit Ukrajnának

ukrajna

szlovákia

tudósítóink

ungvár

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Pásztélyi Zsolt: jó lesz az új előjegyzési rendszer, csak arra nem gondoltak, hogy a beutaló 90 nap után lejár

Pásztélyi Zsolt: jó lesz az új előjegyzési rendszer, csak arra nem gondoltak, hogy a beutaló 90 nap után lejár
Változik a szakorvosi kontrollvizsgálatok időpontfoglalási rendszere október 1-jétől, Pásztélyi Zsolt, a Medicina 2000 Poliklinikai és Járóbeteg Szakellátási Szövetség elnöke szerint racionális a lépés, időt takarít meg az ellátó és a beteg is, de szerinte rendezni kell a beutalások rendjét, és a különböző intézmények előjegyzési rendszereit is össze kell még hangolni.
 

Letartóztattak egy beteghordót, pénzért intézett soron kívüli egészségügyi ellátást

VIDEÓ
A Balaton jövője: melyik forgatókönyv igaz? Vasas Gábor, Inforádió, Aréna
Mit üzent a világnak a kínai katonai és gazdasági parádé? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
Elstartolt az Otthon Start program, itt vannak a részletek. Panyi Miklós, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.08. hétfő, 18:00
Szijjártó Péter
külgazdasági és külügyminiszter
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Nagyon durva számok jöttek Amerikából - Mutatjuk a piaci reakciókat

Nagyon durva számok jöttek Amerikából - Mutatjuk a piaci reakciókat

Ázsiában főként emelkedést láthatunk a tőzsdéken, ezt követően pedig jó hangulatban indult a nap Európában, és Amerikában is emelkedést láthatunk.  A kereskedés első felét a mai napon a kivárás jellemezte, ugyanis magyar idő szerint 14 óra 30 perckor kulcsfontosságú munkaerőpiaci adatok érkeztek Amerikából, melyek ezúttal is nagyobb kilengéseket hoztak a piacokra, ugyanis a várthoz képest jóval kevesebb új munkahely jött létre az Egyesült Államokban az év 8. hónapjában.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Váratlan bejelentés, szövetségre lép a Revolut és a Google: minden magyar ügyfelet érint

Váratlan bejelentés, szövetségre lép a Revolut és a Google: minden magyar ügyfelet érint

A Revolut célja elérni a több mint 100 millió ügyfelet, fokozni a termékinnovációt és mélyíteni az ügyfélkapcsolatokat.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
'I missed Lisbon funicular commute that killed my friend'

'I missed Lisbon funicular commute that killed my friend'

By the time Sonia Silva arrived at the stop, the funicular had crashed and her friend Sandra was dead.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 5. 12:58
Rejtélyes radikálisok akarják totálisan megbénítani Franciaországot
2025. szeptember 5. 07:13
Felütötte a fejét a sárgaság a pozsonyi parlamentben
×
×
×
×