ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
390.81
usd:
334.03
bux:
99207.79
2025. szeptember 27. szombat Adalbert
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök.
Nyitókép: X / NEXTA

Volodimir Zelenszkij: Ukrajna kész segíteni Magyarországnak és Szlovákiának az energiahordozók alternatív beszerzésében

Infostart / MTI

Az ukrán államfő elmondta még: megegyezett Robert Fico szlovák miniszterelnökkel, hogy októberben együttes ülést tart a két ország kormánya, és ezen Kijev felajánlja a megfelelő támogatást.

"Lesz egy kormányülés Szlovákiában, ahol Ukrajna fel tud ajánlani és fel is fog ajánlani alternatív beszerzési lehetőségeket, de nem orosz olajról és nem orosz gázról van szó" - hangsúlyozta. Hozzátette, hogy Kijev Budapesttel is megvitatná ezt a kérdést, de erre utaló jelzést Magyarországtól még nem kaptak.

Volodimir Zelenszkij a sajtótájékoztatón nyilvánosságra hozta, hogy Ukrajnában már egy hónapja működik egy Izraelből érkezett Patriot légvédelmi rendszer, és az ősszel Ukrajna további két Patriot rendszert kap.

Az államfő erről több részletet nem volt hajlandó elárulni.

Zelenszkij közölte, hogy Ukrajna jelezte Donald Trump amerikai elnöknek, milyen fegyvereket szeretne kapni az Egyesült Államoktól a két ország 90 milliárd dollár értékű megállapodása keretében, de Kijev kész külön megállapodásokat is kötni Washingtonnal egyes fegyverekről, beleértve nagy hatótávolságú eszközöket. Hangsúlyozta, hogy Ukrajna jelenleg minden orosz csapásra kizárólag saját nagy hatótávolságú képességeivel válaszol. "Ukrajna más fegyvereket is alkalmazott volna, ha rendelkezett volna velük, de nem támadásról, hanem válaszcsapásról van szó" - emelte ki.

Elmondta, hogy szeptember 10-én 92 orosz drón repült Lengyelország felé, Ukrajna a saját területén lelőtte a legtöbbet, de 19 drón elérte Lengyelország területét. A vasárnap esedékes moldovai parlamenti választásokkal kapcsolatban Zelenszkij megjegyezte, hogy

Oroszország nagyon szeretne befolyást gyakorolni Moldovára.

Szerinte Oroszországnak az az érdeke, hogy legyenek olyan pártok a moldovai parlamentben, amelyek hozzá kötődnek. A következő lépés pedig az, hogy Moszkva-barát kormánya és államfője legyen az országnak "Ezt követően már orosz katonai jelenlét is lenne. Alapvetően erre törekszik Oroszország" - fejtegette az ukrán elnök. Kijelentette, hogy Ukrajnának, Európának és magának Moldovának is egyaránt fontos, hogy az EU-párti Maia Sandu maradjon az elnök, aki "barátságos Ukrajnával, tiszteletben tartja szuverenitását és területi épségét". "Igen, ha változások lesznek a parlamentben, később más változásokra is számítani lehet. Erről beszélek, ez a kockázat most mindenki számára" - figyelmeztetett az ukrán elnök

Kezdőlap    Belföld    Volodimir Zelenszkij: Ukrajna kész segíteni Magyarországnak és Szlovákiának az energiahordozók alternatív beszerzésében

magyarország

volodimir zelenszkij

orosz olaj

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
A mesterséges intelligencia meglepő területeken is egyre jobban kiváltja az embert

A mesterséges intelligencia meglepő területeken is egyre jobban kiváltja az embert
A bírósági tárgyalásokon már most is érvel a mesterséges intelligencia (MI), csak nem az ügyvédek helyett, hanem velük együtt – mondta az InfoRádió Paragrafus című magazinműsorában Lajos Levente ügyvéd, aki szerint meg kell tanulni, hogyan lehet hatékonyan együttműködni az MI-vel, mert nagyon fontos, hogy megfelelő utasításokkal lássuk el – és már ma is egyre jobban helyettesíti az emberi munkaerőt...
VIDEÓ
A világ és Elon Musk: hogy jutunk a Teslától az űrbe? Bazsó Gábor Karotta, Inforádió, Aréna
Kirk-gyilkosság: Kezdődik-e új időszámítás Amerikában? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
Gáza: Háború, utolsó vérig? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.29. hétfő, 18:00
Kaiser Ferenc
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Orbán Viktor meglepő üzenetet küldött Zelenszkijnek

Orbán Viktor meglepő üzenetet küldött Zelenszkijnek

Orbán Viktor az X-en arra hívta fel a figyelmet, hogy az EU és a NATO segítsége nélkül Ukrajna összeomlott volna.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Betiltják a dohányzást a Balatonnál: komoly bírságot kaphat, aki rágyújt közterületen

Betiltják a dohányzást a Balatonnál: komoly bírságot kaphat, aki rágyújt közterületen

Balatonfüred önkormányzata új rendeletet vezetett be, amely tiltja a dohányzást és az alkoholfogyasztást a város dohányboltjai körül.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump orders deployment of troops to Portland and authorises 'full force'

Trump orders deployment of troops to Portland and authorises 'full force'

The president says the latest move to send troops to a major US city is "necessary" to protect immigration detention facilities.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 27. 20:00
A 15 évesek 27 százaléka funkcionális analfabéta – az oktatásban sürgős változtatás kell a szakértő szerint
2025. szeptember 27. 18:20
Karácsony Gergely: vonják vissza az önazonossági törvényt!
×
×
×
×