Robert Fico nem támogat újabb szankciókat, feltételei vannak

Robert Fico nem zárja ki, hogy kellő politikai akarat mellett módosulhat az Európai Unió klímapolitikája és célkitűzései. Újabb szankciós csomagot azonban mindaddig nem támogat, amíg az Európai Bizottság nem tesz javaslatot az európai villamosenergia-árakra. Ezt azt követően jelentette ki a szlovák kormányfő, miután António Costával, az Európai Tanács elnökével tárgyalt Pozsonyban.

Robert Fico elmondta, a megbeszélés során feltette a kérdést, hogyan lehet összehangolni az EU klímacélkitűzéseit a valósággal. „Például a szlovákiai valósággal, hiszen évente egymillió autót gyártunk, de most a magas energiaárakkal kell megküzdenünk” – mondta Fico. Hozzátette, pontosan az EU reagálásán fog múlni Szlovákia Oroszország elleni szankciókhoz való hozzáállása.

„Addig nem támogatok újabb szankciókat, amíg az Európai Bizottság nem tesz reális javaslatokat azzal kapcsolatban, hogyan lehet összehangolni a klímaterveket az autóipar és a nehézipar szükségleteivel, és nem csak nálunk” – szögezte le. „Másodszor pedig mindaddig nem támogatok újabb Oroszország elleni szankciócsomagot, amíg az EB nem tesz javaslatot az európai villamosenergia-árakra” – hangsúlyozta a kormányfő, hozzátéve, az uniós intézményeknek ezen a téren kiemelt szerepük van.

A hosszú távú uniós költségvetés kapcsán a szlovák nemzeti érdekeket emelte ki, az országnak megfelelő kohéziós politikát és agrárpolitikát.

Robert Fico az ukrajnai konfliktus békés rendezését is sürgette. „Szeretném, ha az EU ugyanannyi energiát fektetne a békefolyamatba, mint amennyit Ukrajna katonai megsegítésére fordít” – mondta Fico, hozzátéve, a békefolyamatban sokkal komolyabb szerepet tölthetne be az EU, mint jelenleg.

A biztonságot a cseh külügyminiszter, Jan Lipavský szerint nem lenne szabad más kérdésekhez kötni. Lipavský ezt csütörtökön, Szlovákiába való indulása előtt mondta, ahol este a Central 5 országok vagyis Szlovákia, Csehország, Magyarország, Ausztria és Szlovénia külügyminisztereinek találkozójára került sor.

„Nem újdonság, hogy Szlovákia feltételeket szab. Ezt már a 18. szankciós csomag esetében is megtapasztaltuk. Meglátjuk, mi lesz végül a valóság” – mondta Lipavský. Hozzátette, hogy Csehország támogatja a NATO légvédelmének további megerősítését a keleti határon, valamint a szigorúbb szankciókat Oroszországgal szemben annak érdekében, hogy az ne tudjon fegyvereket és drónokat gyártani.

A cseh diplomácia vezetője szerint ez az egyetlen módja annak, hogy Vlagyimir Putyint rákényszerítsék a konfliktus eszkalációjának leállítására és az ukrajnai háború befejezésére.