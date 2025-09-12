ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
391.64
usd:
334.37
bux:
101289.6
2025. szeptember 12. péntek Mária
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
A VW Slovakia által közreadott felvételen egy készülő jármű látható a német Volkswagen autógyár pozsonyi összeszerelő üzemének festőkamrájában 2010. november 5-én.
Nyitókép: MTI/VW Slovakia

Robert Fico nem támogat újabb szankciókat, feltételei vannak

Infostart / InfoRádió - Kiss Balázs (Pozsony)

Robert Fico szlovák miniszterelnök nem fogja támogatni további szankciók elfogadását Oroszország ellen, amíg az Európai Bizottság nem ismertet reális javaslatokat azzal kapcsolatban, hogyan lehet összehangolni a klímaterveket az autóipar és a nehézipar szükségleteivel. A cseh külügyminiszter erre úgy reagált: nem újdonság, hogy Szlovákia feltételeket szab az Oroszország elleni szankciókhoz. A biztonságot Jan Lipavský szerint nem lenne szabad más kérdésekhez kötni.

Robert Fico nem zárja ki, hogy kellő politikai akarat mellett módosulhat az Európai Unió klímapolitikája és célkitűzései. Újabb szankciós csomagot azonban mindaddig nem támogat, amíg az Európai Bizottság nem tesz javaslatot az európai villamosenergia-árakra. Ezt azt követően jelentette ki a szlovák kormányfő, miután António Costával, az Európai Tanács elnökével tárgyalt Pozsonyban.

Robert Fico elmondta, a megbeszélés során feltette a kérdést, hogyan lehet összehangolni az EU klímacélkitűzéseit a valósággal. „Például a szlovákiai valósággal, hiszen évente egymillió autót gyártunk, de most a magas energiaárakkal kell megküzdenünk” – mondta Fico. Hozzátette, pontosan az EU reagálásán fog múlni Szlovákia Oroszország elleni szankciókhoz való hozzáállása.

„Addig nem támogatok újabb szankciókat, amíg az Európai Bizottság nem tesz reális javaslatokat azzal kapcsolatban, hogyan lehet összehangolni a klímaterveket az autóipar és a nehézipar szükségleteivel, és nem csak nálunk” – szögezte le. „Másodszor pedig mindaddig nem támogatok újabb Oroszország elleni szankciócsomagot, amíg az EB nem tesz javaslatot az európai villamosenergia-árakra” – hangsúlyozta a kormányfő, hozzátéve, az uniós intézményeknek ezen a téren kiemelt szerepük van.

A hosszú távú uniós költségvetés kapcsán a szlovák nemzeti érdekeket emelte ki, az országnak megfelelő kohéziós politikát és agrárpolitikát.

Robert Fico az ukrajnai konfliktus békés rendezését is sürgette. „Szeretném, ha az EU ugyanannyi energiát fektetne a békefolyamatba, mint amennyit Ukrajna katonai megsegítésére fordít” – mondta Fico, hozzátéve, a békefolyamatban sokkal komolyabb szerepet tölthetne be az EU, mint jelenleg.

A biztonságot a cseh külügyminiszter, Jan Lipavský szerint nem lenne szabad más kérdésekhez kötni. Lipavský ezt csütörtökön, Szlovákiába való indulása előtt mondta, ahol este a Central 5 országok vagyis Szlovákia, Csehország, Magyarország, Ausztria és Szlovénia külügyminisztereinek találkozójára került sor.

„Nem újdonság, hogy Szlovákia feltételeket szab. Ezt már a 18. szankciós csomag esetében is megtapasztaltuk. Meglátjuk, mi lesz végül a valóság” – mondta Lipavský. Hozzátette, hogy Csehország támogatja a NATO légvédelmének további megerősítését a keleti határon, valamint a szigorúbb szankciókat Oroszországgal szemben annak érdekében, hogy az ne tudjon fegyvereket és drónokat gyártani.

A cseh diplomácia vezetője szerint ez az egyetlen módja annak, hogy Vlagyimir Putyint rákényszerítsék a konfliktus eszkalációjának leállítására és az ukrajnai háború befejezésére.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Tudósítóink    Robert Fico nem támogat újabb szankciókat, feltételei vannak

szlovákia

tudósítóink

robert fico

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Ursula von der Leyen nemet mondott a német autógyártóknak

Ursula von der Leyen nemet mondott a német autógyártóknak

A Münchenben zajló Nemzetközi Autószalon még inkább ráirányította a figyelmet az autóipar jövőjére. Noha a kiállítók az elektromos meghajtású autók újabb modelljeivel „villogtak”, körükben is erősödtek a belső égésű motorok tervezett tilalmának ellenzői. Az Európai Bizottság elnöke értesülések szerint megingathatatlan a menetrendet illetően.
 

Fellázadtak az EU ellen az autógyártók, amelyek már a teljes összeomlástól tartanak

Elektromos vagy belső égésű? Egy friss tanulmány érdekesen érvel

VIDEÓ
Az új legfőbb ügyész a szervezet céljairól és feladatairól. Nagy Gábor Bálint, Inforádió, Aréna
Macron: Lemondás vagy új választások? Fejérdy Gergely, Inforádió, Aréna
Peking, Washington és a körkörös Európai Unió. Szijjártó Péter, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.12. péntek, 18:00
Rókusfalvy Pál
nemzeti bormarketingért felelős kormánybiztos
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Olyan történt Oroszországban, ami mindenkit meglepett

Olyan történt Oroszországban, ami mindenkit meglepett

Az orosz jegybank mai kamatdöntő ülésén 100 bázisponttal csökkentette az irányadó ráta mértékét, amely így jelenleg 17 százalék - számolt be róla a Bloomberg. A döntés némileg meglepte a piaci elemzőket, akik a fokozatosan lassuló infláció és az egyre erősebb növekedési kockázatok miatt 200 bázispontos lazítást vártak. Bár a jegybanki szigor valóban visszaállíthatja az árstabilitást Oroszországban, a folyamat ára a gazdaság recesszióba csúszása lehet.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Birkapörkölt, pálinka és retro buli: ma startol a vidék legzamatosabb fesztiválja

Birkapörkölt, pálinka és retro buli: ma startol a vidék legzamatosabb fesztiválja

Ha épp Debrecenbe tartasz, indulj el éhesen és bulira készen: vasárnapig minden a gasztronómiáról és a zenéről szól a Nagyerdőn. Startol a Debreczeni Zamat Fesztivál!

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
'I think we have him,' Trump says of Kirk suspect, as FBI head to give update

'I think we have him,' Trump says of Kirk suspect, as FBI head to give update

The president says "someone very close" to Charlie Kirk's alleged killer turned him in, and he is now in custody.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 11. 21:09
„A magyar állam egyre több szlovákiai történelmi épületet vásárol fel” – aggódik egy szlovák miniszter
2025. szeptember 11. 20:57
Botrányos Epstein-barátság: leváltották Nagy-Britannia washingtoni nagykövetét
×
×
×
×