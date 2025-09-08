ARÉNA
Robert Fico szlovák miniszterelnök az ukrán hivatali partnerével, Denisz Smihallal tartott sajtóértekezleten a két ország kormányának együttes ülését követően Ungvár közelében 2024. október 7-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Zuzana Gogova

Koalíciós partnere számonkérte Robert Ficót Ukrajna ügyében

Infostart / InfoRádió - Kiss Balázs (Pozsony)

A Szlovák Nemzeti Párt kifogásolja, hogy a szlovák miniszterelnök a Volodimir Zelenszkijjel tartott pénteki találkozója után kiállt Ukrajna unióhoz való közeledése mellett.

„Szlovákia támogatja Ukrajnát az Európai Unió felé vezető útján” – nyilatkozta Robert Fico szlovák miniszterelnök múlt pénteken Ungváron, ahol találkozott Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel. A kormányfő kijelentése azonban nem aratott osztatlan sikert a kisebbik koalíciós partnerénél, a Szlovák Nemzeti Pártnál. Az SNS ugyanis határozottan ellenzi Ukrajna csatlakozását az Európai Unióhoz. A nemzetiek szerint az európai közösség nem terjeszkedhet a végtelenségig.

Úgy vélik, itt az ideje annak, hogy olyan államokat vegyenek fel, mint Szerbia és Montenegró, és le kell zárni a tárgyalásokat azokkal az országokkal, amelyek nem tartoznak oda. „Az SNS álláspontjáról tájékoztatja a koalíciós partnereket a koalíciós tanácson, és felkéri a Szlovák Köztársaság miniszterelnökét, Robert Ficót, hogy változtassa meg álláspontját. Egyúttal az SNS elvárja, hogy a kormányfő Volodimir Zelenszkij elnökkel folytatott tárgyalásain nyissa meg a témát az ukrán biztonsági erők Barátság kőolajvezetéket ért támadásáról is” – közölte a párt szóvivője, Zuzana Škopcová.

A párt meggyőződése szerint Ukrajna biztonsági kockázatot jelent a tagállamok számára, továbbá politikai és gazdasági értelemben sem áll készen a csatlakozásra.

Az ország gazdasága és államigazgatása szerintük katasztrofális állapotban van. Zuzana Škopcová hozzátette: Ukrajna ásványkincseit „átengedte” az Egyesült Államoknak, ezért kérdéses, miként tudná teljesíteni az Európai Unióval szembeni kötelezettségeit.

Az SNS szerint első lépésként a háborút kell befejezni az országban, és csak azután lehet a jövőjéről beszélni. „Az Európai Unió nem engedheti meg magának, hogy folyamatosan a tagállamok pénzét költse Ukrajna támogatására, amikor a tagállamok gazdaságai maguk is veszélyben vannak” – áll a párt közleményében. Az SNS bízik abban, hogy a miniszterelnök felülvizsgálja álláspontját.

Robert Fico pénteken Ungváron találkozott Volodimir Zelenszkijjel, és bár nem mindenben értettek egyet az első hivatalos, kétoldalú tárgyaláson, de megegyeztek, hogy a párbeszédet folytatni fogják. „Nem mindenben értünk egyet, de a Szlovákia és Ukrajna közötti kapcsolatok jobb és minőségibb jövőre vannak ítélve” – jelentette ki a szlovák miniszterelnök. A szlovák és az ukrán vezetők megállapodtak abban, hogy a lehető leghamarabb megszervezik a két ország kormányának már negyedik együttes ülését, amely október 20-án Szlovákiában valósulhat meg.

