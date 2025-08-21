Erdei vérengzés: a farkasok miatt forrnak az indulatok a szomszédban

A természetvédők azt kérik, hogy az állam a farkasok vadászata helyett inkább támogassa a gazdákat állataik hatékony védelmében, például villanypásztorok telepítésével vagy őrkutyák alkalmazásával. „A farkasvadászat nem oldja meg a tenyésztők problémáit, sőt súlyosbíthatja azokat. Ezért nullás kvóta meghatározását követeljük, valamint felelős hozzáállást a farkasok védelméhez Szlovákiában” – mondta Katarína Butkovská, a WWF Slovakia képviseletében. A szervezet szerint fennáll az európai kötelezettségvállalások megszegésének veszélye is, miközben a farkasok kilövése az otthoni haszonállatokban okozott károkat sem oldaná meg.

A természetvédők hangsúlyozták, hogy a farkas természetes módon szabályozza a szarvasok, vaddisznók és őzek számát, amelyek évente milliós nagyságrendű károkat okoznak a mezőgazdasági területeken és az erdőkben. A farkasok által a háziállatokban okozott károk a hivatalos adatok szerint elenyészőek. 2023-ban a tenyésztett állatoknak mindössze 0,14 százalékát érintették ilyen jellegű károk. „Bármilyen engedély a farkasvadászatra Szlovákiában súlyosan veszélyeztetheti a populációt, és negatív következményekkel járhat európai szinten is. A környezetvédelmi minisztérium kötelessége a farkasok védelme, nem pedig aktív pusztításuk támogatása” – jegyezte meg Milan Olekšák a Mi vagyunk az erdő kezdeményezéstől.

A természetvédelmi szervezetek rámutattak, hogy

nem készült olyan tudományos tanulmány, amely bizonyítaná a farkasvadászat hatékonyságát a háziállatokban okozott károk csökkentésében.

A statisztikák azt jelzik, hogy a veszteségek még 2010 és 2013 között sem csökkentek, noha akkoriban évente több mint 130 farkast ejtettek el. Az adatok szerint éppen azokban az években csökkentek a károk, amikor alacsonyabb kvótákat állapítottak meg a farkasvadászatra.

Becslések alapján a szlovákiai farkaspopuláció nagysága jelenleg 300 és 600 egyed közé tehető. Január 1-jétől új szabály lépett hatályba, amely megszüntette a farkasok teljes védettségét, és bevezette a kvóták szerinti vadászatot. Január 15-ig összesen 74 állat kilövésére adtak engedélyt. A rendelet a vadászidényt is meghosszabbította: míg korábban csak november 1. és január 15. között volt engedélyezett, mostantól szeptember 1-jétől kezdve lehet vadászni. A WWF Slovakia szerint a kormánynak és az illetékes intézményeknek végre fel kell hagyniuk a hatástalan és káros intézkedésekkel, és a vadászat helyett biztosítaniuk kell a természet következetes védelmét, valamint a gazdák rendszerszintű támogatását.