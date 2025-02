Kínában már mesterséges intelligenciával működő robotorvosokat tesztelnek

A Tairex, a Csinhua Egyetem Mesterséges Intelligencia Kutatóintézete (AIR) égisze alatt, szeptemberben alapított vállalat platformja 42 „mesterséges intelligenciával működő orvost” foglal magában. „Ők” – azaz az algoritmusok – 21 kórházi osztályon dolgoznak. Ezek közé tartozik többek között a sürgősségi, légzőszervi, gyermekgyógyászati és kardiológiai osztály – tudósított a hírről a South China Morning Post című hongkongi lap.

Az Agent Hospital névre keresztelt rendszer első tesztjei 2025 első negyedévében zajlanak majd és az intézet célja az, hogy a rendszert már az év első felétől használni tudják a betegek kezelésére.

