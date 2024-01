Drónok harca: így butítják le az oroszok a nyugati fegyvereket Ukrajnában

Az oroszok csendben megtanulták, hogyan iktassák ki Ukrajna legnagyobb értéknek tartott rakétáit, ami ritka példa az orosz technológiai fölényre a lassan Moszkva javára forduló háborúban – írja a Telegraph. A brit lap példákat is említ: először a GPS-vezérlésű 155 mm-es Excalibur ágyúk lövedékei kezdtek célt téveszteni. Aztán a „sebészkéspontosságú” HIMARS rakétái kezdtek félremenni – egyes frontszakaszokon szinte állandóan. Majd a szintén az Egyesült Államok által szolgáltatott JDAM irányított bombák következtek a sorban.

Az ukránok ezek után vizsgálatot indítottak és megtalálták a magyarázatot:

az oroszok megtanulták zavarni a jeleket, szinte az egész frontvonalon elektromágneses impulzusok falát építették ki.

A rádió-, infravörös- és radarjelekkel az oroszok nemcsak a precíziós lövedékeket tudják eltéríteni, hanem az ukránok által leleményesen használt, gyakran boltban kapható drónokat is.

‼️?? Detect and suppress



Electronic warfare (EW) stations and complexes of the Zapad Group of Forces successfully detect and suppress UAVs and radio emission sources of the AFU in the direction of Kupyansk. The EW troops use the most modern equipment for this purpose. #Russia pic.twitter.com/JA8G21THT7 — Maimunka News (@MaimunkaNews) January 2, 2024

Macska-egér játék

Az egyik frontkatona így fogalmazott a brit lapnak: „A teljeskörű invázió kezdete óta jó volt az elektronikus hadviselésük, de most már jobb, mint a miénk”. Egy másik hozzátette, hogy ez kezd elég intenzívvé válni, „de ez csak a szokásos orosz dolog, semmi hi-tech, csak mennyiség és nem minőség”.

Andrey Liscovich, az Ukrán Védelmi Alap San Franciscóban élő vezérigazgatója a Geopolitics Decanted című podcastban azt mondta, hogy az ukrán erők „folyamatos macska-egér játékot” játszanak az oroszokkal az éter ellenőrzéséért. A támadó és a kamerás felderítő drónok vezérléséhez szükséges hullámosszakat „elég átfogóan zavarják” – tette hozzá.

“One Ukrainian soldier bemoaned the lack of EW protection for his unit, which was largely wiped out during weeks of intense bombardment on the eastern front, with Russian drones hitting us like mosquitoes”



Russia has the upper hand in electronic warfare https://t.co/kZtTkbPZxX — Ulrike Franke (@RikeFranke) January 9, 2024

Az orosz zavarás hatásai

Az oroszok által használt eszközök vagy megzavarják az ukrán drónok irányítórendszereit, vagy teljesen elvágják az irányító drónpilóta rádiós kapcsolatát.

Egyes drónok ezek után egyszerűen lezuhannak még a cél előtt, vagy lefagynak és addig lebegnek a levegőben, amíg le nem merül az akkumulátoruk.

A Royal United Services Institute (RUSI) nevű, elismert brit védelmi kutatóközpont szerint az oroszok a front minden tizedik kilométerére telepítettek egy „jelentős elektronikai hadviselési eszközt”. Ezek egyike a teherautóra szerelt Sipovnyik-Aero, amely különösen hatékonynak bizonyult az ukrán drónok ellen – írja a Telegraph.

A Sipovnyik (valamiért a csipkebogyó nevet kapta a zavaró szerkezet) hatósugara 10 kilométer. Nemcsak a drónokat tudja megállítani, hanem egy méter pontossággal be tudja mérni a pilóta helyzetét, ami segíti a tűzérségi ellencsapást.

A front más részein az orosz katonák olyan kézi zavarókat használnak, amelyeknek csak 50-100 méter a hatótávja és ezeket takarékossági megfontolások miatt nem tartják egész nap bekapcsolva. Ezért ezek a pontok a sebezhetőbbek az ukrán drónok számára, amelyek – ha már elég közel kerültek – veszélyesek lehetnek.

Ukrán ellenintézkedések

A keményen zavart zónákban viszont az ukrán katonák egyre elővigyázatosabbak, mielőtt a levegőbe küldenék drága drónjaikat. (A nyugati fegyverszállítások megcsappanása után Volodimir Zelenszkij ukrán elnök épp a hazai dróngyártás felfuttatásával akarja elérni, hogy visszatartsák az oroszokat; egymillió drón gyártását ígérte.)

Incredible footage: There is no question Ukraine now has the best drone pilots in the world. pic.twitter.com/c3J0vXcRJT — Igor Sushko (@igorsushko) January 7, 2024

A katonák spektrumanalizátorokkal nézik, hogy az orosz erők melyik frekvenciákat zavarják a környéken. Ezután átprogramozzák a drónokat, ami nem egyszerű, a kiskereskedelmi forgalomba került és előre programozott eszközök esetében.

Az ukrán katonák igyekeznek a digitális helyett analóg jelekkel kommunikálni drónjaikkal és egy másik taktika, hogy egyszerre küldenek egész rajokat, mert így az oroszok nem tudják egy időben blokkolni az összes frekvenciát.

Nincs pénz a NATO-szintű elektronikus védelemre

A Telegraph azt is megjegyzi, hogy „Ukrajna számára nem elérhetők azok a komplikáltabb ellenintézkedések, amelyeket a NATO-országok használnak”. Az Egyesült Államok például tiltja az elektronikus hadviselési eszközök exportját, attól tartva, hogy azok ellenséges kezekben kötnek ki.

Emellett az eszközök ára is arra kényszeríti Ukrajnát, hogy teljesen más módon harcoljon. Egy-egy nyugati szerkezet több ezer dollárba kerülhet, az ukránok közben a bolti drónokból és elektronikai eszközökből barkácsolt, olcsó saját drónokat működtetnek. Például akár csak 260 dollárba kerülő kamerás repülőszerkezetek is segítették orosz tankok kilövését.

Ezzel szemben a brit hadsereg által kifejlesztett Watchkeeper drón „többmillió fontba kerül a maga beépített elektronikai-hadviselés elleni” védőrendszereivel – teszi hozzá a Telegraph.

"Ez egy dilemma, és csak az ukránok fogják megválaszolni, hogy jobb-e, ha elveszítik az 500 dolláros drónjaik 50 százalékát, vagy a következő, sokkal drágább lépést választják ennek ellensúlyozására

– mondta Hamish de Bretton-Gordon volt NATO-parancsnok. – A mennyiségnek megvan a maga minősége: még ha a drónok felét el is veszítik az elektronikus védőintézkedések miatt, akkor is óriási hatása lesz."