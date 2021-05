Izrael lecsapott Gázára a Hamász rakétatüze nyomán

Katonai konfrontációvá szélesedett a jeruzsálemi erőszak, amely eredetileg palesztin családok kilakoltatása és az izraeli telepek fejlesztése miatt robbant ki. A Gázát uraló szélsőséges Hamász rakétákat lőtt ki Izraelre (utóbbi hadserege szerint hétfőn több mint 150 darabot lőttek ki szélsőséges csoportok), amire Izrael légicsapásokkal válaszolt. A Hamász-kormányzat egészségügyi minisztériumának állítása szerint 20 ember életét vesztette. Az izraeliek közben azt mondták, hogy a Hamász pozícióit támadták.

Történelmi telekvita miatt mérgesedett el a helyzet

A drámai fejlemények előzménye, hogy egy jeruzsálemi bíróság vasárnap is megerősítette azt a végzést, amely elrendelte hat, már nemzedékek óta a kelet-jeruzsálemi Sejk Dzsarra negyedben élő palesztin család távozását. Viszont az erőszakos tiltakozások miatt elhalasztották az Izraeli Legfelsőbb Bíróság erre vonatkozó, hétfőre tervezett döntését.

További hét családnak augusztusban kell távoznia a vitatott hovatartozású keleti városrészből. Zsidó telepes családok már 1972 óta pereskednek a palesztinokkal, mert szerintük beköltöztek a telkeikre. Az ügy körül komplex – egészen az ottomán időkbe visszanyúló – jogvita bontakozott ki, miközben a kelet-jeruzsálemi és menekültként érkezett palesztin családok Jordánia oltalma alatt telepedtek le és nem ismerik el a városrészben Izrael és így az izraeli bíróságok fennhatóságát sem.

A palesztin családok kilakoltatásával párhuzamosan Izrael otthonokat épít a zsidó telepeseknek és megpróbálja fenntartani a város lakosságán belül a 70-30 százalékos zsidó-arab arányt. Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök „határozottan visszautasította” azt a külföldi nyomást, hogy ne építkezzenek Jeruzsálemben.

Napokon át tartó karhatalmi akció, több száz sebesült

A naponta ismétlődő összecsapásokká fajult feszültség közepette az izraeli rendőrség épp a Ramadán böjti hónap egyik legfontosabb eseménye – a Sors Éjszakája – közepette lépett fel az Al-Aksza mecset közelében összegyűlt palesztinok ellen. Pénteken 200, szombaton 120 és hétfőn további több száz palesztin, valamint legkevesebb 20 izraeli rendőr sebesült meg.

Előzőleg nacionalista zsidó szervezetek tervezték a szokásos felvonulást, amelyben a városrészen átvonulva, Kelet-Jeruzsálem 1967-es elfoglalásáról emlékeztek volna meg, de ezt végül lefújták, mert az izraeli hatóságok is provokatívnak tartották. A rendőrök szerint az Al-Aksza mecset területén összegyűlt palesztinok kövekkel és Molotov-koktélokkal fegyverkeztek fel a hétfői Jeruzsálem Napi Zászlós Menetre készülve, majd meg is dobálták a rendőröket és ezért vetették be ellenük a karhatalmat.

Jerusalem, a short while ago: A Jewish man narrowly escapes lynching after his car is pelted with rocks. A policeman on the scene stops the violent mob. pic.twitter.com/OmkwkfGPQv — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) May 10, 2021

Közben napvilágra került egy videó, amelyen palesztinok dobálnak kövekkel és próbálnak kocsijából kirángatni egy izraeli autóst. Az illető nekihajtott egyik támadójának és valószínűleg csak a rendőrök közbelépése mentette meg.

Ultimátum, rakétatűz mindkét irányba

A Hamász közben „ultimátumot” intézett Izraelhez, hogy vonja ki a mecsetből és a vitatott kerületből a karhatalmi erőket, majd az Iszlám Dzsihád csoporttal együtt több mint 40 rakétát lőtt ki Jeruzsálem környékére és a Gázához közeli Askelon városra.

Az Izraeli Védelmi Erők azt mondták, hogy a Vaskupola rakétavédelmi rendszer megsemmisítette a rakéták egy részét, a többi nyílt terepen csapódott be, majd perceken belül ellencsapást mértek „palesztin terrorista célpontokra”. A gázai palesztinok állítása szerint azonban a 20, este említett halott között gyerekek is voltak.

Este az izraeli védelmi minisztériumban vészhelyzeti ülést tartottak, amelyen részt vett Benjámin Netanjahu kormányfő és a katonai vezetés is. Ülésezett az ENSZ BT is, az USA-nak más véleménye van Antony Blinken amerikai külügyminiszter a feszültség csillapítására intette mindkét felet, leszögezve, hogy a Hamásznak "azonnal be kell szüntetnie a rakétatámadásokat".

Hasonlóan nyilatkozott Josep Borrell, az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője, aki teljességgel elfogadhatatlannak nevezte a polgári célpontok elleni palesztin rakétatámadásokat, amelyek hozzájárulnak a helyzet eszkalációjához. Aláhúzta: azonnal le kell állítani az erőszakot.

Az ENSZ Biztonsági Tanácsa rendkívüli ülésen tárgyalt a helyzetről, és diplomáciai források szerint a testület mind a tizenöt tagja aggodalmát fejezte ki azzal kapcsolatosan, azonban az Egyesült Államok, Izrael legfőbb szövetségese úgy vélekedett, hogy az előterjesztett nyilatkozat elfogadása nem segítené a rendezést. Ezen dokumentumban a kilakoltatások, a telepépítések beszüntetésére, valamint "nyugalomra" és a "szent helyek történelmi status quójának megőrzésére" szólítottak volna fel. Az amerikai kormány beleegyezett a nyilatkozat szakértői megvitatásába, de még nem született kompromisszum.

Nyitókép: MTI/AP/Hatem Moussa