Véres összecsapások Jeruzsálemben, rengeteg a sérült – videók

A Vörös Félhold arab mentőszolgálat azt jelentette, hogy több százan sebesültek meg az ostrom alatt álló mecsetben, ahol a muzulmán hívők elbarikádozták magukat. Ötven sérültet Kelet-Jeruzsálem kórházaiba szállítottak, másokat a mecseteknél létrehozott ideiglenes ellátóhelyeken ápolnak.

Mamun Abbaszi, a Vörös Félhold szóvivője szerint az izraeli rendőrséggel folytatott összecsapásokban számos palesztin súlyosan megsebesült, és a rendőrség megakadályozza az egészségügyi személyzet bejutását a Templom-hegyre (arab nevén: Haram al-Sarif terasz).

“Look how they are firing at us. How can we live? How can we live?”



Hundreds of Palestinians hurt during the weekend after armed Israeli police confront protesters outside occupied East Jerusalem’s Old City ⤵️ pic.twitter.com/D8QPEO3QOT — Al Jazeera English (@AJEnglish) May 9, 2021

A Vörös Félhold később azt jelentette, hogy az összetűzések 175, túlnyomó többségben csak könnyebb sérültjét kezelték, de egy kritikus állapotban lévő, és 13 enyhe-közepes sebesültet is.

Protest is spreading like wildfire from Jerusalem, to Haifa, to Nazareth, to Galilee & WB.

Netanyahu: “A two-state solution would take Israel back to Auschwitz.”

Palestinians are now calling to end Jim Crow & demanding ONE STATE with equal rights for all. pic.twitter.com/94aNpQtNLU — Rula Jebreal (@rulajebreal) May 9, 2021

Az izraeli katonai rádió jelentése szerint

az összecsapások a Templom-hegyről fokozatosan átterjedtek az óváros területére,

s a rendőrök lezárták az óváros kapuit, mert a hírek nyomán számos újabb palesztin próbált bejutni.

Kelet-Jeruzsálemben, az óváros Oroszlános kapujánál palesztin fiatalok kövekkel dobáltak egy zsidó vezette autót, s ezért a sofőr elvesztette uralmát a jármű fölött, és a járdán haladó emberek közé hajtott. Az autót és két utasát ezután is tovább kövezték és ütötték egy interneten terjedő videofelvétel szerint, majd egy rendőr segítségükre sietett, fegyverével lövéseket adott le a levegőbe, és kimentette őket.

Az eset videón:

Israeli citizen runs over a Palestinian at Lion’s Gate in occupied Jerusalem.



This is how a nation acts when it suffers no consequences. This is how a people act when they are backed by their fascist state. pic.twitter.com/6fR4MLTg02 — mohammed el-kurd (@m7mdkurd) May 10, 2021

"A palesztin vezetés minden lehetőséget megvizsgál, hogy reagáljon erre a szörnyű, a szent helyek és az állampolgárok elleni agresszióra" – közölte Twitter-fiókjában Husszein al-Sejk, a Palesztin Hatóság vezető tisztviselője, Mahmúd Abbász palesztin elnök egyik legközelebbi tanácsadója.

Kadr Adnan, az Iszlám Dzsihád terrorszervezet magas rangú ciszjordániai parancsnoka arra figyelmeztetett, hogy Izrael magas árat fog fizetni a történtekért. "Az Al-Aksza megszentségtelenítése és az azt védők százainak megsebesítése olyan bűncselekmény, amelynek ára van, és mindannyian bízunk népünk ellenállásában" – mondta Adnan.

Vasárnap éjjel több tízezer muzulmán hívő barikádozta el magát Jeruzsálem óvárosában, az Al-Aksza mecsetnél, és köveket gyűjtve készültek szembeszállni az izraeli biztonságiakkal.

Az izraeli rohamrendőrök hétfőn reggel behatoltak a Templom-hegyre, és tömegoszlató fegyverek, füstbombák és könnygáz, valamint gumilövedékek bevetésével vették fel a harcot a mecsetekbe szorult, hitük szerint az iszlám Mekka és Medina után harmadik legszentebb helyét, az "Al-Akszát védő", a biztonságiak felé köveket dobáló muzulmán hívőkkel.

Jeruzsálem vitatott hovatartozása a palesztin-izraeli konfliktus egyik legfőbb nyitott kérdése. Az izraeliek Jeruzsálem egészét saját fővárosuknak nyilvánították, beleértve a város 1967-ben elfoglalt keleti szektorát is, míg a palesztinok Kelet-Jeruzsálemet szeretnék megtenni a Ciszjordániából és a Gázai övezetből létrehozni vágyott önálló államuk fővárosává.

