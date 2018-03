Bugár Béla: a belügyminiszternek mennie kell

Ján Kuciakot, az aktuality.sk oknyomozó újságíróját és menyasszonyát feltételezhetően múlt héten, csütörtökön gyilkolták meg a Galántához közeli nagymácsédi házukban. A rendőrség hétfőn tájékoztatott az esetről, amely egyedülálló Szlovákia történetében, ugyanis korábban még soha nem fordult elő, hogy újságírót gyilkoltak volna az országban. Ján Kuciak életét minden bizonnyal a munkája miatt oltották ki, tényfeltáró cikkeiben főként adócsalásokra és az ingatlanpiacon történő gyanús ügyletekre hívta fel a figyelmet. A rendőrség több szálon indította el a nyomozást.

A Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség csütörtökön hét olasz állampolgárt állított elő a zempléni régióban a gyilkossággal kapcsolatban, mivel Kuciak utolsó, be nem fejezett, de az összes szlovák hírportál által közzétett cikkében arról írt, hogy a calabriai maffia Szlovákiában élő tagjai kapcsolatban álltak Robert Fico kormányfő két közvetlen beosztottjával.

A legfrissebb fejlemények szerint azonban a gyilkosság nem az olasz maffiával, hanem a szlovák igazságszolgáltatásban fellelhető korrupcióval köthető össze. Ezt állítja Radovan Bránik oknyomozó újságíró, akinek információi szerint bizonyos cégek bírókat vásároltak meg, akik a javukra döntöttek minden peres ügyben.

Bármi is az igazság, az biztos, hogy a történések óriási földrengést okoztak a közvélemény körében, és megmozgatják az állóvizet a belpolitikában is. A legtöbben Robert Kaliňák belügyminiszter és Tibor Gašpar országos rendőrfőkapitány fejét követelik, de rendkívül erősek azok a hangok is, melyek szerint az egész kormánynak mennie kell. Marek Maďarič a Smer kulturális minisztere szerdán már bejelentette lemondását, de szinte biztosra vehető, hogy nem ő volt az utolsó távozó.

Bugár Béla, a kormánypárti Híd elnöke pártja nevében kijelentette: az országban kialakult feszültség csökkentése érdekében Robert Kaliňák belügyminiszternek le kellene mondania. Bugár szerint jelenleg a helyzet rendezése a legerősebb kormánypárt, a Smer kezében van. „Jövő héten a Smer biztosan reagálni fog.

A reakció ismeretében nekünk el fog kelleni döntenünk, hogy mit lépünk: maradunk-e vagy kilépünk a koalícióból”

– tájékoztatott Bugár Béla.

A Híd egyik parlamenti képviselője nem vár a Smer lépésére. Igor Janckulík pénteken bejelentette, távozik a Híd frakciójából és a kormánykoalícióból. Janckulík elfogadhatatlannak tartja, hogy a legmagasabb politikai körökben lévő emberek kapcsolatban állhatnak olyan kétes személyekkel, akiket a maffiához kötnek.

