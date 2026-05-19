Kimaxolta a kiszabható bírságot ez a piros sportautó, társai is akadtak – képek

Bár a rendőrség baleset-megelőzési céllal folyamatosan beszámol a közutakon elkövetett jogsértésekről, következményeikről, de még mindig sokan használják versenypályának a közutakat. Az elmúlt napokban több száguldozót is lefényképeztek az egyenruhások lakott területen.

A negatív rekordot egy piros sportkocsi vezetője ért el, aki kora délután Salgótarjánban 138 km/h-ra gyorsult. Tettével kimaxolta a kiszabható bírságot (468 000 forint) és a büntetőpontok számát (8).

A police.hu-n további képeket is megoszottak olyan gyorshajtókról, akik a megengedett sebesség közel duplájával haladtak, kiemelt jogsértést elkövetve.

A sebességtúllépés – statisztikai adatok bizonyítják – továbbra is az elsődleges baleseti okok közé tartozik, a rendőrség határozottan fellép ellene.