Jönnek a 30 fokos napi legmagasabb hőmérsékletek

Kedden északkeleten is fokozatosan gomolyosodik, csökken a felhőzet. Máshol is képződnek gomolyfelhők, de emellett is általában sok napsütés várható.

Eső, záporeső kevés helyen fordulhat elő, esélye az Észak-Dunántúlon a legkisebb.

Néhány cellában esetleg az ég is megdörrenhet.

Éjjel jobbára gyenge vagy mérsékelt lesz a légmozgás, napközben az északias szelet élénk lökések kísérhetik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 6 és 13 fok között változik, de a derült, hidegre hajlamos helyeken pár fokkal hidegebb is lehet.

A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden 19 és 23 fok között várható.