Ismét ezrek tüntettek Csehországban a közmédia függetlenségéért

A tiltakozások valamennyi megyei jogú városban zajlottak. Brnóban mintegy háromezer ember gyűlt össze a Szabadság téren, majd a Cseh Rádió szerkesztőségéhez vonultak. A demonstrálók cseh zászlókat vittek, és olyan jelszavakat skandáltak, mint „Szabadságot a médiának” vagy „Veletek vagyunk”. Ostravában az esős idő ellenére is több százan jelentek meg, míg České Budějovicében több mint ezren csatlakoztak a felvonuláshoz.

A tüntetők szerint a kormány terve veszélyeztetheti a közszolgálati médiumok függetlenségét. A kulturális miniszter, Oto Klempíř által előterjesztett javaslat megszüntetné a jelenlegi koncessziós díjakat, és a Cseh Televíziót, illetve a Cseh Rádiót a jövőben közvetlenül az állami költségvetésből finanszíroznák.

A kritikusok attól tartanak, hogy ezzel a politika nagyobb befolyást szerezhetne a szerkesztőségek működése felett.

A tervezet ráadásul jelentős forráscsökkentéssel is járna. A Cseh Televízió a jelenlegi 8 és fél milliárd korona helyett jövőre kevesebb mint 6 milliárdot kapna, a Cseh Rádió támogatása pedig mintegy 400 millió koronával csökkenne. A két intézmény vezetése szerint ez nemcsak a működésüket veszélyezteti, hanem a szerkesztői autonómiát is gyengítheti.

A demonstrációkon sokan történelmi párhuzamokat is felidéztek. Hradec Královéban például olyan transzparensek jelentek meg, mint „Eltörlöd az előfizetési díjat, visszahozod a diktatúrát”. Több városban a rádió és televízió munkatársai az épületek ablakaiból köszönték meg a támogatást.

A tiltakozások békés hangulatban zajlottak. Sok helyen dobokkal, sípokkal és kereplőkkel kísérték a felvonulást, a rendezvényeket pedig több városban a cseh himnusz eléneklésével zárták. A rendőrség szerint sehol sem történt rendbontás.

A közszolgálati média dolgozói áprilisban sztrájkkészültséget hirdettek, és azt követelik a kormánytól, hogy vonja vissza a törvényjavaslatot.

A jelenlegi finanszírozási rendszer megőrzését támogató petíciót eddig már mintegy 180 ezren írták alá.

Andrej Babiš miniszterelnök közölte: a koalíciós tanács május végén tárgyalja a tervezetet, és ezt követően nyilvános egyeztetésre is sor kerülhet a közmédia vezetőivel. A kormány ugyanakkor továbbra is visszautasítja azokat a vádakat, hogy a törvény veszélyeztetné a sajtószabadságot vagy a cseh demokráciát.