Egy USB kábel C típusú csatlakozóval egy laptophoz csatlakoztatva.
Nyitókép: Getty Images/Diy13

Minden megváltozik az USB-nél

Infostart

Az okostelefonok után hamarosan minden laptopnál is USB-C-aljzatokkal találkozhatnak majd a vásárlók az Európai Unió korábban hozott jogszabálya miatt. Változik a töltőkre vonatkozó előírás is.

A hétköznapokban mindenki használja az USB-csatlakozót, ha máskor nem, a mobilja töltésekor mindenképp. Bár alapvetően egy szabványosított alkatrészről van szó, így változni nem szokott – legfeljebb generációváltás történik az új fejlesztéseknek köszönhetően –, 2026 izgalmas változásokat hozhat ezen a téren – írja a BGR nyomán a hvg.hu.

Európai szemmel nézve az egyik legfontosabb ilyen változás, hogy az Európai Unió több követelményt is támaszt az USB-vel kapcsolatosan a gyártók felé. Az EU még 2024 végén élesítette azt a jogszabályt, amely kimondja, hogy többféle készülékkategórián belül kizárólag USB-C típusú töltővel ellátott eszközöket lehet forgalomba hozni. Ez a döntés akkor érintette a mobiltelefonokat, táblagépeket, e-könyv-olvasókat, fülhallgatókat, digitális fényképezőgépeket, kézi videójáték-konzolokat, és hordozható hangszórókat.

Ezen a téren 2026-ban jön egy újabb nagy változás, 2026. április 28-tól ugyanis a jogszabályt a laptopokra is kiterjesztik.

Ezenkívül a gyártóknak világos és átlátható információkat kell majd megadniuk eszközeik töltési módjával kapcsolatban, és nem korlátozhatják a töltési sebességet akkor sem, ha nem a gyártó saját töltőjét használják az eszközhöz. A megoldással a felhasználóbarát megoldásokat és az egyenlő versenyfeltételek megteremtését akarja elérni az Európai Unió.

A fentiek mellett egy másik változásra is lehet számítani 2026-ban. A gyártók ugyanis elkezdték arra használni a mesterséges intelligenciát, hogy maximalizálják az USB-csatlakozók sebességét. Az ASUS várhatóan az idei évben dobja majd piacra a saját megoldását, ami lehetővé teszi, hogy bizonyos, a mesterséges intelligenciát igénylő műveleteket helyben végezzen el a felhasználó számítógépe.

Ehhez eddig az kellett, hogy az erre szolgáló hardvert közvetlenül beépítsék az eszközbe, ám az ASUS egy USB-n keresztül csatlakoztatható megoldást talált ki, az UGen300-at – olvasható. Hasonló megoldás más gyártóktól is várható, így a 2026-os év valóban izgalmasnak ígérkezik az USB-csatlakozók terén.

