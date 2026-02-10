ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2026. február 10. kedd
A YouTube 3D-s logója egy szürke gombon.
Nyitókép: Unsplash

Egy korábbi alapfunkciót tett fizetőssé a YouTube

Infostart

A YouTube Music mostantól csak a Prémium előfizetéssel rendelkezők számára jeleníti meg a dalszövegeket, ám van némi kis engedmény is.

Hónapok óta a levegőben volt, és most megtörtént: fizetőssé tette a Google a dalszövegek megjelenítését a YouTube Musicban – írja a 9to5Google híradása nyomán a hvg.hu.

A zenei streaming platform „most játszott” képernyője az ingyenes felhasználóknál középen már egy új kártyát is megjelenít, ami azt mutatja, hogy hány dalszöveg tekinthető még meg ingyenesen. Ennyi engedményt tett a Google, vagyis összesen 5 alkalommal még meg lehet tekinteni ingyenesen a dalszöveget, utána viszont már tényleg csak az előfizetők böngészhetik a zeneszámok szövegeit.

Az ingyenes felhasználók számára viszont az 5 ingyen lehetőséget kijátszva már csak az első sorok látszanak, utána a szöveg el van homályosítva és megjelenik az előfizetésre buzdító képernyő.

A szaklap kiemeli, a YouTube hónapok óta kísérletezett ezzel a korlátozással, és most érezhették úgy, hogy ideje globálisan is bevezetni.

Kezdőlap    Tech    Egy korábbi alapfunkciót tett fizetőssé a YouTube

