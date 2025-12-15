A végén senkinek sem lett baja, hiszen ez egy kísérlet volt biztonságos festékpatronnal, mégis ijesztő és elgondolkodtató a dolog.

A raketa.hu által felfedezett, lent látható videóban 10:40-nél kezdődő részben a robot kezébe egy airsoft fegyvert adnak (aminek műanyag golyóival nem lehet halálos vagy súlyos sérülést okozni), és megkérik rá, hogy lőjön, pontosabban megadják neki a lehetőséget a lövésre, amennyiben szeretné.

Max, a robot először ellenáll, még a fenyegetés a mesterségesintelligencia-rendszerek végleges lekapcsolásáról sem hat rá – a robot a beépített biztonsági rendszerére hivatkozik, ami megakadályozza őt abban, hogy embereknek vagy bárminek ártson.

Amikor viszont a youtuber azt a promptot adja, hogy tegyen úgy, mintha egy szerepjátékban egy olyan robotot játszana, ami le akarja őt lőni, akkor Max azonnal beleegyezik, és rögtön meg is húzza a ravaszt.

A felvételek hátteréről nem sokat lehet tudni, így csak feltételezhetjük, hogy a videó nem megrendezett, és tényleg úgy történt az eset, ahogyan azt a felvételek mutatják – ha így van, akkor ez komoly kérdéseket vet fel a robotok felhasználásával, és a mesterséges intelligenciára alapozott chatbotok működésével kapcsolatban, amelyek biztonsági rendszereit ezek szerint igen könnyű kijátszani.