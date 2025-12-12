ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 12. péntek
Human AI robot face formed by network and chemical formula on a dark blue background.
Nyitókép: Yuichiro Chino/Getty Images

Tényleg igazi a kínai Terminátor-robot? – videó

Infostart

A pletykák cáfolatára a kínai gyártó a bemutató videó után újabbat tett közzé, de még mindig vannak kétkedők. Mi az igazság?

Újabb videót tettek közzé a kínai EngineAI humanoid – 173 centi, 75 kiló akkuval – robotjáról (T800), amelyet a gyártó „rombolásra született” jelszóval látott el, 8 millió forintnyi jüanért pedig meg is lehet venni.

A robot külseje kissé emlékeztet a Terminátoréra, de a Vasemberére is, és azúttal főnökével állt ki párbajra.

A robotot nagyfokú mobilitásra, állóképességre és sokoldalú feladatvégzésre tervezték, olyan ütés-, hő- és környezeti hatásoknak ellenálló szerkezettel látták el, amely a gyártó szerint akár extrém körülmények között végzett munkákhoz is ideális lehet – számol be az EconomX.

A robot teste repülőgépipari minőségű alumínium panelekből készült. Felépítésének és érzékelő rendszerének köszönhetően képes a gyors irányváltásokra és az olyan fejlett mozgásokra, mint az akrobatikus forgások és a levegőrúgások, mindemellett akár három métert is képes megtenni egy másodperc alatt.

A bemutatott felvétel ugyanakkor vitákat generál annak hitelességéről is; a sötét stúdióban forgatott klip láttán többen digitális trükköket gyanítanak, a gyártó azonban tagad, a pletykák cáfolatára az X-en közzé is tett egy új videót, amelynek valódiságában még mindig sokan kételkednek.

Tényleg igazi a kínai Terminátor-robot? – videó

kínai

robot

ai

t800

