Nyitókép: Pexels.com

Rengeteg embert megfigyelnek a mesterséges intelligencián keresztül is

Infostart

Már több mint egymilliárd ember használja a Meta AI-chatbotjait, és úgy tűnik, a cég mostantól az ezzel folytatott beszélgetéseket is felhasználja a célzott hirdetésekhez.

Hamarosan célzott hirdetésekhez is felhasználhatja a felhasználók mesterséges intelligenciával folytatott beszélgetéseit a Meta – írja a TechCrunch alaján a hvg.hu.

A cég december 16-ig frissíti az adatvédelmi irányelveit oly módon, hogy az tükrözze a változást, és a következő napokban értesíteni is fogja a felhasználókat.

Az Európai Unió területén a szigorú adatvédelmi törvények miatt – egyelőre – nem lépheti meg ezt a Meta.

A TechCrunch szerint a cég már régóta felhasználja a Facebook- és Instagram-felhasználók adatait a célzott hirdetésekhez. A Meta a hirdetőknek lehetőséget biztosít arra, hogy konkrét demográfiai és más felhasználói csoportokat érjenek el – az újdonság az, hogy mostantól a Meta AI chatbotjaival folytatott beszélgetések adatait is felhasználnák a célzott hirdetésekhez.

A cég közlése szerint már több mint egymilliárd felhasználója van a Meta AI-nak, és gyakori, hogy az emberek hosszú diskurzusokat folytatnak a chatbotokkal. Ez eddig ingyenes volt, de most a jelek szerint a felhasználók elkezdhetnek fizetni értük – az adataikkal.

Dióhéjban ez annyit tesz, hogy hamarosan ellephetik a kerékpárhirdetések a felhasználókat, ha a Meta AI chatbotjaival arról beszéltek, milyen bringa lenne ideális az igényeikhez – és így tovább.

Arról nincs információ, hogy egyszer az EU-ban is megjelenhet-e ez a típusú adatgyűjtés.

Kezdőlap    Tech    Rengeteg embert megfigyelnek a mesterséges intelligencián keresztül is

