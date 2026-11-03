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Meteorraj száguld az éjszakai égbolton.
Nyitókép: Getty Images / Nazarii Neshcherenskyi

Érdemes lesz az eget kémlelni: érkeznek a Tauridák

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A meteorraj november elején érkezik, akár még látványos tűzgömböket is megfigyelhetünk majd az éjszakai égbolton.

November első két hetében ismét látványos hullócsillagok szelik át az éjszakai égboltot: érkeznek a Déli, majd az Északi Tauridák. A két meteorraj november 4-e, illetve november 12-e éjszaka éri el aktivitásának maximumát, de november első két hetében már látni lehet őket – írja a Svábhegyi Csillagvizsgáló közlése nyomán a hvg.hu.

Ugyan óránként csak pár meteor várható, a két meteorraj tagjai közt gyakran előfordulnak a tűzgömbök is. Ezek a Vénusznál is fényesebb meteorok, amelyek akár néhány másodpercig is ragyoghatnak az égen.

A két meteorraj aktivitási időszaka elnyújtott, és részben át is fedi egymást, ezért november első felében bármelyik éjszakán érdemes az eget kémlelni.

Az obszervatórium közölte: a Déli Tauridák november 4-én éjszaka érik el aktivitásuk csúcsát. Ekkor óránként körülbelül 5-8 meteor feltűnésére lehet számítani. A meteorraj radiánspontja – vagyis az a pont, ahonnan a hullócsillagok látszólag érkeznek –, a Bika csillagképben található. A radiánspont éjfél után 58 fokos magasságban található, így az éjszaka folyamán kiválóan megfigyelhetők a hullócsillagok. Az észlelést szerencsére a hajnalban kelő holdsarló sem fogja megzavarni.

Az Északi Tauridák ezzel szemen novembe 12-én érik el aktivitásuk csúcspontját, ekkor óránként körülbelül 4-5 hullócsillag tűnhet fel, amelyek között szintén feltűnhetnek a fényes tűzgömbök. Radiánspontjuk a Fiastyúk közelében található, ami éjfél után 65 fokos magasságban látható. A holdmentes éjszaka kiváló megfigyelési körülményeket nyújt.

A Taurida meteorrajok eredete egy különleges, összetett égitestcsaládhoz vezethető vissza.

A Déli Tauridák a 2P/Encke üstökösből származnak, míg az Északi Tauridák eredete feltehetően a 2004 TG10 jelű kisbolygóhoz is kapcsolódik. Az elmélet szerint ez az égitest és az Encke-üstökös is egykor egy jóval nagyobb, mintegy 40 kilométer átmérőjű ősi üstökös részei lehettek, amely a Nap közelsége miatt több darabra töredezett. A Naprendszer bolygóinak gravitációs hatásai később eltérő pályákra terelték ezeket a töredékeket, a két Taurida raj tulajdonságai azonban meglepően hasonlók maradtak. Kavics méretű törmelékszemcséik fényes meteorokat produkálnak.

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