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Nyitókép: Rawpixel/Getty Images

Merkely Béla: nem áll túl jól Magyarország a szívroham egyéves túlélésének statisztikáiban

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Merkely Béla szerint a szívroham kezelésében nagyon jól áll Magyarország, az egyéves túlélési arány tekintetében viszont jócskán le vagyunk maradva.

A szívroham kezelésében európai viszonylatban kiemelkedő eredményeket ér el Magyarország, de a betegség egy éves túlélési aránya jelentősen rosszabb, mint a környező országokban – mondta Merkely Béla, kardiológus professzor a Semmelweis Egyetem podcastjében.

A rektor arról is beszélt, hogy a sikeres orvosi beavatkozások önmagukban nem elegendőek ahhoz, hogy megnöveljék a betegek várható élettartamát. Állítása szerint

a magas halálozási aránynak a szívinfarktus egy éves rehabilitációs időszakában például az az oka, hogy ebben az érzékeny időszakban sem tartják be a páciensek az orvosi utasításokat.

A műsorban Merkely Béla beszélt még a szív- és érrendszeri rizikófaktorok csökkentésének lehetőségéről, az egészségszakmai álhírekről, valamit egy a saját állapotunkat felmérő, úgynevezett lépcsőtesztről.

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Kezdőlap    Tudomány    Merkely Béla: nem áll túl jól Magyarország a szívroham egyéves túlélésének statisztikáiban

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