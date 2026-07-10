Merkely Béla: nem áll túl jól Magyarország a szívroham egyéves túlélésének statisztikáiban

A szívroham kezelésében európai viszonylatban kiemelkedő eredményeket ér el Magyarország, de a betegség egy éves túlélési aránya jelentősen rosszabb, mint a környező országokban – mondta Merkely Béla, kardiológus professzor a Semmelweis Egyetem podcastjében.

A rektor arról is beszélt, hogy a sikeres orvosi beavatkozások önmagukban nem elegendőek ahhoz, hogy megnöveljék a betegek várható élettartamát. Állítása szerint

a magas halálozási aránynak a szívinfarktus egy éves rehabilitációs időszakában például az az oka, hogy ebben az érzékeny időszakban sem tartják be a páciensek az orvosi utasításokat.

A műsorban Merkely Béla beszélt még a szív- és érrendszeri rizikófaktorok csökkentésének lehetőségéről, az egészségszakmai álhírekről, valamit egy a saját állapotunkat felmérő, úgynevezett lépcsőtesztről.