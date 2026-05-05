Jön a nagy újítás, de Európában sem lesz felhőtlen a teslások öröme

Május 15-től megszűnik az egyszeri díjért örökre megvásárolható Tesla FSD (teljes önvezetés, Full Self Driving) opció Hollandiában is. Mint a villanyautosok.hu írja, a későbbiekben valószínűleg ez várható minden olyan országban, ahol engedélyezték a Tesla vezetéstámogató rendszerének ezen változatát.

Hozzáteszik, Európában elsőként Hollandiában lett elérhető a Tesla felügyelt önvezetése, idén áprilisban. Ezzel együtt megjelent a havidíjas modell is, 99 euró/hó árazáson. Az egyszeri díjas modellben 7500 euróba kerül ez a képesség. Elon Musk egyébként korábban azt nyilatkozta, hogy a funkcionalitás fejlődésével növekedni fog a szolgáltatás havidíja is. Jelentős áremelés majd akkor várható, amikor a rendszert már nem kell a járművezetőnek felügyelnie, tehát alhatunk is a volánnál.

Magyarországon jelenleg csak egyszeri díjas vásárlásra van lehetőség, 2 860 000 forintért. Ennek feléért megvásárolható az EAP (Enhanced Autopilot, továbbfejlesztett robotpilóta) funkció is, az alapáron járó AP (Autopilot) helyett – olvasható a cikkben.